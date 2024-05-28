Самозанятый поменял режим налогообложения: что делать заказчику

Если самозанятый сменил налоговый режим, у заказчика могут быть неприятные последствия. Но не всегда. Разберем, как обезопасить себя от рисков, которые связаны с изменением у исполнителя налоговой системы.

Кто может быть самозанятым

Напомним, в чем особенность самозанятости. Самозанятые — это плательщики налога на профдоход. Плательщиками НПД могут быть физлица ИП, которые перешли на этот спецрежим в установленном законом порядке (ст. 4 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

После того как гражданин открывает ИП, он может сразу выбрать НПД. Также он вправе перейти на НПД с другой системы налогообложения — общей, упрощенной, патентной, единого сельхозналога или АУСН. В этом случае следует учесть, что НПД нельзя совмещать с другими режимами. Налоги ИП перечисляет за себя самостоятельно.

Физлицо может оказывать заказчику услуги как самозанятый, или выполнять работы, не имея специального статуса. Во втором случае компания переводит за него в бюджет НДФЛ и страховые взносы, а также сдает по внештатнику отчетность в налоговую инспекцию и Социальный фонд России.

При сотрудничестве с самозанятыми у заказчика есть основные риски:

ФНС может усмотреть маскировку трудовых отношений договором ГПХ. Если это будет доказано, налоговая начислит штраф и пени, также заказчику придется уплатить НДФЛ и взносы.

Исполнитель снимется с учета как плательщик НПД, не уведомив заказчика. Если исполнитель — физлицо без статуса ИП, заказчик должен будет уплатить с его вознаграждения страховые взносы и НДФЛ. Если исполнитель — ИП, все зависит от его налогового режима. Об этом расскажем дальше.

Смена налогового режима у самозанятого может иметь негативные последствия для заказчика. Чтобы заранее предусмотреть подобные риски и обезопасить себя, включите соответствующие условия в договор.

Что нужно указать в договоре

1. Включите формулировку, что исполнитель имеет статус плательщика НПД.

«Исполнитель подтверждает, что зарегистрирован в сервисе ФНС «Мой налог» в качестве субъекта, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Согласно п. 8 ст. 2 № 422-ФЗ от 27.11.2018, доход, который Исполнитель получает по настоящему Договору, не подлежит обложению НДФЛ.

В соответствии с законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ Исполнитель самостоятельно исчисляет и уплачивает все положенные налоги и платежи, несет ответственность за своевременное и правильное их исчисление и уплату».

2. Пропишите обязанность исполнителя выдавать чек и санкции, если он нарушит это требование. Чек, который исполнитель выдает заказчику, свидетельствует о том, что у него есть статус самозанятого, и что он в будущем уплатит налог.

«При совершении расчетов по настоящему Договору Исполнитель должен сформировать чек в приложении “Мой налог” и передать его Заказчику в порядке, предусмотренном законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

Если Исполнитель не выдал чек в установленный законом срок, он обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 40% от вознаграждения».

3. Добавьте условие, что исполнитель, который сменил систему налогообложения и потерял право на применение режима НПД, обязан уведомить об этом заказчика.

«В случае, если Исполнитель снялся с учета, то есть утратил право на применение НПД, он должен сообщить об этом Заказчику любым удобным способом в течение 1 (одного) дня с момента снятия с учета».

4. Включите условие об ответственности исполнителя, который не сообщил об утрате права на НПД.

«Если Исполнитель не уведомляет Заказчика об утрате статуса плательщика налога на профессиональный доход, он должен будет полностью компенсировать Заказчику все убытки, возникшие в результате этого нарушения. Основанием для возмещения убытков является претензия, направленная Заказчиком».

5. Пропишите обязанность исполнителя уведомлять заказчика, если он меняет свой статус с физлица на ИП, или если самозанятый ИП меняет налоговый режим.

«В случае, если Исполнитель сменил систему налогообложения, он должен сообщить об этом Заказчику любым удобным способом в течение 1 (одного) дня с момента снятия с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход.»

Контролировать актуальность статуса самозанятого нужно перед каждой выплатой вознаграждения. Платформа Консоль.Про проверяет статус автоматически. Если исполнитель больше не плательщик НПД, платформа не переведет деньги, а сначала уведомит об этом заказчика. Также Консоль.Про помогает обнаружить риски переквалификации в документах и процессах работы с самозанятыми, предоставляет рекомендации, которые помогают снизить такие риски.

Что делать заказчику, если исполнитель сменил налоговый режим

Рассмотрим основные ситуации, которые возникают при смене исполнителем налогового режима.

Самозанятый стал ИП на спецрежиме.

Самозанятый, который раньше был физлицом, может зарегистрироваться как предприниматель и в течение 30 дней с момента постановки на учет выбрать какой-либо из специальных налоговых режимов.

Также самозанятый ИП может перейти с НПД на другой спецрежим. Чаще всего такое происходит, если он превышает порог годового дохода на НПД — 2,4 млн рублей. В этом случае ИП теряет право на НПД и в течение 20 дней должен перейти на другой налоговый режим. Если он не подаст заявление в налоговую инспекцию, то автоматически перейдет на ОСНО (об этом подробнее в следующем подразделе).

ИП платит налоги за себя самостоятельно, заказчик не выступает налоговым агентом. Поэтому можно продолжить сотрудничество с исполнителем по тому же договору, если его условия, в том числе предмет договора, сроки, порядок и размер оплаты, не меняются. Это указано в письме ФНС от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@.

Заключите дополнительное соглашение к договору и укажите в нем актуальный налоговый режим исполнителя, реквизиты расчетного счета ИП, аннулируйте пункт об обязанности выдавать чек.

Самозанятый ИП перешел на ОСНО или физлицо стало ИП на ОСНО.

Если ИП меняет систему налогообложения на общую, стоимость товаров и услуг будет включать НДС. Поэтому НДС нужно включить в цену договора — это можно сделать в дополнительном соглашении или оформить новый договор.

Также ИП на ОСНО самостоятельно уплачивает НДФЛ 13% или 15% с суммы доходов, которые превышают 5 млн руб.

Физлицо потеряло право на НПД, но не получило статус ИП.

Исполнитель может добровольно сняться с самозанятости или потерять право на использование НПД. Например, если исполнитель превысил планку дохода в 2,4 млн рублей, он не сможет применять НПД до конца года. Тогда у заказчика есть два варианта действий:

Первый вариант — заключить договор ГПХ с исполнителем, как с физлицом без специального статуса. Тогда при продолжении сотрудничества нужно будет удерживать с дохода внештатника НДФЛ, платить взносы и сдавать отчетность в СФР и ФНС. Второй вариант — попросить исполнителя открыть ИП. Среди кодов ОКВЭД предпринимателя должны быть актуальные коды, по которым он оказывает заказчику услуги. Если ОКВЭДы ИП не соответствуют оказанным услугам — налоговая может признать сотрудничество как с физлицом без статуса.

Договор можно оставить прежний, который был ранее заключен с самозанятым, и подписать к нему дополнительное соглашение. Укажите в нем, что исполнитель ведет деятельность как ИП, его режим налогообложения, внесите изменения в преамбулу и реквизиты сторон.

Выводы

Чтобы снизить риски, которые могут возникнуть, если самозанятый сменит налоговый режим, пропишите в договоре обязанность исполнителя сообщать об этом заказчику.

Если исполнитель изменил свой статус, например, был физлицом, а стал — ИП, подпишите дополнительное соглашение к договору или заключите новый.

Чтобы полностью обезопасить себя, проверяйте статус плательщика НПД, прежде чем оплатить услуги самозанятого. На сайте ФНС это можно сделать самостоятельно, но быстрее и удобнее — особенно если исполнителей много — через Консоль.Про. Платформа в автоматическом режиме проверяет статусы до заключения договора и перед каждой выплатой.

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