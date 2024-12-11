К чему готовиться бизнесу в 2025 году: дайджест основных налоговых изменений 

НДФЛ. Вводится прогрессивная шкала по НДФЛ для большинства доходов, в том числе доходов от трудовой деятельности, вознаграждений за выполненные работы или оказанные услуги (пп. 6 п. 1 ст. 208 НК):

Ставка налога Сумма годового дохода 13% до 2,4 млн руб. 15% для части годового дохода от 2,4 млн руб. до 5 млн руб. 18% для части годового дохода от 5 млн руб. до 20 млн руб. 20% для части годового дохода от 20 до 50 млн руб. 22% для части годового дохода больше 50 млн руб.

Повышенная ставка действует с месяца, в котором общий доход сотрудника или исполнителя с начала года превысит 2,4 млн рублей. Процентные надбавки граждан, которые трудятся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, облагаются по таким ставкам:

13% — с доходов до 5 млн руб. в год;

15% — с доходов больше 5 млн руб. в год.

Такая же шкала применяется и для НДФЛ с дивидендов.

Увеличиваются стандартные налоговые вычеты на детей и предельный размер дохода, до достижении которого они предоставляются. Вычет составит:

1 400 рублей в месяц — на первого ребенка;

2 800 рублей в месяц — на второго ребенка;

6 000 рублей в месяц — на третьего и каждого из последующих детей.

Вычеты смогут получить биологические и приемные родители, а также опекуны с попечителями. Также с 2025 года приемные родители, опекуны и попечители детей с инвалидностью смогут оформлять вычет в размере 12 000 рублей в месяц вместо 6 000 рублей.

Лимит совокупного годового дохода, установленный для получения стандартного вычета на детей, вырастет на 100 тыс. руб. и составит 450 тыс. рублей.

С 2025 года граждане также смогут получить налоговый вычет в размере 18 000 рублей за сдачу нормативов ГТО. Чтобы получить вычет, нужно сдать нормативы, а также пройти диспансеризацию. Вычет гражданин получит за тот налоговый период, в котором выполнил необходимые критерии.

Страховые взносы. Предельная база по взносам в 2025 году вырастет до 2 759 000 руб.

Закон № 176-ФЗ вводит пониженный тариф страховых взносов для компаний и ИП из малого и среднего бизнеса, относящегося к обрабатывающей промышленности. Эти фирмы и предприниматели смогут платить страховые взносы по пониженному тарифу — 7,6% на суммы, превышающие 1,5 МРОТ. Взносы на зарплаты до 1,5 МРОТ облагаются по прежней ставке 30%.

Увеличатся фиксированные страховые взносы для ИП на пенсионное и медстрахование. Сегодня их сумма составляет 49 500 рублей, с 2025 года увеличится до 53 658 рублей. Также повысится максимальный размер взноса по ставке 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей: вместо 277 571 рубля он составит 300 888 рублей.

Меняется срок уплаты фиксированных взносов: в текущем году ИП должны уплачивать их до 31 декабря. С 2025 года срок изменится на 28 декабря. Сроки уплаты допвзносов по ставке 1% останутся прежними — их нужно перечислить до 1 июля следующего года.

Установили новый порядок применения пониженного тарифа страховых взносов 15%. Такие взносы уплачивают субъекты МСП, а также резиденты проекта «Сколково» с части суммы зарплат, которые превышают размер МРОТ, при этом зарплаты до МРОТ облагаются по ставке 30%. С 2025 года бизнес будет уплачивать 15% с сумм, больших 1,5 МРОТ.

Меняется форма РСВ — новую нужно будет представлять уже за I квартал (приказ ФНС от 13.09.2024 № ЕД-7-11/739@). В новом варианте немного изменений: в разделе 3, подразделе 3.2.1, добавлена графа 141 для указания выплат по договорам ГПХ. Для малого и среднего бизнеса в сфере обрабатывающих производств раздел 1 теперь включает приложение 3.1. Также уточнили алгоритм и формат подачи документа.

В подразделе 3.2.1 раздела 3 появилась графа 141 для отражения выплат по договорам ГПХ.

Увеличение ставок НДФЛ и усложнение правил для пониженных страховых взносов — еще одна причина четко контролировать взаимодействие с самозанятыми исполнителями, чтобы не попасть под переквалификацию отношений в трудовые.