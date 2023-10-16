Рекомендации в интернете теперь контролирует Роскомнадзор 

Владельцев сайтов, программ и других ИТ–ресурсов обяжут:
не применять рекомендательные технологии, которые, в частности, нарушают права граждан и юрлиц;
информировать пользователей о работе таких алгоритмов;
разместить на русском языке для свободного и бесплатного доступа на ресурсе правила применения технологий;
указать на ресурсе электронную почту для юридически значимых сообщений, фамилию и инициалы либо наименование владельца.
Если Роскомнадзор выявит нарушения, то ведомство уведомит владельца сайта. На исправление у владельца по общему правилу будет 10 дней с даты получения уведомления.
Если игнорировать извещение, то Роскомнадзор потребует прекратить применять рекомендательные алгоритмы. Если данное требование не будет исполнено, то ведомство обяжет операторов связи заблокировать ресурс.
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