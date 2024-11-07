Опасные самозанятые: на что обратить внимание, начиная сотрудничество

Особенности самозанятости
Самозанятый — исполнитель, который уплачивает за себя налог на профессиональный доход (НПД). Заказчики не перечисляют за него страховые взносы и НДФЛ. Деятельность самозанятых регулирует закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ.
Компании выгодно привлекать самозанятых к сотрудничеству. Но поскольку исполнитель не подчиняется регламентам организации и работает сам на себя, необходимо провести ряд проверок перед началом сотрудничества. Это позволит не понести убытки и не получить крупные штрафы.
Актуален ли статус самозанятого
Прежде всего, нужно удостовериться, что самозанятый — точно плательщик НПД. Самозанятость легко открыть, и просто закрыть. А главное, на НПД есть годовой лимит дохода — 2,4 млн рублей. При превышении этого ограничения исполнитель лишается статуса плательщика НПД автоматически.
Для заказчика отсутствие самозанятости значит, что он сотрудничает с обычным физлицом без статуса — если речь идет о физлице, а не ИП. Тогда компания становится налоговым агентом исполнителя, должна уплачивать за него страховые взносы и НДФЛ.
Как проверять: запросить актуальную справку из приложения «Мой налог» или самостоятельно проверить исполнителя на сайте налоговой. Это нужно делать не только перед заключением договора, но и перед каждой выплатой.
Кого проверять: обязательно всех самозанятых, с которыми сотрудничаете.
Чаще всего трудности возникают, когда компания сотрудничает с десятками и сотнями внештатных исполнителей. Проверять их вручную или собирать справки трудозатратно, есть риск кого-то пропустить или допустить ошибку. Удобнее сотрудничать с самозанятыми с помощью платформы Консоль.Про — она проверяет статусы автоматически и уведомляет заказчика в случае их неактуальности.
Не бывший ли это работник компании
Нельзя сотрудничать с самозанятым-бывшим сотрудником, если с момента его увольнения прошло меньше двух лет. Иначе исполнителя автоматически вернут в разряд сотрудников и доначислят все налоги и взносы.
Если человек не был штатным сотрудником компании, а оказывал ей услуги как физическое лицо по договору гражданско-правового характера, то ограничений на его взаимодействие как с самозанятым нет.
Как проверять: сделать соответствующий запрос в отдел кадров.
Кого проверять: обязательно всех самозанятых, с которыми заключаете договор.
Действителен ли паспорт самозанятого
Проверка позволяет убедиться в добросовестности исполнителя на начальном этапе сотрудничества, удостовериться, что перед вами не мошенник.
Проверить паспорт без посещения нотариуса и других госучреждений можно в сервисе «Проверка действительности паспорта» на портале Госуслуг.
Сервис покажет:
подлинность паспорта — есть ли указанные в документе данные в базе данных;
действительность документа — не истек ли срок действия паспорта.
Кого проверять: в особенности — тех, кому вы передаете в аренду оборудование или материалы, или если деятельность исполнителей связана с товарно-материальными ценностями, например, выкладкой товаров. Проверка также важна, если услуги касаются конфиденциальной информации компании. Например, привлекаете самозанятого специалиста для оказания бухгалтерских услуг.
Есть ли судебные разбирательства
Выясните, участвует ли человек в судебных процессах. Это даст возможность убедиться в благонадежности исполнителя и понять, не нарушал ли он свои обязательства при сотрудничестве с другими заказчиками.
Посмотреть информацию можно в базах:
Картотека арбитражных дел. Включает данные о делах, которые рассматривают Арбитражные суды.
Официальный сайт Верховного Суда. Показывает акты, которые были приняты ВС. Они находятся в разделе «Электронная справочная».
Интернет-ресурс «Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт)». Электронная база судебных актов и решений.
Вы сможете узнать, был ли человек вовлечен в судебные разбирательства и в какой роли он выступал. Хотя этот метод не дает абсолютных гарантий, так как личные данные иногда скрывают в открытых судебных документах, он все равно может оказаться полезным.
Кого проверять: Всех самозанятых, которые имеют доступ к важной конфиденциальной информации или материальным ценностям компании. Например, вы можете узнать, не заведено ли дело, связанное с мошенничеством, на самозанятого курьера или водителя, которые перевозят товары компании.
Есть ли нарушения ПДД и действительно ли водительское удостоверение
Благодаря такой проверке можно узнать, есть ли у человека неуплаченные штрафы, не лишался ли он права управления транспортным средством. Компании, которые начали проверку своих водителей и автокурьеров говорят, что четко виден паттерн: если у человека много штрафов, он и на работе будет их получать. Компании экономят сотни тысяч рублей, отказываясь от сотрудничества с водителями, у которых много штрафов.
По базам данных ГИБДД можно проверить:
Штрафы по государственному номеру автомобиля или номеру СТС. Полезно, если курьер или самозанятый грузоперевозчик оказывают услуги на личном автомобиле.
Водителя — действует ли его водительское удостоверение и не лишали ли его прав. Потребуется номер удостоверения и дата его выдачи.
Кого проверять: всех самозанятых, которые связаны с управлением транспортом — курьеров, водителей, таксистов.
Есть ли у человека судимость и проблемные долги
Проверка поможет избежать ситуации, когда компания тратит время и деньги на онбординг исполнителя, а затем выяснится, что он находится в розыске. Также, например, наличие неснятой или непогашенной судимости по преступлениям, предусмотренным статьей 328.1 ТК, запрещает заниматься перевозкой пассажиров.
Проверка по базе ФССП покажет, нет ли штрафов или взысканий от прошлых заказчиков или из-за сотрудничества с ними. Не нарушал ли исполнитель условия договора.
Проверить можно по таким базам:
МВД — розыск за совершение преступлений.
Служба судебных приставов — розыск по исполнительным производствам, например за неуплату алиментов, по просроченным штрафам.
Федеральная служба исполнения наказаний — розыск тех, кто уклоняется от отбытия наказания или скрылся из мест лишения свободы.
Кого проверять: всех исполнителей, с которыми начинаете сотрудничать. Особенно важно проверять тех исполнителей, чьи услуги — срочные или критически важные для заказчика.
Есть ли кредитные обязательства
С 1 июля 2014 года любая компания может получить информацию о кредитной истории гражданина при условии его согласия. Для проверки нужно направить письменный запрос в Бюро кредитных историй.
Кого проверять: тех, кому вы доверяете обращаться с материальными ценностями, конфиденциальной информацией, кому сдаете в аренду оборудование компании. Финансовые проблемы могут побудить человека к недобросовестному поведению, например, к мошенничеству или кражам, особенно если его деятельность связана с ТМЦ или финансами.
Какая информация есть о самозанятом в поисковых системах
Используя различные варианты поисковых запросов, вы можете обнаружить:
опубликованные резюме исполнителя — если раньше он был штатным сотрудником компании;
блоги и профили на различных онлайн-платформах;
комментарии в социальных сетях;
упоминания в статьях и публикациях.
Для проверки введите в поисковую строку «имя + фамилия» исполнителя. Затем добавьте к этому запросу дополнительные данные: профессию, город, номера телефонов, адреса электронной почты, логины в мессенджерах.
Кого проверять: главным образом, тех, в чьем опыте нужно удостовериться. Например, дизайнеров, копирайтеров, фотографов, программистов и других креативных специалистов для подтверждения их проектов и портфолио.
Что говорят другие заказчики
Посмотреть отзывы можно на биржах фриланса и сервисах по поиску специалистов разного профиля Freelance.ru, FL.ru, Kwork, Profi.ru, Авито и другие. Обращайте внимание как на положительные, так и на отрицательные отзывы, чтобы составить полную картину.
Кого проверять: такие отзывы обычно оставляют на услуги квалифицированных исполнителей — преподавателей, дизайнеров, программистов, редакторов, переводчиков, юристов и т. д. Или на единичные услуги, например, по ремонту и отделке помещений.
Для проверки благонадежности и безопасности сотрудничества с исполнителями используйте платформу Консоль.Про — с ней вам не придется проверять исполнителя по каждой отдельной базе.
Платформа автоматически анализирует внештатников по всем доступным базам, таким как ГИБДД, ФССП, ФНС и другие. В результате вы получите отчет о надежности сотрудничества с исполнителем, оценку его возможности управлять автотранспортом и информацию об отсутствии налоговых рисков.
Как бизнесу минимизировать риски сотрудничества с самозанятыми
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Комментарии1
Это ответная реакция самозанятых на крупные организации . А вы , что хотели . Им можно , а нам нет )))). Да думаю и ваша консоль одна из органов , как вентра го , рабочие руки и наймикс )))). А хотя нет- вы же хотите самозанятых просветить , как рентген . Есть уже - контурфокус . Ну да ладно . Самозанятых уже очень много и вскоре они начнут рвать Юрлица через законные механизмы( суды , прокуратура , мвд ) . Просто сейчас они входят в раж . Они сами избавятся в своей нише от дебилов , которых используют крупные компании для закрытия своих брешей . ПИК , х5 - и это наши российские фирмы , вроде . Они поняли уже , что ОНИ НЕЗАВИСИМЫ . Я