Как заполнить новую форму ЕФС-1 по исполнителям на ГПХ: инструкция для заказчика

При заключении и расторжении с исполнителем договора ГПХ заказчик должен заполнить подраздел 1.1 формы ЕФС-1. Расскажем, как это сделать и какие изменения нужно учесть.

Новая форма ЕФС-1

С 1 января 2024 года необходимо заполнять обновленную форму ЕФС-1, которая утверждена приказом СФР от 17.11.2023 № 2281.

Для исполнителей на ГПХ появилось два новых кода, которые указывают в графе «Код выполняемой функции»:

ДГПХФЛНС — указывайте этот код, если подписываете с исполнителем договор ГПХ на выполнение работ / оказание услуг и в нем есть условие, что заказчик платит за него страховые взносы на травматизм.

ДАВТФЛНС — указывайте этот код, если подписываете с исполнителем договор авторского заказа и, согласно его условиям, заказчик платит за него страховые взносы на травматизм.

Но эти коды предназначены только для страхователей-физлиц, в том числе ИП. Организации их не используют. Так СФР узнает, что нужно поставить ИП на учет как работодателя или снять его с учета, если ИП не принимает сотрудников по трудовым договорам, а привлекает только исполнителей по ГПХ. Сейчас ИП ставят на учет как работодателя автоматом, когда он подает первый отчет ЕФС-1 с подразделом 1.1.

По каким исполнителям и договорам нужно сдавать отчет

Отчитываться нужно не по всем исполнителям. По самозанятым и ИП сдавать отчет не нужно, так как заказчик за них не перечисляет страховые взносы.

Отчет сдают только по исполнителям-физлицам без специального статуса ИП или самозанятого.

Подавайте данные в СФР только по этим договорам ГПХ:

оказания услуг;

выполнения работ;

авторского заказа;

издательских лицензионных;

лицензионных о предоставлении права использования произведения науки, искусства, литературы;

отчуждения исключительного права на произведения науки, литературы, искусства.

Для заполнения отчета используйте буквенные коды видов договора ГПХ:

Код Вид договора ДГПХ договор ГПХ на выполнение работ / оказание услуг, по которому заказчик не обязан уплачивать страховые взносы на травматизм ДГПХФЛНС договор ГПХ на выполнение работ / оказание услуг, по которому заказчик обязан платить страховые взносы на травматизм ДАВТ договор авторского заказа, по которому платить страховые взносы на травматизм не нужно ДАВТФЛНС договор авторского заказа, по которому заказчик обязан уплачивать страховые взносы на травматизм ДОИП договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности ИЗЛД издательский лицензионный договор ЛДПИ лицензионный договор о предоставлении права использования результата интеллектуальной деятельности, включая передачу полномочий по управлению правами

Не нужно отчитываться по договорам:

купли-продажи;

аренды;

мены;

найма жилого помещения;

дарения;

займа и т.д.

Про виды договоров с самозанятыми рассказывали здесь.

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Когда нужно сдавать отчет по исполнителям на ГПХ

В СФР нужно подать сведения, когда вы:

Заключили договор ГПХ — не позднее следующего рабочего дня после заключения договора.

Расторгли договор ГПХ — не позднее следующего рабочего дня после прекращения договора.

Если срок сдачи совпадает с выходным или праздничным нерабочим днем, отчитайтесь в следующий за ним рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК).

Когда дата начала действия договора наступает позже даты его заключения, отчитывайтесь в СФР, ориентируясь на дату его заключения (письмо СФР от 07.02.2023 № 19-02/11195л).

При прекращении договора ГПХ подать сведения нужно в любом случае, на это не влияет — по плану вы его расторгли или досрочно.

Если вы заключаете с исполнителем несколько договоров последовательно, все равно подавайте сведения в СФР по каждому договору.

Пример:

Компания заключила с исполнителем договор на оказание услуг № 1 от 15 апреля 2024 года, а 15 мая 2024 года срок его действия завершился.

С тем же физлицом заключили еще один договор на оказание другой услуги — договор № 2 от 13 мая 2024 года, а 3 июня 2024 года договор был расторгнут.

Заказчик должен подать по исполнителю сведения в СФР четыре раза:

Событие Крайний срок подачи раздела 1.1 ЕФС-1 Начало договора ГПХ № 1 16.04.2024 Начало договора ГПХ № 2 14.05.2024 Окончание договора ГПХ № 1 16.05.2024 Окончание договора ГПХ № 2 04.06.2024

Состав отчета ЕФС-1 по исполнителям на ГПХ

По исполнителям на ГПХ заполняйте:

Титульный лист.

Подраздел 1 Раздела 1.

Подраздел 1.1. Подраздела 1.

Инструкция для заказчика: как заполнить отчет

Титульный лист ЕФС-1 для исполнителя на ГПХ

Порядок заполнения будет такой же, как и для трудовых договоров. Укажите сведения о заказчике:

Регистрационный номер страхователя в СФР.

Наименование компании как в уставных документах или фамилию, имя, отчество ИП без сокращений.

ИНН — указывают организации и ИП.

КПП — указывают только организации.

Поля «ОКФС», «ОКОГУ», «ОКПО» заполнять не нужно.

«Код по ОКВЭД» — код по основному виду деятельности заказчика.

«ОГРН / ОГРНИП» — основной государственный регистрационный номер организации / ИП согласно данным из ЕГРЮЛ / ЕГРИП. ОГРН юрлиц состоит из 13 знаков, поэтому в первые две ячейки ставьте нули.

Если заказчик-физлицо, в поле «Код категории страхователя-физлица» впишите соответствующую кодировку:

Код Категория страхователя-физлица ИП01 индивидуальные предприниматели ИП02 главы КФХ со статусом ИП ФЛ01 физлица, которые делают выплаты физлицам ФЛ02 адвокаты ФЛ03 частнопрактикующие нотариусы ФЛ04 арбитражные управляющие ФЛ05 патентные поверенные ФЛ06 оценщики ФЛ07 медиаторы

Контактные данные — номер телефона с кодом города, адрес электронной почты.

Руководитель компании / ИП или его представитель ставит свою подпись и указывает должность, фамилию, имя, отчество и дату подписания. Если есть печать, поставьте ее оттиск.

В таком же порядке заполняют часть титульного листа «Сведения о страхователе, за которого представляются сведения». Это нужно, если страхователь — правопреемник другой компании сдает отчет за эту компанию или исправляет сведения, которые подали ранее. Преемник указывает свои телефон и электронную почту, а остальные данные — организации-предшественника.

Подраздел 1 Раздела 1

Заполняем основные сведения по исполнителю:

СНИЛС из 11 цифр в формате ХХХ-ХХХ-ХХХ ХХ.

ИНН физлица — состоит из 12 цифр.

Фамилия, имя, отчество — без сокращений.

Дата рождения исполнителя.

«Статус ЗЛ» — это соответствующий статус застрахованного лица / исполнителя, он обозначается буквенным кодом:

Код Статус зарегистрированного лица ГРФ граждане России ПЖИГ иностранные граждане / лица без гражданства, постоянно проживающие в России ВЖИГ иностранные граждане / лица без гражданства, временно проживающие в России, а также временно пребывающие в РФ беженцы (закон от 19.02.1993 № 4528-I) ВПИГ иностранные граждане или лица без гражданства, кроме высококвалифицированных специалистов (закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ), временно пребывающие в РФ ВКС иностранные граждане / лица без гражданства из числа высококвалифицированных специалистов, временно пребывающие на территории РФ (закон № 115-ФЗ)

Гражданство — код страны из «Общероссийского классификатора стран мира» (постановление Госстандарта от 14.12.2001 № 529-ст). Код для россиян — «643». Если нет гражданства — «000».

Подраздел 1.1. Подраздела 1

Заполните таблицу в Подразделе 1.1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности». Талица включает 11 граф:

Графа 1 — порядковый номер записи.

Графа 2 — дата начала или окончания периода выполнения работ / оказания услуги по договору ГПХ в формате «ДД.ММ.ГГГГ».

Графа 3 — код события «НАЧАЛО ДОГОВОРА ГПХ» или «ОКОНЧАНИЕ ДОГОВОРА ГПХ».

Графа 4 — данные о работах по договору ГПХ в районах Крайнего Севера (код «РКС») или в приравненных к нему местностях (код «МКС»).

Графа 5 — по ГПХ не заполняем.

Графа 6 — «Код выполняемой функции» из «Общероссийского классификатора занятий» в формате «ХХХХ.Х», а также соответствующий буквенный код для ГПХ — «ДГПХ», «ДГПХФЛНС», «ДАВТ» и т.д. (см. таблицу кодов выше).

Графа 7 — по ГПХ не заполняем;

Графа 8 — «Наименование документа». Наименование договора с исполнителем — «Договор подряда», «Договор оказания услуг».

Графа 9 — «Дата» заключения / прекращения договора ГПХ в формате «ДД.ММ.ГГГГ».

Графа 10 — «Номер документа». Номер договора ГПХ — без знака «№».

Графа 11 — «Признак отмены записи» заполняют только, если подают корректировки по ранее представленным сведениям.

Когда будете заполнять графы 2 и 9, обратите внимание на нюансы (письмо Минтруда от 04.04.2023 № 14-1/10/В-4784):

Если в договоре ГПХ не указан период работы, в графе 2 укажите дату заключения договора, а дату прекращения такого договора определите в соответствии с актом выполненных работ.

Если по договору начало выполнения работ приходится на более позднюю дату, чем дата заключения договора, в графе 2 укажите дату начала выполнения работ.

Если дата начала выполнения работ по договору ГПХ ранее даты его заключения, в графе 2 укажите дату начала работ, а в графе 9 — дату заключения договора.

Пример: как заполнить сведения по исполнителю при заключении и прекращении договора ГПХ.

ООО «Апрель» 18 апреля 2024 года заключило договор подряда № 1-2024 с физлицом Петровым П.П. Исполнитель обязан начать оказывать услуги 22 апреля 2024 года., а завершить — 14 мая 2024 года.

Образец отчета при заключении ГПХ:

В какой форме нужно отчитаться

Если в отчете 10 человек или меньше, можете выбрать как сдать форму — на бумаге или электронно по ТКС (телекоммуникационные каналы связи).

Если в отчете более 10 человек, его можно сдать только в электронной форме.

При расчете численности учитывайте и сотрудников по трудовым договорам, и исполнителей на ГПХ.

Если нарушить правило и сдать бумажный отчет, когда он должен быть электронным, страхователь получит штраф — 1000 руб. (ст. 17 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ).

Когда нужно сдавать ЕФС-1 по самозанятым

Есть особый случай, когда заказчику придется отчитываться по самозанятым — если заключили договор с самозанятым, а он утратил право применять спецрежим НПД.

Что делать в этой ситуации — договор заключен уже давно. По этому вопросу Минтруд дал разъяснения в своем письме от 04.04.2023 № 14-1/10/В-4784.

По мнению Минтруда нужно:

Расторгнуть с исполнителем прежний договор ГПХ. Основание для этого — утрата статуса плательщика НПД. Заключить с исполнителем новый договор ГПХ. Подать сведения в СФР — отталкиваться от даты заключения нового договора.

Если об утрате статуса самозанятого заказчик узнал после того, как исполнитель приступил к оказанию услуг — дата заключения договора будет позже даты начала работ.

Тогда в ЕФС-1 укажите обе эти даты: дату начала периода работ по договору ГПХ (графа 2) и дату заключения договора (графа 9).

Пример:

Компания сотрудничает по договору ГПХ с самозанятым физлицом. Самозанятый утратил право на спецрежим НПД с 1 марта 2024 года, но сообщил об этом заказчику только 15 апреля 2024 года.

Заказчик:

Расторг первоначальный договор с 01.03.2024.

Заключил с исполнителем новый договор с 15.04.2024, при этом датой начала работ указали 01.03.2024.

О расторжении первого договора подавать отчет ЕФС-1 не нужно, так как исполнитель в период его действия был самозанятым.

По новому договору заказчик отчитается так:

В графе 2 укажет дату начала оказания услуг — 01.03.2024.

В графе 9 — дату заключения договора — 15.04.2024.

Подаст отчет в СФР не позже 16.04.2024.

Платформа Консоль.Про автоматически проверит статусы исполнителей по реестру налоговой. Если какой-либо из самозанятых утратил свой статус, заказчик получит уведомление. Такой исполнитель не сможет подписать акт, а заказчик — перевести вознаграждение.

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