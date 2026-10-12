Решайте кадровые вопросы с ИИ-помощником от КонсультантПлюс

Благие намерения иногда могут обернуться для бухгалтера или кадровика неприятными последствиями, если не учесть возможные риски.

Благие намерения иногда могут обернуться для бухгалтера или кадровика неприятными последствиями, если не учесть возможные риски.

Например, сотрудница уходит в отпуск по уходу за ребенком, а вы хотите сохранить ей доход на уровне полного оклада, доплачивая разницу к пособию. Желание понятное: удержать ценного специалиста, поддержать в сложный период. Но нужно учесть нюансы. ИИ-сервис «Задать вопрос» от КонсультантПлюс поможет просчитать возможные риски.

ИИ-сервис перечислит правовые риски и даст рекомендации по оформлению:

А еще сервис соберет подборку документов, связанных с вашим вопросом:

Чтобы попробовать ИИ-помощник в деле, достаточно заполнить короткую форму на сайте КонсультантПлюс. Пробный доступ к системе КонсультантПлюс вы получите сразу же, а затем специалисты сервисного центра свяжутся с вами, чтобы оперативно открыть пробный доступ к ИИ-помощнику.

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