Требование по НДС: как проверить на законность и ответить

Камеральная проверка по НДС

Контроль налоговой отчетности представляет собой оценки правильности заполнения деклараций на основании данных, имеющихся в распоряжении налогового органа. Если камеральная проверка не выявляет расхождений в полученной информации, то налогоплательщик не будет уведомлен о ее проведении.

При наличии определенных оснований, налоговая инспекция может запросить у организации (ИП) дополнительные документы, которые будут подтверждать данные в представленной декларации.

Например, документация будет запрошена если:

в декларации заявлена одна или несколько возможных льгот по НДС;

налогоплательщик заявил НДС к возмещению;

подана уточненная декларация с уменьшением налога к уплате;

заявлены налоговые вычеты в рамках системы tax-free;

организация не представила документы для подтверждения ставки 0%;

выявлены противоречия между данными налогоплательщика и его контрагентами — «разрыв» по НДС;

в декларации отражены данные по прослеживаемым товарам, которые не соответствуют информации полученной от другой организации.

Обычная проверка декларации в учетной программе или оператором ЭДО перед отправкой в ФНС не дает полного эффекта и не выявляет всех проблем. Форматно-логический контроль не увидит разрывов или расхождений с контрагентами. Выявить их можно с помощью специализированных сервисов, таких как Контрагент.рф.

Запрос документов при камеральной проверке НДС может быть направлен налогоплательщику в любой день, в течение трех месяцев проведения налогового контроля. При истечении установленного срока, налоговая инспекция может провести дополнительные мероприятия, одним из которых является запрос документации.

При определении перечня документов, которые необходимо направить в ИФНС, необходимо ориентироваться на критерии представления, указанные в налоговом требовании, а также — на причину запроса документов. Например, для подтверждения нулевой ставки потребуется представить документацию, напрямую связанную с этими операциями. При этом в некоторых случаях будет достаточно направить в инспекцию только реестр документов, подтверждающих льготу.

Документы можно представить в ИФНС в бумажной или электронной форме в течение срока, установленного в налоговом требовании. В общем случае он составляет 10 рабочих дней. При большом объеме запрашиваемых документов, можно обратиться в инспекцию с запросом на продление периода подготовки документации. В течение одного дня будет принято решение о продлении или об отказе.

Если документы не будут направлены в срок или будут направлены не в полном объеме, налогоплательщику грозит штраф — 200 рублей за каждый непредставленный документ. Должностному лицу в этом случае также грозит штраф от 300 до 500 рублей.

Расхождения в данных по НДС между вами и контрагентами зачастую приводит к требованию ФНС поправить сведения и сдать уточненную декларацию. Разумеется просить вас уменьшить налог инспекторы не будут, ровно наоборот — уточненки требуют с тех, у кого налог, по мнению налоговиков, должен выйти выше к уплате. По большей части проблема таких разрывов связана с недобросовестностью поставщиков.

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Выездная проверка по НДС

Полнота уплаты и корректность начисления НДС может проверена в ходе выездной налоговой проверки. По общему правилу инспекторы могут провести контроль за период не превышающий трех календарных лет, предшествующих году вынесения решения о проведении проверки. Например, если решение о налоговом контроле принято в 2022, то в общем случае могут проверить 2019-2021 годы.

Номинальный срок выездной проверки составляет два месяца, при этом у контролирующих органов есть право продлевать срок или приостанавливать проверку.

Выездная проверка дает инспекторам широкие полномочия — они могут применить практически любые мероприятия налогового контроля. От истребования документов до допроса и выемки предметов. Соответственно в налоговом требовании могут быть запрошены любые документы, касающиеся проверяемого налога и относящиеся к проверяемому периоду. Кроме документации ИФНС имеет право запросить регистры бухгалтерского и налогового учета. Дополнительно: могут потребоваться пояснения по расхождениям, выявленным за проверяемый период.

Требование о представлении документов может быть направлено инспекцией в любой день в период проведения выездной проверки, т. е. с даты вынесения решения о проведении проверки и до дня составления справки. Исключение: период приостановки налогового контроля. Если по результатам проверки инспекция назначит дополнительные мероприятия налогового контроля, то документация может быть запрошена уже в рамках новых мероприятий.

Документы можно представить в бумажной или электронной форме. По общему правилу срок подачи документов 10 рабочих дней.

Если налогоплательщик не направит в инспекцию запрашиваемые документы, то будет назначен штраф в расчете 200 рублей за каждый отсутствующий документ. Дополнительное, административное, наказание будет наложено на ответственное должностное лицо: штраф от 300 до 500 рублей.

Выездная проверка, как правило крайняя мера налогового контроля. С такой проверкой приходят в те компании, где, по мнению налоговиков, точно есть проблемы с расчетом НДС на десятки миллионов рублей. Хотя выездной проверки не избежать и более скромным налогоплательщикам, если они допускают систематические нарушения и работают с контрагентами высокого уровня риска.

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Встречная проверка

При налоговом контроле контрагентов, налоговая инспекция вправе запросить у организации сведения и документацию, связанные с проверяемыми налогоплательщиками. Налоговое требование будет направлено в следующих случаях:

Когда у контрагента происходит налоговая проверка . В этом случае будут запрошены документы по взаимоотношениям с вашей компанией. Когда контрагенту назначены дополнительные мероприятия налогового контроля , после завершения обычных проверок. Когда ИФНС требуются сведения об определенной сделке , в которой участвовал налогоплательщик или по которой у него имеются данные. Наличие назначенной налоговой проверки ни у компании, ни у контрагента необязательно. При неисполнении организация (ИП) требования об уплате недоимки более одного миллиона рублей . В этой ситуации ФНС имеет право истребовать сведения об имущественном состоянии контрагента-неплательщика. При проведении у контрагента налогового мониторинга .

Инспекция может требовать представить документацию у любых лиц. Необязательно, чтобы компания была прямым (первым) покупателем или продавцом для проверяемого лица, т. е. при получении запроса по цепочке контрагентов, безопаснее предоставить запрашиваемые документы и, при необходимости, пояснения о связи вашей компании с проверяемыми лицами.

Перечень контрагентов, сделок и необходимые документы указываются в налоговом требовании. Могут указываться конкретные документы (например, счет-фактура № 123 от 01.05.2021) или период, за который нужно представить все документы (например, счета-фактуры, выставленные в адрес контрагента за период с 01.01.2022 по 30.06.2022).

Как правило, инспекторы запрашивают:

договоры, соглашения и дополнения к ним; счета-фактуры; товарные или товарно-транспортные накладные; акты выполненных работ; платежные документы; выписки из книг покупок и продаж и прочие документы.

Документы по встречной проверке можно направить в бумажной или электронной форме. Срок направления данных в ИФНС составляет 5 рабочих дней (если проводится камеральная или выездная проверка) или 10 рабочих дней (если проверка не назначена). За нарушение сроков или представление не полного комплекта документации налогоплательщик будет оштрафован.

По встречной проверке контрагента в рамках камеральной или выездной проверок может быть два штрафа:

за нарушение срока представления документов или их непредставление штраф составит 10 тысяч рублей ; за непредставление информации будет штраф пять тысяч рублей .

Если по одному налоговому запросу требуется отправить и документацию, и сведения, то за нарушения могут выписать сразу оба штрафа.

Если информация запрашивается без назначенной проверки, то за непредставление сведений штраф будет 10 тысяч рублей. За каждый отсутствующий документ придется заплатить по 200 рублей штрафа.

Для должностных лиц компаний предусмотрен административный штраф: от 300 до 500 рублей. Его могут выписать директору, главному бухгалтеру или другому сотруднику, если он отвечает за представление документов по налоговому требованию. Индивидуальному предпринимателю подобные штрафы не назначают.

Представление пояснения к декларации по НДС

Запрос пояснений — это одна из форм получения информации по спорным операциям от налогоплательщика. Пояснения необходимо представлять в инспекцию, если компания (ИП) получила соответствующее требование, которое направляется чаще всего из-за выявленных ошибок или противоречий в декларации или налогоплательщик применил льготы по НДС.

Порядок составления пояснений к отчетности по НДС зависит от причины направления требования. По льготируемым операциям можно составить ответ в виде реестра документов, которые дают право на применение льготы. Перечень документов необходимо направить в ответ на требование в электронном виде.

Для пояснений к декларации по НДС необходимо провести анализ полученного требования, в которой будут указаны все выявленные расхождения, каждое из которых будет отмечено в виде кодов. Каждой операции будет присвоен отдельный код ошибки. В зависимости от кода ошибки необходимо сверить данные первичных документов с показателями в отчетности.

Если декларация заполнена правильно, то в пояснениях необходимо указать, что отчете ошибок нет, основания для подачи уточненной декларации отсутствуют. Дополнительно необходимо объяснить причины выявленных расхождений.

Если после анализа будет выявлена ошибка в декларации, которая не привела к занижению НДС, то в пояснениях необходимо описать причины ошибки и правильные данные. При этом можно вместо пояснений подать исправленную декларацию. Если ошибка в отчете привела к занижению НДС, то необходимо подать «уточненку», при этом пояснения подавать необязательно.

Ответить на запрос от ИФНС необходимо за пять рабочих дней. За опоздание с ответом будет наложен штраф — 5 тысяч рублей в первый раз и 20 тысяч рублей за повторное нарушение в течении календарного года.