Как узнать, что поставщик не прошел налоговую проверку

Какими бывают налоговые проверки

Налоговики проводят два вида проверок:

1. Камеральная — заочная проверка налогоплательщика на основании представленных деклараций. Камералят по-умолчанию каждый раз, когда компания или предприниматель отчитались в ИФНС по тому или иному налогу. О камеральной проверке ФНС не уведомляет.

Длится камералка максимум три месяца и завершается составлением акта, если выявлены нарушения. Если во время проверки инспектор обнаружил неточности или ошибки, ФНС может потребовать от налогоплательщика пояснение, подачу уточненной декларации, выставить недоимку или штраф, а также внести компанию в план выездных проверок.

2. Выездная. Со слов самих же налоговиков — это крайняя мера (письмо ФНС от 15.04.2022 № ЕД-18-2/882@). Такую проверку ФНС затевает, когда налогоплательщика заподозрили в умышленном нарушении налогового законодательства.

Предупреждать о визите в рамках выездной проверки налоговики не обязаны, но могут прислать решение о проверке по почте или в личном кабинете налогоплательщика. Приезжающие налоговые инспекторы проверяют первичку, могут осмотреть территорию и помещения, где ведется деятельность и опросить персонал.

Как узнать о проверке контрагента

Работать с добросовестными поставщиками хочется всем. И даже когда поставки идут без сбоев, сервис отлажен, персонал приветлив, а посетителей угощают кофе, нельзя быть уверенным в отсутствии «серых» налоговых схем у партнера. Особенно важна кристальная честность перед ФНС для компаний и предпринимателей, работающих на общей системе налогообложения, то есть для тех, кто платит НДС и возмещает его.

Так как узнать о взаимоотношениях налоговиков и поставщика? Прошел ли последний проверку ФНС?

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Камералка

О том, что камералят вашего контрагента, в общем случае вы можете только догадываться, НДС — отдельная тема. Система проверки деклараций по НДС, обобщения информации по ним и риск-контроля (АСК-НДС 2) проверяет не только сведения, которые подали вы, но и данные ваших контрагентов, и сопоставляет их.

Кроме того в распоряжении ФНС появилась ИАС КБ — информационно—аналитическая система контрольного блока. Это подсистема предназначенная для поиска схем уклонения от уплаты налогов. О ее применении в частности можно узнать из письма ФНС от 3 июня 2021 года № ЕА-4-15/7774. ИАС КБ выдает сведения о рисках в более простой и понятной пользователю форме. Фактически пишет — вот тут разрыв, этого налогоплательщика стоит тщательно проверить.

Если налоговики обнаружат несоответствия, вы получите требование по встречке со ссылкой на ст. 93.1 НК.

Это могут быть и ошибки в декларации, некорректные данные по одной и той же операции, иотсутствие продаж у поставщика, соответствующих вашим покупкам. Но о таких проблемах вы узнаете уже из запроса ФНС, налогоплательщикам нельзя заглянуть в АСК-НДС 2 или в ИАС КБ, чтобы заранее узнать об ошибках или расхождениях.

Выездная проверка

Если у поставщика выездная проверка, и выяснилось, что, например, утеряна первичка, существует вероятность, что о своих неприятностях контрагент сообщит вам сам. Он может попросить дубликаты или заверенные копии договоров, накладных, счетов-фактур, УПД и т. д. Предоставить их и в ваших интересах.

Заявление на вычеты

Весть о неблагонадежности поставщика может прилететь, когда будут проверять и вас. Налоговики тщательно следят за заявленными вычетами и основаниями для их применения. И отсутствие информации о продаже вам — повод для отказа в возмещении НДС.

Для налогоплательщика — это крайне неприятная ситуация, которая повлечет недоимку, пени и к тому же фактически включит в «черный список» в системе проверке ФНС.

Иногда проблема решается созвоном бухгалтеров обеих сторон, сверкой данных и подачей корректирующей декларации. Хуже — когда достучаться до поставщика не удается (изменился юрадрес, контакты, сменился бухгалтер или руководитель) и концов не отыскать. Кроме того, внезапно может оказаться, что контрагент действительно недобросовестный.

Если вы однажды неправомерно (в глазах ФНС) возместите НДС, будете замечены в сделках с недобросовестными контрагентами — попадете под пристальное наблюдение со стороны налоговиков, а число запросов к вам будет расти, как и риск выездной проверки. Поэтому узнавать о своем поставщике максимум информации нужно еще до заключения договора.

Выходит, что узнать о проверке можно или от самого поставщика или от ФНС. Самостоятельно получить информацию не получится? Не совсем так.

Как узнать о проверке и избежать недобросовестного контрагента

Существует много платных и бесплатных сервисов, позволяющих проверять контрагентов. Подробно о них мы рассказали здесь. Достаточно знать ИНН потенциального или уже состоявшегося партнера, и вы узнаете:

величину уставного капитала компании;

есть ли недоимки по налогам, взносам, неуплаченные пени и штрафы;

сведения из бухгалтерской отчетности;

платежеспособен ли контрагент.

Потенциальные риски проведения проверок можно вычислить. Ведь есть даже описанные критерии для проведения той же выездной проверки (приказ ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@). Например:

Отражение убытков в течение нескольких налоговых периодов подряд.

Низкая налоговая нагрузка (ниже среднеотраслевой).

Максимальное приближение суммы расходов к сумме доходов и другие.

Большинство этих критериев можно рассчитать и проверить, исходя из общедоступных данных (например, отчетности). Однако, даже когда проанализируете все сведения, вы не увидите полной картины по НДС. А большинство проблемных контрагентов свои проблемы с налоговиками, конечно, предпочтут замолчать.

Более полная аналитика по контрагенту доступна в сервисе Контрагент.рф. В режиме онлайн вы узнаете, замешана ли компания в применении неправомерной налоговой выгоды по НДС, как она проходила проверки, «засветилась» ли в сомнительных схемах, имеет ли проблемы с возмещением и т.д.

База сервиса построена не только на аналитике сведений из общедоступных источников, но и из скрытых. Таких как акты проверок, данные финмониторинга, сведения о проверках, полученные от налогоплательщиков, которые уже их прошли и столкнулись с недобросовестными контрагентами.

А еще вы можете загрузить в систему ваши книги покупок и продаж и сразу проверить их на наличие вероятных рисков, доступна синхронизация с 1С.