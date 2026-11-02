Медосвидетельствование для иностранцев: разбираемся с ИИ-помощником КонсультантПлюс

С 1 сентября 2026 года введено обязательное медицинское освидетельствование для иностранных граждан. С вновь прибывшими все понятно, но распространяется ли нововведение на всех, кто уже живет и работает в РФ на законных основаниях?

Обоснованный ответ даст ИИ-сервис «Задать вопрос». ИИ-помощник – это инструмент для ускорения и оптимизации работы, но ключевое слово здесь – «инструмент». Чтобы обеспечить его эффективное применение, используйте лайфхаки:

опишите сервису проблемную ситуацию;

приведите контекст: чем точнее вы его изложите, тем более четкий ответ получите;

дайте сервису команду, о чем и как именно ему следует ответить.

В данном случае запрос будет выглядеть так:

1. Ситуация. У нас работают иностранцы с РВП и ВНЖ уже несколько лет.

2. Контекст. С 1 сентября 2026 года введено обязательное медицинское освидетельствование для иностранных граждан. Непонятно, распространяется ли это только на вновь прибывших или на всех, кто уже живет и работает в РФ на законных основаниях.

3. Команды. Должны ли иностранцы с действующим РВП или ВНЖ проходить медосвидетельствование с 1 сентября 2026 года? Если да – в каких случаях и в какие сроки? На кого именно распространяется новое требование? Дай ответ со ссылками на актуальные НПА

Ответ ИИ-сервиса не случайно содержит гиперссылки на НПА в системе КонсультантПлюс – обязательно переходите по ним, чтобы проверить правильность применения нормы. Убедитесь, что открывшийся документ имеет статус «Действующий» и актуален на текущую дату: в системе КонсультантПлюс всегда есть возможность это увидеть. Окончательный вывод делайте только на основе оригинального текста закона или материалов из системы.

Если хотите более детально изучить вопрос, воспользуйтесь разделом «Документы из системы КонсльтантПлюс», который приводится в конце аргументированного ответа:

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