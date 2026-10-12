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Решайте кадровые вопросы с ИИ-помощником от КонсультантПлюс

Благие намерения иногда могут обернуться для бухгалтера или кадровика неприятными последствиями, если не учесть возможные риски.

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Благие намерения иногда могут обернуться для бухгалтера или кадровика неприятными последствиями, если не учесть возможные риски.

Например, сотрудница уходит в отпуск по уходу за ребенком, а вы хотите сохранить ей доход на уровне полного оклада, доплачивая разницу к пособию. Желание понятное: удержать ценного специалиста, поддержать в сложный период. Но нужно учесть нюансы. ИИ-сервис «Задать вопрос» от КонсультантПлюс поможет просчитать возможные риски.

Решайте кадровые вопросы с ИИ-помощником от КонсультантПлюс
Решайте кадровые вопросы с ИИ-помощником от КонсультантПлюс

ИИ-сервис перечислит правовые риски и даст рекомендации по оформлению:

Решайте кадровые вопросы с ИИ-помощником от КонсультантПлюс

А еще сервис соберет подборку документов, связанных с вашим вопросом:

Решайте кадровые вопросы с ИИ-помощником от КонсультантПлюс

Чтобы попробовать ИИ-помощник в деле, достаточно заполнить короткую форму на сайте КонсультантПлюс. Пробный доступ к системе КонсультантПлюс вы получите сразу же, а затем специалисты сервисного центра свяжутся с вами, чтобы оперативно открыть пробный доступ к ИИ-помощнику.

Получите доступ к ИИ-помощнику

Реклама: ЗАО «Консультант Плюс», ИНН 7702044361, erid: 2W5zFHn9SQy

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