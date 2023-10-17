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УСН

Какие изменения ждут бухгалтера в 2024 году. Часть 2

Целый пакет изменений законодатели готовят в отношении УСН. Законодатели подготовили 3 законопроекта. Один Госдума уже отклонила. Какие изменения по-прежнему готовят, смотрите ниже.
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Какие изменения ждут бухгалтера в 2024 году. Часть 2
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Хотят ввести коэффициент–дефлятор на 2024 год 

Размер предложенного коэффициента1,329. Это означает, что если проект примут, то компании и ИП на УСН вправе считать налог в 2024 году по обычным ставкам, пока их доход не превысит 199,35 млн руб. То есть, 150 млн  руб. × 1,329.

А повышенные ставки будут применять при доходах свыше 199,35 млн до 265,8 млн руб. То есть, 200 млн. руб. × 1,329.

А еще юрлицо сможет перейти на УСН в 2024 году, если его доход за девять месяцев 2023 года не превысит 149,5 млн руб. То есть 112 500 000 руб. × 1,329 с учетом округления.

Подробности читайте в законопроекте № 142476.

Попытались увеличить лимит по доходам

Предельный объем доходов налогоплательщика для применения УСН хотят увеличить. Законодатели предложили сразу два новых лимита.

Первыйс нынешних 200 млн до 350 млн руб. (законопроект 109949-8). Но его Госдума уже отклонила. Главная причина такого решения — при повышении лимита бюджет потеряет доходы.

Второе предложение по новому предельному доходу для применения упрощенки с 200 млн до 400 млн руб. (законопроект 336993-8). Этот законопроект перенесли на более позднее рассмотрение.

Предложили увеличить лимит по стоимости основных средств

Увеличить лимит стоимости основных средств хотят для работы на УСН. Предел намерены поднять со 150 млн руб. до 200 млн руб. Конечно, это значительно увеличит число компаний и ИП, которые могут работать на упрощенке.

Подробности можно почитать здесьОсновные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

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