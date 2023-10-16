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Интернет и IT

Рекомендации в интернете теперь контролирует Роскомнадзор 

С 1 октября вступают в силу правила для ИТ–ресурсов, которые предоставляют информацию с помощью рекомендательных алгоритмов (закон от 31 июля 2023 г. № 408-ФЗ). Они собирают, систематизируют и анализируют предпочтения интернет-пользователей из РФ.
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Рекомендации в интернете теперь контролирует Роскомнадзор 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Владельцев сайтов, программ и других ИТ–ресурсов обяжут:

  • не применять рекомендательные технологии, которые, в частности, нарушают права граждан и юрлиц;

  • информировать пользователей о работе таких алгоритмов;

  • разместить на русском языке для свободного и бесплатного доступа на ресурсе правила применения технологий;

  • указать на ресурсе электронную почту для юридически значимых сообщений, фамилию и инициалы либо наименование владельца.

Если Роскомнадзор выявит нарушения, то ведомство уведомит владельца сайта. На исправление у владельца по общему правилу будет 10 дней с даты получения уведомления.

Если игнорировать извещение, то Роскомнадзор потребует прекратить применять рекомендательные алгоритмы. Если данное требование не будет исполнено, то ведомство обяжет операторов связи заблокировать ресурс.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Интернет и IT

    Рекомендации в интернете теперь контролирует Роскомнадзор 

    С 1 октября вступают в силу правила для ИТ–ресурсов, которые предоставляют информацию с помощью рекомендательных алгоритмов (закон от 31 июля 2023 г. № 408-ФЗ). Они собирают, систематизируют и анализируют предпочтения интернет-пользователей из РФ.

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