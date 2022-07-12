Безопасная доля вычетов по НДС. Где искать, как определить

Что такое налоговый вычет по НДС?

В соответствии со статьей 21 Налогового кодекса все предприятия, применяющие ОСНО должны отчитываться и платить налог на добавленную стоимость. Итоговую сумму налога, получившуюся у организации к уплате возможно сократить на положенный по закону налоговый вычет.

Налоговый вычет по НДС есть сумма налога, предъявленная поставщиком и содержащаяся в выставленной счет-фактуре.

Чтобы посчитать безопасный процент вычета по НДС, необходимо принять во внимание ряд обязательных требований:

Все купленные товары уже приняты к учету.

Все купленные товары использовались только в операциях, подлежащих обложению НДС.

Вы имеете правильно заполненный и вовремя полученный оригинальный счет-фактуру от поставщика.

Все купленные товары приняты к учету не более трех лет назад.

Порядок расчета безопасной доли вычета по НДС?

Чтобы рассчитать процент безопасного вычета по НДС необходимо заглянуть в 3 раздел декларации по НДС, где обратить внимание на следующие строки:

строка 118 — весь начисленный за анализируемый период НДС;

строка 190 — все вычеты за анализируемый период.

Для получения итогового процента вычета по НДС, который будет безопасен для организации, необходимо поделить суммы, полученные по строкам декларации по следующей формуле:

Величину, которая получилась в итоге нехитрых математических подсчетов необходимо сравнить с нормативной величиной, рекомендованной ФНС и усредненным показателем вашего региона.

Заметьте, налоговики анализируют безопасную долю вычета по НДС не за каждый квартал, а минимум за год.

Получить вычеты в ФНС непросто даже если вы соблюдаете установленные пропорции. Возможно ваш контрагент их не соблюдает или работает с «техничками» и однодневками (да, они влияют на возврат НДС, даже если вы напрямую не сотрудничаете).

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Кто контролирует правильность применения вычета по НДС?

Конечно, контролирует все процессы расчетов и уплаты НДС Федеральная налоговая служба. Для чего это необходимо?

Во-первых, контроль правильности исчисления и уплаты налога.

Во-вторых, при построении плана выездной налоговой проверки сотрудники ФНС обращают внимание на организации, постоянно или очень часто превышающие установленные показатели по вычету или тот самый «безопасный вычет».

Обратите внимание, в случае разового превышения установленного значения вычета по НДС, инспекция запросит разъяснения, если же ситуация повторяется не один раз — в ближайшем будущем вас ожидает выездная проверка.

Где найти безопасную долю вычета по НДС по вашему региону?

В приказе ФНС от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ установлен единый предел безопасной доли вычета по НДС — 89%, однако, как мы уже упоминали ранее, каждый регион устанавливает свои пороги по налоговым вычетам. Как найти какой порог вычета НДС у вашего региона?

На сайте налоговой регулярно публикуется отчет 1-НДС. С его помощью возможно рассчитать средний процент доли вычета по НДС отдельно по каждому региону. Как это сделать:

Скачиваем последний опубликованный отчет. Ищем нужные показатели по вашему региону. С помощью формулы рассчитываем процент вычета по НДС по вашему региону

На примере Воронежской области рассчитаем процент безопасного вычета НДС на 01.01.2022.

В итоге, если у компании Воронежской области процент уменьшения НДС получится выше исчисленного среднего по области, ФНС потребует у организации пояснения.

В Москве процент безопасного вычета по НДС на начало 2022 года равен = 89,64%, а в Санкт-Петербурге = 90,3%

Что делать, если безопасная доля все таки превышена?

Иногда случаются ситуации, когда доля вычета по НДС все таки оказывается выше нормативной, тогда можно поступить следующим образом:

Разделить крупный счет на несколько более мелких и принимать их частями. Обратите внимание, что входящий счет-фактуру необходимо отразить в книге покупок в том квартале, в котором вы планируете предъявить его к вычету;

Оставить все как есть и ждать вердикта налоговиков . В лучшем случае вас вызовут для разъяснений, в худшем — к вам приедет ревизор.

Проверяйте декларацию по НДС не только на контрольные соотношению и превышение безопасного процента вычета. Самые большие проблемы возникают из-за неподтвержденных данных со стороны контрагентов или рисков заполучить в цепочке поставщиков компании из «черного списка» ФНС.

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