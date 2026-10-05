Решайте вопросы по СПОТ с ИИ-помощником от КонсультантПлюс

Внедрение Национальной системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) ознаменовало для бухгалтеров начало периода новой отчетности и жесткого контроля сроков. А еще – как с любым нововведением – появились вопросы, ответы на которые не так просто выводятся из новых правил.

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