Опасные самозанятые: на что обратить внимание, начиная сотрудничество

Прежде всего, нужно удостовериться, что самозанятый — точно плательщик НПД. Самозанятость легко открыть, и просто закрыть. А главное, на НПД есть годовой лимит дохода — 2,4 млн рублей. При превышении этого ограничения исполнитель лишается статуса плательщика НПД автоматически.

Для заказчика отсутствие самозанятости значит, что он сотрудничает с обычным физлицом без статуса — если речь идет о физлице, а не ИП. Тогда компания становится налоговым агентом исполнителя, должна уплачивать за него страховые взносы и НДФЛ.

Как проверять: запросить актуальную справку из приложения «Мой налог» или самостоятельно проверить исполнителя на сайте налоговой. Это нужно делать не только перед заключением договора, но и перед каждой выплатой.

Кого проверять: обязательно всех самозанятых, с которыми сотрудничаете.