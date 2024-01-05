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Как расторгнуть договор с самозанятым без последствий

Причины расторжения договора с самозанятым могут быть разные: решение одной из сторон, некачественное выполнение обязательств или непредвиденные обстоятельства. Разберем, как расторгнуть договор с самозанятым и что нужно при этом учесть.
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Как расторгнуть договор с самозанятым без последствий
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Причина расторжения договора с самозанятым

Договор с самозанятым может быть расторгнут по двум причинам:

  • Желание одной из сторон.

В одностороннем порядке договор можно расторгнуть в случаях (п. 2 ст. 450 ГК):

  1. Если это прямо предусмотрено его условиями.

  2. Если одна из сторон существенно нарушила условия соглашения.

  • Желание обеих сторон.

По обоюдному соглашению стороны могут расторгнуть договор в любое время и на любом этапе оказания услуг (п. 1 ст. 450 ГК).

Если стороны не могут договориться между собой, то договор расторгается в судебном порядке. Также не обойтись без суда, если одна из сторон нанесла ущерб и отказывается его возместить (п. 2 ст. 450 ГК).

Расторжение договора в одностороннем порядке

Чтобы расторгнуть договор по желанию одной стороны, нужны основания:

  • В договоре есть условие о возможном расторжении в одностороннем порядке. 

  • Услуги оказаны в неполном объеме или ненадлежащего качества.

  • Не соблюдаются сроки договора.

  • Исполнитель нанес ущерб заказчику.

Чтобы расторгнуть договор в одностороннем порядке без согласия второй стороны, в нем должно быть прямо прописано такое условие. При этом ни одна из сторон не должна нести потери в виде ущерба. 

Например, заказчик заключил с самозанятым договор возмездного оказания услуг. Согласно условиям договора и на основании ст. 782 ГК заказчик может расторгнуть его в одностороннем порядке, оплатив исполнителю понесенные расходы. В процессе исполнения договора услуги по нему стали неактуальными для заказчика и он расторг его в одностороннем порядке, предварительно направив исполнителю уведомление и выплатив ему сумму оговоренную в договоре.

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Порядок действий при расторжении договора в одностороннем порядке

Чтобы в одностороннем порядке расторгнуть договор с самозанятым:

  • Составьте уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке (п. 1 ст. 450.1 ГК).

Если есть основания расторгнуть договор в одностороннем порядке, согласие исполнителя не требуется. Главное, чтобы выполнялось одно из условий:

  1. Договор расторгается, так как заказчик отказался от дальнейшего сотрудничества и нет убытка для обеих сторон. 

  2. Договор предусматривает односторонний отказ.

Унифицированной формы уведомления нет, его можно составить в свободном письменном виде. В нем нужно указать намерение заказчика расторгнуть договор и ссылку на пункт соглашения, в котором предусмотрен односторонний отказ, или перечислить причины, которые стали основанием для расторжения. Если исполнитель некачественно выполнил свои обязательства, в уведомление можно включить требование о возмещении убытков.

  • Направьте исполнителю уведомление о расторжении договора.

Уведомление о расторжении договора можно направить исполнителю на бумаге или в электронной форме (ст. 165.1 ГК). Самый надежный вариант – вручить его лично, если есть такая возможность. Если ее нет, направьте уведомление по адресу регистрации или временного проживания исполнителя заказным письмом с описью вложения (Постановление Пленума ВС от 23.06.2015 № 25, Определение ВС от 12.04.2022 № 5-КГ21-186-К2).

Можно продублировать уведомление — направить его на электронную почту исполнителя.

Важно: уведомление нужно направить самозанятому тем способом, который прописан в договоре. Если способ отправки корреспонденции в договоре не указан, направить уведомление можно любым доступным способом.

Что делать, если адрес исполнителя не указан в договоре

Такая ситуация на практике встречается редко, так в как договоре с самозанятым всегда есть реквизиты сторон, в том числе и адрес, по которому зарегистрирован или временно проживает самозанятый. Если по каким-то причинам этих сведений в договоре нет, узнать адрес исполнителя можно несколькими способами:

  1. В справке о постановке на учет самозанятого, которую нужно запрашивать перед началом сотрудничества и перед каждой выплатой.

  2. В выписке из ЕГРИП (п. 3 ст. 54 ГК, п. 63 постановления Пленума ВС от 23.06.2015 № 25, определение ВС от 25.02.2022 № 305-ЭС21-22567 по делу № А40-231307/2020) – если самозанятый имеет статус ИП.

  • Расторгните договор.

Договор считается расторгнутым после того, как исполнитель получил соответствующее уведомление, точнее, когда оно было ему доставлено (п. 1 ст. 450.1 ГК, ст. 165.1 ГК). 

При этом не имеет значения, находился ли исполнитель по адресу, который указан в документах, явился ли он на почту для получения заказного письма, и прочитал ли он в электронной почте уведомление. Значение имеет сам факт, что уведомление о расторжении договора направлено исполнителю. 

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Последствия несоблюдения процедуры расторжения договора в одностороннем порядке

Если не соблюсти процедуру расторжения договора, а именно, не уведомить исполнителя о расторжении договора, если такая обязанность предусмотрена условиями договора или нормами закона, суд может признать расторжение неправомерным и обязать заказчика исполнить свои обязанности по договору в полном объеме. Если же договор будет расторгнут по немотивированным причинам, то есть тем, что не прописаны в договоре, суд может обязать заказчика:

  • заплатить исполнителю часть цены пропорционально части работы выполненной до получения уведомления о расторжении;

  • возместить исполнителю понесенные вследствие расторжения договора убытки.

Кроме этого исполнитель может обратиться в суд с иском о признании недействительным односторонний отказ от договора.

Расторжение договора по соглашению сторон

Это самый простой и быстрый способ расторжения договора.

  • Составьте соглашение о расторжении договора.

Унифицированной формы этого документа также нет. Его можно составить в простой письменной форме – в двух экземплярах. В него нужно включить предложение исполнителю расторгнуть договор по соглашению сторон. Также в этом документе нужно указать:

  • данные исполнителя и заказчика;

  • реквизиты договора;

  • основание расторжения;

  • обязанности, которые каждая из сторон должна выполнить до расторжения договора;

  • ссылку на то, что стороны не имеют претензий друг к другу;

  • дату, с которой договор считается расторгнутым;

  • подписи и инициалы обеих сторон. 

Соглашение нужно составить по той же форме, что и договор (п. 1 ст. 161, п. 1 ст. 452 ГК). Если договор заверен нотариально, соглашение тоже потребуется заверить у нотариуса.

  • Направьте подготовленное соглашение исполнителю.

Соглашение, как и уведомление о расторжении, можно направить исполнителю двумя способами: на бумаге – по адресу регистрации или проживания, и в электронной форме – на электронную почту (ст. 165.1 ГК). 

  • Расторгните договор.

Договор считается расторгнутым:

  • С даты, которая была указана в соглашении о расторжении. 

  • С момента подписания соглашения – если в нем не прописана дата расторжения.

Если исполнитель получил соглашение и отказался его подписать, а односторонний отказ не предусмотрен, то договор можно расторгнуть только в судебном порядке.

Расторжение договора в судебном порядке

Договор придется расторгнуть в судебном порядке, если односторонний отказ от договора не предусмотрен его условиями или есть ущерб, который одна из сторон отказывается возместить (п. 2 ст. 450 ГК).

Например, исполнитель получил аванс и некачественно оказал услуги. Исправлять недостатки он отказался, также как и вернуть предварительную оплату. В этом случае вернуть деньги или обязать исполнителя исправить недостатки заказчик может только в принудительном порядке – через суд. 

Порядок расторжения договора в судебном порядке состоит из этапов:

  • Соблюдение досудебного порядка разрешения спора.

Претензионный или досудебный порядок урегулирования споров – это разрешение конфликтной ситуации без привлечения суда. В определенных случаях стороны должны сначала попытаться разрешить спор самостоятельно и, если сделать это не удалось, идти в суд.

Обязанность соблюдать досудебный порядок зависит от оснований, по которым расторгается договор (постановление Пленума ВС от 22.06.2021 № 18):

  • Если исполнитель некачественно или несвоевременно выполняет свои обязательства – можно не соблюдать претензионный порядок.

  • Если другие основания – досудебный порядок обязателен.

Если обязанность соблюдать претензионный порядок предусмотрена договором или законом, нужно направить в адрес исполнителя досудебную претензию. Она составляется в простой письменной форме. 

В преамбулу претензии нужно включить данные о заказчике и самозанятом, в тексте указать основные условия сотрудничества и условия договора, которые были нарушены. В резолюции нужно прописать требования заказчика к самозанятому и срок их исполнения.

Направить претензию необходимо на адресу, указанному в ЕГРИП – если исполнитель имеет статус ИП, либо по адресу, указанному в договоре (п.4 обзора, утвержденного Президиумом ВС от 22.07.2020).

Претензия может быть направлена исполнителю по почте – ценным письмом с описью вложения, по адресу электронной почты, через соцсети или мессенджеры (п.п. 12,13 постановления Пленума ВС от 22.06.2021 № 18, п.п. 5,9 обзора, утвержденного Президиумом ВС 22.07.2020)

Общий срок ответа исполнителя на претензию – 30 дней, если в договоре не прописан другой срок.

Если исполнитель проигнорировал претензию или не выполнил указанные в ней требования в полном объеме, заказчик может обращаться в суд.

  • Определение подсудности.

Если у самозанятого нет статуса ИП, нужно адресовать иск в суд общей юрисдикции. Если сумма исковых требований не превышает 50 000 руб., иск направляется мировому судье, в остальных случаях – в районный суд (п. 1 ч. 1 ч. 3 ст. 22 ГПК).

Если исполнитель имеет статус ИП, иск нужно направить в арбитражный суд (ч. 1-2 ст. 27 АПК).

По умолчанию иск подается в суд по месту жительства ответчика (ст. 28 ГПК). Но в договоре заранее можно указать, в какой суд будет направлен иск, если возникнет спор, например, по месту жительства заказчика.

  • Подготовка иска в суд.

Иск, как и досудебная претензия, составляется в свободной форме. 

В преамбуле иска нужно указать название суда, в который он направляется, данные истца и ответчика, сумму иска в рублях и размер госпошлины.

В тексте иска нужно прописать основные условия сотрудничества, причины расторжения договора и требования истца к ответчику.

Перечень документов, которые истец прикладывает к иску, чтобы подтвердить свою правоту, нужно привести в приложении к иску.

  • Оплата госпошлины. 

Рассчитать размер госпошлины можно на сайте суда, в который подается иск.

  • Подача документов суд.

Документы в суд можно подать разными способами: 

  • Лично или через представителя – прямо в канцелярию суда.

  • Заказанным письмом с описью вложения.

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