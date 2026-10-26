Организуем работу с самозанятыми: проверьте риски с ИИ-помощником КонсультантПлюс

Важно: теперь пробный доступ к ИИ-сервису «Задать вопрос» вы можете получить почти моментально. Заполняете форму – к вам на почту сразу же приходит пароль к ИИ-помощнику. Опишите сервису ситуацию и задайте волнующие вопросы. Обязательно уточните, что именно вас интересует: например, «как не попасть на штрафы?».

При такой постановке вопроса ИИ-сервис отдельно выделить штрафные риски:

В режиме диалога можете задать сервису дополнительные вопросы:

Оформляйте доступ прямо сейчас, чтобы попробовать ИИ-помощник в деле!

А если вы уже используете систему КонсультантПлюс, то теперь сможете перейти в ИИ-помощник сразу по ссылке со стартовой страницы.

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