Зачет арендной платы в выкупную цену: разбираемся с ИИ-помощником КонсультантПлюс

Аренда с последующим выкупом – довольно популярная ситуация. Если решение о выкупе пришло уже в процессе эксплуатации имущества, а в договоре такое условие изначально отсутствовало, определиться с дальнейшими действиями поможет ИИ-сервис «Задать вопрос».

Некоторые компании полагают, что при таких обстоятельствах потребуется полностью перезаключать сделку, а ранее внесенная плата «сгорит». Не спешите расставаться с деньгами! Зачет арендной платы в выкупную цену возможен. Вот, что советует ИИ-помощник:

ИИ-сервис не только приведет примеры формулировок для дополнительного соглашения, но и укажет риски, которые следует учитывать.

Если у вас возникли дополнительные вопросы, вы можете задать их сервису в режиме диалога: он запомнит контекст.

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А если вы уже используете систему КонсультантПлюс, то теперь сможете перейти в ИИ-помощник сразу по ссылке со стартовой страницы.

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