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КонсультантПлюс
Самозанятость (НПД)
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Организуем работу с самозанятыми: проверьте риски с ИИ-помощником КонсультантПлюс

С 1 октября изменились правила работы с самозанятыми. По-старому уже не получится, теперь организовать процессы приходится так, чтобы не попасть на штрафы. Учесть все нюансы и подстраховаться от рисков поможет ИИ-помощник от КонсультантПлюс.

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Важно: теперь пробный доступ к ИИ-сервису «Задать вопрос» вы можете получить почти моментально. Заполняете форму – к вам на почту сразу же приходит пароль к ИИ-помощнику. Опишите сервису ситуацию и задайте волнующие вопросы. Обязательно уточните, что именно вас интересует: например, «как не попасть на штрафы?».

Организуем работу с самозанятыми: проверьте риски с ИИ-помощником КонсультантПлюс

При такой постановке вопроса ИИ-сервис отдельно выделить штрафные риски:

Организуем работу с самозанятыми: проверьте риски с ИИ-помощником КонсультантПлюс

В режиме диалога можете задать сервису дополнительные вопросы:

Организуем работу с самозанятыми: проверьте риски с ИИ-помощником КонсультантПлюс

Оформляйте доступ прямо сейчас, чтобы попробовать ИИ-помощник в деле!

А если вы уже используете систему КонсультантПлюс, то теперь сможете перейти в ИИ-помощник сразу по ссылке со стартовой страницы.

Получить доступ к ИИ-помощнику

Реклама: ЗАО «Консультант Плюс», ИНН 7702044361, erid: 2W5zFJmpZfo

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