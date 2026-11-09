Договор возмездного оказания услуг: исправляем с ИИ-помощником от КонсультантПлюс

Договор на уборку офисных помещений на первый взгляд кажется простым, но в нем есть нюансы, без учета которых вы получите совсем не тот уровень уборки, на который рассчитывали. Прежде, чем подписать, казалось бы, типовой договор, рекомендуем потратить пару минут, чтобы проверить его в ИИ-сервисе от КонсультантПлюс.

ИИ-сервис «Проверка договоров» от КонсультантПлюс тщательно разберет каждый пункт:

проанализирует договор возмездного оказания услуг на юридические, коммерческие и технические риски;

поможет убедиться, что он соблюдает все ваши интересы;

даст ссылки на правовые акты и фирменные материалы в системе КонсультантПлюс, чтобы подтвердить свой ответ.

Просто загрузите договор по ссылке, выберите сторону и нажмите «проверить договор»:

По завершении проверки ИИ-сервис разделит найденные риски на три типа: юридические, коммерческие и технические и укажет их количество.

Например, к юридическим рискам относится отсутствие количественной характеристики объема работ. Сервис укажет, чем это грозит заказчику: «Заказчик рискует получить спор о том, какой объем уборки входит в цену и какие требования можно предъявлять, что осложнит контроль и предъявление претензий». К каждому риску вы получите рекомендации, какие внести исправления, чтобы избежать негативного эффекта.

Каждый из найденных рисков сервис указывает прямо в тексте, а на правую панель выносит тезисное «оглавление», чтобы было удобно ориентироваться в тексте документа.

Чтобы попробовать ИИ-сервис «Проверка договоров» заполните короткую форму на сайте КонсультантПлюс и не забудьте указать свою специализацию – доступ вы получите сразу же.

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