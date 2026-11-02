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Медосвидетельствование для иностранцев: разбираемся с ИИ-помощником КонсультантПлюс

С 1 сентября 2026 года введено обязательное медицинское освидетельствование для иностранных граждан. С вновь прибывшими все понятно, но распространяется ли нововведение на всех, кто уже живет и работает в РФ на законных основаниях?

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Обоснованный ответ даст ИИ-сервис «Задать вопрос». ИИ-помощник – это инструмент для ускорения и оптимизации работы, но ключевое слово здесь – «инструмент». Чтобы обеспечить его эффективное применение, используйте лайфхаки:

  • опишите сервису проблемную ситуацию;

  • приведите контекст: чем точнее вы его изложите, тем более четкий ответ получите;

  • дайте сервису команду, о чем и как именно ему следует ответить.

В данном случае запрос будет выглядеть так:

1. Ситуация. У нас работают иностранцы с РВП и ВНЖ уже несколько лет.

2. Контекст. С 1 сентября 2026 года введено обязательное медицинское освидетельствование для иностранных граждан. Непонятно, распространяется ли это только на вновь прибывших или на всех, кто уже живет и работает в РФ на законных основаниях.

3. Команды. Должны ли иностранцы с действующим РВП или ВНЖ проходить медосвидетельствование с 1 сентября 2026 года? Если да – в каких случаях и в какие сроки? На кого именно распространяется новое требование? Дай ответ со ссылками на актуальные НПА

Медосвидетельствование для иностранцев: разбираемся с ИИ-помощником КонсультантПлюс

Ответ ИИ-сервиса не случайно содержит гиперссылки на НПА в системе КонсультантПлюс – обязательно переходите по ним, чтобы проверить правильность применения нормы. Убедитесь, что открывшийся документ имеет статус «Действующий» и актуален на текущую дату: в системе КонсультантПлюс всегда есть возможность это увидеть. Окончательный вывод делайте только на основе оригинального текста закона или материалов из системы.

Медосвидетельствование для иностранцев: разбираемся с ИИ-помощником КонсультантПлюс

Если хотите более детально изучить вопрос, воспользуйтесь разделом «Документы из системы КонсльтантПлюс», который приводится в конце аргументированного ответа:

Медосвидетельствование для иностранцев: разбираемся с ИИ-помощником КонсультантПлюс

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