Сотрудничество с несовершеннолетними исполнителями, что должен знать заказчик

Сотрудничать с подростками по договорам ГПХ закон не запрещает. Как и не запрещает привлекать их в качестве самозанятых. Но чтобы такое сотрудничество не принесло заказчику проблем, нужно заранее подстраховаться: получить согласие от родителей несовершеннолетнего и заключить правильный договор.

Разберем основные нюансы сотрудничества с несовершеннолетними исполнителями.

Несовершеннолетние и договор ГПХ. Что говорит закон

Сотрудничать с несовершеннолетними можно, если:

Соблюдаются условия ст. 26 и 28 ГК.

Отношения носят гражданско-правовой, а не трудовой характер.

Гражданский кодекс разделяет несовершеннолетних на две категории:

Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет (ст. 28 ГК).

Сделки от имени малолетних граждан могут совершать только родители, усыновители или опекуны. Самостоятельно малолетние исполнители могут выполнять мелкие бытовые заказы, совершать сделки, которые направлены на безвозмездное получение выгоды, если они не требуют нотариального заверения или госрегистрации, а также сделки по распоряжению деньгами, полученными от законных представителей.

На практике сотрудничество заказчика и малолетнего исполнителя встречается редко, поэтому отдельно освещать нюансы таких взаимоотношений не будем.

Подростки в возрасте от 14 до 18 лет (ст. 26 ГК).

Подростки могут сами заключать сделки и нести по ним имущественную ответственность в соответствии со ст. 26 ГК. Особенности сотрудничества с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет зависят от статуса подростков и наличия у них дееспособности.

Подросток может иметь статус ИП, самозанятого или обычного физлица. Что касается дееспособности, несовершеннолетний может быть полностью или ограниченно дееспособным.

Особенности сотрудничества с неэмансипированными подростками

Начнем с дееспособности. До того момента, пока несовершеннолетний гражданин достигнет возраста 18 лет, он считается ограниченно дееспособным. Он может совершать сделки только с согласия законных представителей.

Перечень видов сделок, которые такой исполнитель может заключать самостоятельно, без одобрения родителей, опекунов или попечителей, приведен в ч. 2 ст. 26 ГК. И договоры ГПХ на выполнение работ или оказание услуг в этот перечень не входят. Поэтому для сотрудничества с несовершеннолетним заказчик должен запросить у него дополнительные документы и составить договор с учетом особого статуса такого исполнителя.

Конкретный перечень документов, которые заказчик должен запросить у несовершеннолетнего исполнителя, зависит от статуса подростка.

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Подросток–ИП

Зарегистрироваться в качестве ИП несовершеннолетний может начиная с 14-летнего возраста (п.1 ст. 23, ст. 26, ст. 22.1 от 08.08.2001 № 129-ФЗ).

Для того чтобы открыть ИП, подросток должен направить в ИФНС вместе с регистрационными документами нотариальное согласие законных представителей.

Чтобы сотрудничать с ИП-подростком перед заключением договора запросите у него документы:

Уведомление о постановке на учет в ИФНС.

Выписку из ЕГРИП.

Согласие родителей на заключение договора ГПХ.

Свидетельство о рождении ребенка – если согласие получено от родителей.

Иной документ, который подтверждает права законного представителя — если согласие получено от опекуна или попечителя.

Копии паспортов законных представителей.

Подросток-самозанятый

Оформить статус самозанятого подростки могут, также начиная с 14 лет (письмо Минфина от 30.04.2021 № 03-11-11/33669). Для этого они должны зарегистрироваться в качестве плательщика НПД в приложении «Мой налог» или через Госуслуги.

Для сотрудничества с подростком-самозанятым запросите у него документы:

Справку о постановке на учет в качестве плательщика НПД.

Согласие родителей на заключение договора ГПХ.

Свидетельство о рождении ребенка – если согласие получено от родителей.

Иной документ, который подтверждает права законного представителя — если согласие получено от опекуна или попечителя.

Копии паспортов законных представителей.

Подросток без специального статуса

Сотрудничать с несовершеннолетними исполнителями от 14 до 18 лет можно, даже если у них нет никакого специального статуса. В этом случае от подростка нужно получить согласие его законных представителей и СНИЛС (п. 1 ст. 26 ГК).

Обратите внимание, что при сотрудничестве с таким исполнителем заказчик будет выступать его налоговым агентом. То есть у него возникнет обязанность перечислять в бюджет НДФЛ и страховые взносы, а также сдавать отчетность.

Особенности сотрудничества с эмансипированными подростками

Эмансипация — это признание лица полностью дееспособным до достижения им возраста 18 лет. Если подросток признан эмансипированным, он может совершать сделки и нести за них ответственность, как взрослый человек и никакого согласия на это от законных представителей получать не нужно.

Стать полностью дееспособным подросток может:

По решению органов опеки и попечительства (ст. 27 ГК).

Эмансипация по решению органов опеки и попечительства производится только в том случае, если оба родителя на это согласны. Если один из них против, то признать подростка полностью дееспособным получится только через суд.

По решению суда (ст. 27 ГК).

Эмансипация через суд производится, когда один или оба законных представителя несовершеннолетнего выступают против признания его полностью дееспособным.

Если законом субъекта РФ предусмотрена возможность раннего вступления в брак, до достижения женихом и невестой возраста 18 лет, то сразу после получения свидетельства о браке супруги становятся полностью дееспособными. Отдельного согласия от родителей или органов опеки в этом случае не требуется.

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Сотрудничество с эмансипированными подростками возможно на общих основаниях, как с гражданами, которые достигли возраста 18 лет. Но перед заключением договора запросите у них документы:

Решение органа опеки и попечительства о признании несовершеннолетнего полностью дееспособным — если эмансипация наступила по решению органа опеки и попечительства.

Решение суда о признании несовершеннолетнего полностью дееспособным — если подросток признан полностью дееспособным по решению суда.

Свидетельство о заключении брака — если эмансипация наступила при вступлении в брак.

Согласие родителей на заключение сделок. Что важно знать заказчику

Согласие необходимо получать на каждый договор отдельно.

Согласие можно оформить одним из следующих способов:

В виде отдельного документа.

В виде приложения к договору.

В виде подписи на договоре.

Если согласие предоставляется до заключения договора, в нем должны быть указаны сведения:

ФИО исполнителя и его законных представителей.

Предмет договора (описание услуги или работы).

Данные заказчика.

Дата составления документа.

Подписи обоих представителей.

Если согласие получили после заключения договора, в нем должны быть указаны:

Реквизиты договора, на который дается согласие.

Предмет договора — описание услуги или работы.

Данные заказчика.

Дата составления документа.

ФИО и подписи обоих представителей.

Договор с несовершеннолетним. Что важно знать заказчику

Особых отличий между договором с несовершеннолетним исполнителем и обычным внештатником нет. Но нужно учесть следующее:

Укажите в договоре статус исполнителя и наличие согласия на его заключение от представителей несовершеннолетнего.

«ООО «Север», далее именуемое «Заказчик», в лице Генерального директора Степанова Василия Геннадьевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Лесников Игорь Леонидович, применяющий специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», далее именуемый «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили с согласия законных представителей Исполнителя Лесниковой Марии Петровны и Лесникова Леонида Сергеевича Договор возмездного оказания услуг (далее — «Договор») о нижеследующем…».

Не включайте в предмет договора работы или услуги, которые исполнитель не может выполнять в силу возраста.

Например, это касается работ или услуг, связанных с получением особых разрешений, таких как водительское удостоверение или лицензии на осуществление определенных видов деятельности.

Отразите в договоре ответственность как самого исполнителя, так и его законных представителей.

Условие об ответственности законных представителей позволит заказчику подстраховаться на случай, если исполнитель не сможет сам погасить убыток, который возник по его вине. Если договор содержит такое условие, заказчик может потребовать возмещения ущерба от родителей, опекунов или попечителей несовершеннолетнего.

«В случае недостаточности имущества Исполнителя для возмещения ущерба, причиненного Заказчику, Заказчик вправе потребовать возмещения ущерба в полном объеме или частично у законных представителей Исполнителя, с согласия которых был заключен Договор».

Риски сотрудничества с несовершеннолетними исполнителями

1. Риск переквалификации.

Риск переквалификации отношений в трудовые есть всегда, когда заказчик сотрудничает с физическими лицами по договорам ГПХ. И возраст здесь большой роли не играет. Снизить этот риск можно при одновременном соблюдении нескольких условий:

проверке исполнителя перед началом сотрудничества;

заключении правильного договора;

составлении полного пакета закрывающих документов;

получении от исполнителя чека на выплаченное вознаграждение.

Подробнее о рисках переквалификации и способах их минимизации читайте в этой статье.

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2. Риск признания договора недействительным.

Такой риск может возникнуть, если договор заключен без согласия законных представителей. Чтобы исключить этот риск:

Включите условие о том, что договор заключен с согласия законных представителей, в преамбулу договора.

Получите согласие в виде отдельного документа или в виде визы на договоре.

Пропишите в договоре ответственность как самого исполнителя, так и его законных представителей.

Заключение

Закон не запрещает сотрудничество с несовершеннолетними лицами по договорам ГПХ.

Если несовершеннолетний не признан эмансипированным, перед или после заключения договора получите согласие от его законных представителей.

Согласие можно составить на отдельном документе как дополнение к договору, так и в виде отметки в самом договоре.

При заключении договора с эмансипированным подростком не нужно получать согласие от его законных представителей.

Включите в договор условие о предоставлении согласия законными представителями, а также пропишите их ответственность, если несовершеннолетний не сможет сам погасить ущерб, который возник по его вине.

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