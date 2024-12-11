К чему готовиться бизнесу в 2025 году: дайджест основных налоговых изменений 

НДФЛ и страховые взносы
НДФЛ. Вводится прогрессивная шкала по НДФЛ для большинства доходов, в том числе доходов от трудовой деятельности, вознаграждений за выполненные работы или оказанные услуги (пп. 6 п. 1 ст. 208 НК):
Ставка налога
Сумма годового дохода
13%
до 2,4 млн руб.
15%
для части годового дохода от 2,4 млн руб. до 5 млн руб.
18%
для части годового дохода от 5 млн руб. до 20 млн руб.
20%
для части годового дохода от 20 до 50 млн руб.
22%
для части годового дохода больше 50 млн руб.
Повышенная ставка действует с месяца, в котором общий доход сотрудника или исполнителя с начала года превысит 2,4 млн рублей. Процентные надбавки граждан, которые трудятся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, облагаются по таким ставкам:
13% — с доходов до 5 млн руб. в год;
15% — с доходов больше 5 млн руб. в год.
Такая же шкала применяется и для НДФЛ с дивидендов.
Увеличиваются стандартные налоговые вычеты на детей и предельный размер дохода, до достижении которого они предоставляются. Вычет составит:
1 400 рублей в месяц — на первого ребенка;
2 800 рублей в месяц — на второго ребенка;
6 000 рублей в месяц — на третьего и каждого из последующих детей.
Вычеты смогут получить биологические и приемные родители, а также опекуны с попечителями. Также с 2025 года приемные родители, опекуны и попечители детей с инвалидностью смогут оформлять вычет в размере 12 000 рублей в месяц вместо 6 000 рублей.
Лимит совокупного годового дохода, установленный для получения стандартного вычета на детей, вырастет на 100 тыс. руб. и составит 450 тыс. рублей.
С 2025 года граждане также смогут получить налоговый вычет в размере 18 000 рублей за сдачу нормативов ГТО. Чтобы получить вычет, нужно сдать нормативы, а также пройти диспансеризацию. Вычет гражданин получит за тот налоговый период, в котором выполнил необходимые критерии.
Страховые взносы. Предельная база по взносам в 2025 году вырастет до 2 759 000 руб.
Закон № 176-ФЗ вводит пониженный тариф страховых взносов для компаний и ИП из малого и среднего бизнеса, относящегося к обрабатывающей промышленности. Эти фирмы и предприниматели смогут платить страховые взносы по пониженному тарифу — 7,6% на суммы, превышающие 1,5 МРОТ. Взносы на зарплаты до 1,5 МРОТ облагаются по прежней ставке 30%.
Увеличатся фиксированные страховые взносы для ИП на пенсионное и медстрахование. Сегодня их сумма составляет 49 500 рублей, с 2025 года увеличится до 53 658 рублей. Также повысится максимальный размер взноса по ставке 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей: вместо 277 571 рубля он составит 300 888 рублей.
Меняется срок уплаты фиксированных взносов: в текущем году ИП должны уплачивать их до 31 декабря. С 2025 года срок изменится на 28 декабря. Сроки уплаты допвзносов по ставке 1% останутся прежними — их нужно перечислить до 1 июля следующего года.
Установили новый порядок применения пониженного тарифа страховых взносов 15%. Такие взносы уплачивают субъекты МСП, а также резиденты проекта «Сколково» с части суммы зарплат, которые превышают размер МРОТ, при этом зарплаты до МРОТ облагаются по ставке 30%. С 2025 года бизнес будет уплачивать 15% с сумм, больших 1,5 МРОТ.
Меняется форма РСВ — новую нужно будет представлять уже за I квартал (приказ ФНС от 13.09.2024 № ЕД-7-11/739@). В новом варианте немного изменений: в разделе 3, подразделе 3.2.1, добавлена графа 141 для указания выплат по договорам ГПХ. Для малого и среднего бизнеса в сфере обрабатывающих производств раздел 1 теперь включает приложение 3.1. Также уточнили алгоритм и формат подачи документа.
В подразделе 3.2.1 раздела 3 появилась графа 141 для отражения выплат по договорам ГПХ.
Увеличение ставок НДФЛ и усложнение правил для пониженных страховых взносов — еще одна причина четко контролировать взаимодействие с самозанятыми исполнителями, чтобы не попасть под переквалификацию отношений в трудовые.
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УСН и НДС
С 1 января 2025 года все компании и ИП на упрощенке автоматически становятся плательщиками НДС. Но платить его придется не всем. Бизнес с доходами до 60 млн рублей освобожден от этого обязательства.
Если доход превышает 60 млн рублей, нужно:
Выставлять счета-фактуры с НДС и регистрировать их в книге продаж.
Платить НДС по сниженной ставке 5 или 7% без вычетов, либо по общей ставке 20 или 10% с вычетами.
Представлять декларацию по НДС ежеквартально.
Если доход бизнеса за 2024 год больше 60 млн рублей, в 2025 году нужно будет уплачивать НДС. Если доход в 2024 году не достиг 60 млн рублей, с начала 2025 года НДС платить не придется. Если в течение 2025 года доход нарастающим итогом превысит эту цифру, то с месяца превышения компания или ИП должна перечислять НДС.
С 1 января книга продаж и дополнительный лист будут обновлены. В них будут добавлены графы для указания стоимости продаж, которые облагаются НДС по ставкам 5% и 7%.
Также с 2025 года увеличили лимиты по упрощенке. Законодатели не просто провели ежегодную индексацию, а повысили ограничения по доходам и остаточной стоимости основных средств (ОС). Для перехода на УСН доход не должен превышать 337,5 млн рублей, а среднесписочная численность сотрудников — 130 человек. Чтобы продолжать использовать УСН, доход не должен быть выше 450 млн рублей, а остаточная стоимость ОС не может быть больше 200 млн рублей. В эту стоимость не включается высокотехнологическое оборудование отечественного производства.
Коэффициент-дефлятор на 2025 год определили равным единице (ч. 11.1 ст. 8 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).
Переезд в новый регион с более низкой ставкой налога УСН с 2025 года станет невыгодным. Сегодня, если компания меняет адрес или ИП переезжает на новое место жительства, налог на УСН и авансовые платежи нужно уплачивать по ставкам, которые действуют на новом месте. Это правило сохраняется и в 2025 году — но с важным уточнением, которое делает переезд менее выгодным. После переезда юрлицо или ИП должны будут уплачивать налог на УСН по старым ставкам, если они были выше новых, в течение трех лет.
Налог на прибыль
В 2024 году ставка налога на прибыль для компаний равна 20%. Она распределяется таким образом: 3% поступает в федеральный бюджет, 17% — в бюджет субъекта РФ. С 1 января 2025 года ставка вырастет до 25%. При этом доля, поступающая в федеральный бюджет, увеличится до 8%. Так средства планируют распределять до 2030 года. После этого федеральный бюджет будут перечислять 7%, а в региональные бюджеты — 18%.
Аккредитованные Минцифры IT-компании с 2020 года платили налог на прибыль по ставке 3%, а с 2022 года ставка была снижена до 0%. С 1 января 2025 года ставка вырастет до 5% и останется такой до 2030 года.
С 2025 года вводится федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ), который дополнит уже действующий региональный инвестиционный налоговый вычет (РИНВ). РИНВ позволяет сократить налоговые выплаты в региональный и федеральный бюджет, а с помощью ФИНВ можно снизить налоговые обязательства в федеральный бюджет. В отличие от РИНВ, он действует по всей стране, тогда как РИНВ доступен только в определенных регионах. Налогоплательщики могут выбрать только один из этих вычетов.
ФИНВ может быть предоставлен на расходы, связанные с:
приобретением или созданием ОС и НМА;
достройкой, дооборудованием, модернизацией ОС и НМА (за исключением частичной ликвидации).
Согласно п. 4 ст. 286.2 НК, величина ФИНВ не может превышать 50% от общих затрат на указанные цели.
Туристический налог
Закон №176-ФЗ ввел новую главу 33.1 в НК. С этого момента муниципальные власти смогут устанавливать на своих территориях туристический налог — он заменит нынешний курортный сбор.
Этот налог может вводиться в любом городе России, если местные власти примут соответствующий НПА. Это его основное отличие от курортного сбора, который применяется только в некоторых регионах.
Туристический налог будет включен в стоимость гостиничного проживания, и его не нужно будет собирать отдельно. Перечислять налог будут компании и ИП, предоставляющие места для краткосрочного проживания, такие как отели, гостиницы и апартаменты.
Налоговые обязательства у бизнеса возникают, если:
гостиница или отель находится в муниципалитете, где введен туристический налог;
объект в собственности компании или ИП или принадлежит ей на другом основании;
объект включен в реестр классифицированных средств размещения по закону от 24.11.1996 № 132-ФЗ.
Муниципалитеты смогут самостоятельно устанавливать ставки налога с учетом сезонности и категории объекта, но не выше установленных законом предельных значений:
1% — от стоимости проживания в 2025 году;
2% — в 2026 году;
3% — в 2027 году;
4% — в 2028 году;
5% — начиная с 2029 года.
ПСН
С 1 января 2025 года изменятся правила применения патентной системы (ПСН) для ИП на основании закона от 29.10.2024 № 362-ФЗ.
В 2024 году ИП теряют право на ПСН, если их доход от всех видов деятельности на этой системе превышает 60 млн рублей в год. Причем право на ПСН они утрачивают только на оставшуюся часть года. С 2025 года правила меняются: ИП теряют право на ПСН, если доходы за предшествующий год превысили 60 млн руб.
Что касается совмещения ПСН и УСН, с 2025 года будет учитываться совокупный доход по обеим системам для расчета предельной величины доходов. Например, если за первую половину года доход по УСН составил 50 млн рублей, во второй половине года на ПСН доход может быть не больше 10 млн рублей. Превышение приведет к потере права на ПСН в 2025 и 2026 годах.
Также с 1 января 2025 года расширяется перечень видов деятельности, разрешенных на ПСН. Теперь ИП смогут предоставлять услуги банковских платежных агентов — в том числе прием и зачисление наличных, а также выдавать наличные с карт, но только в сельских населенных пунктах через стационарные торговые объекты.
С 1 января 2025 года самозанятые, в том числе ИП, смогут перейти на ПСН, если утратят право на применение налога на профдоход. Это актуально, если самозанятый, например, превысил лимит годового дохода в 2,4 млн рублей. Сейчас он может перейти на УСН или ЕСХН в течение 20 дней после снятия с учета в качестве самозанятого.
С 2025 года он сможет выбрать ПСН, подав заявление в налоговую инспекцию в течение 20 дней после утраты права на НПД. Те, кто не имел статуса предпринимателя, должны будут зарегистрироваться как ИП в течение тех же 20 дней, в которые нужно перейти на ПСН.
АУСН
АУСН была впервые внедрена в качестве эксперимента в 2022 году в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. С 2025 года спецрежим АУСН будет доступен для ИП и ООО во всех регионах России.
Эта система упрощает ведение бухгалтерии и снижает налоговые издержки. Чтобы перейти на АУСН, компания или ИП должны подать заявление в личном кабинете на сайте ФНС. При этом бизнес должен соответствовать таким условиям:
В компании — не более 5 сотрудников.
Годовой доход — не больше 60 млн рублей.
Остаточная стоимость ОС — не больше 150 млн рублей.
Сотрудники получают зарплату только по безналу.
Расчетные счета открыты в уполномоченных банках из специального перечня.
Компания или ИП не применяют другие спецрежимы.
Для бизнеса в 2025 году вводится много новых правил — во второй части материала расскажем про работу с онлайн-кассами, налоговую амнистию при дроблении бизнеса и налоговый контроль в 2025 году.
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