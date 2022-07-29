Как подать корректировку по НДС. Важные нюансы

Определение и основания для подачи

Корректировка по НДС — это уточненная налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, которую налогоплательщик направляет в ИФНС при наличии оснований. Уточненная декларация всегда подается только на основании ранее сформированной и сданной отчетной формы (первичной декларации).

Основания для представления корректировки можно разделить на две группы: когда компания (ИП) обязана сдать «уточненку» и ситуации, когда корректировка по налогу необязательна.

Обязанность сформировать корректирующую декларацию установлена в том случае, когда в первоначальном отчете был занижен налог к уплате. Например, компания самостоятельно обнаружила ошибки или неполные данные.

Другой возможный вариант: налоговая инспекция прислала требование о внесении исправлений, а организация согласна с выявленными ошибками. За невыполнение этого требования, а так же за не представление пояснений налоговым инспекторам, компанию могут оштрафовать напять тысяч рублей.

Дополнительный случай обязательного составления уточненной декларации — компания не успела в установленный срок собрать пакет необходимых документов, которыми подтверждается нулевая ставка НДС. В этой ситуации необходимо пересчитать налог по обычной ставке за тот квартал, в котором были отгружены товары или выполнены работы.

В остальных случаях сдавать уточненку не обязательно, но ее можно сформировать и направить в добровольном порядке. Налоговая служба рекомендует направлять «уточненку» даже в том случае, когда выявленные ошибки не повлияли на сумму налога.

Инициативно сдать уточненную декларацию можно в следующих случаях:

налогоплательщик допустил ошибку или неточность в декларации, которые в результате привели к переплате НДС в бюджет ; компания (ИП) самостоятельно выявила ошибки, которые не повлияли на расчеты по налогу ; инспекция направила требование о представлении пояснения по декларации с ошибками, которые не повлияли на сумму налога .

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Последствия представления уточненной декларации

Формирование и представление «уточненки» в зависимости от условий влечет не только негативные, но и позитивные последствия для компании.

К возможным неблагоприятным последствиям относят:

продление камеральной проверки декларации, в том числе с запросом документов и пояснений;

назначение выездной налоговой проверки, первичной или повторной;

возврат в бюджет налога, возмещенного в заявительном порядке.

Главный плюс в формировании и представлении корректировки по НДС — освобождение от штрафа за неуплату (неполную уплату) налога.

Штрафных санкций можно избежать в следующих случаях:

Уточненная декларация подана до истечения срока подачи первичной декларации. Дата и данные «уточненки» будут рассматриваться налоговой службой как первичная декларация. Если до подачи «уточненки» компания самостоятельно перечислила в бюджет неуплаченную сумму налога и пени, а налоговики не выявили (не успели выявить) ошибки. После того, как инспекция провела выездную проверку и не нашла ошибку за тот квартал, за который налогоплательщик подавал первичную декларацию. Если у организации (ИП) есть переплата по НДС. Она должна быть на дату наступления срока уплаты НДС по первичной декларации и при этом сохранится до дня подачи уточненной декларации. Важно, чтобы величина переплаты перекрывала сумму НДС, которую компания не доплатила из-за ошибки в декларации.

Порядок заполнения уточненной декларации

Корректировочную декларацию необходимо подавать по той же форме, по которой была сдана первичная декларация.

Например, если налогоплательщик сдает «уточненку» за 1-ый квартал 2021 года в 2022 году, то необходимо использовать форму декларации 2021 года.

В исправительной декларации нужно заполнить все разделы и приложения, которые были в первичной декларации, в том числе те, которые не содержат ошибок. Дополнительно потребуется сформировать новые разделы (приложения), которых не было в первоначальной отчетной форме. В них отражаются корректные данные по НДС.

Если для исправления недочетов компания (ИП) впервые использовала дополнительные листы к книге покупок или книге продаж, то в уточненной декларации необходимо включить Приложение 1 к разделу 8 или 9 соответственно.

Корректировочная декларация заполняется по обычным правилам с учетом некоторых особенностей. На титульном листе в показатели «Номер корректировки» необходимо заполнить порядковый номер корректировочного отчета. Нумерация должна быть сквозная: если налогоплательщик подает «уточненки» за один и тот же квартал, то номера корректировок в них должны быть последовательными: для первой — «1—», для второй — «2—» и далее.

Другая особенность заполнения уточненного отчета: в строке 001 разделов 8-12 и приложений 1 к разделам 8 и 9 необходимо указывать признак актуальности.

В строке заполняется «0» в случае, если в прошлой декларации соответствующий раздел не был заполнен (заполняется впервые). Значение «1» указывается при условии, что ранее представленные данные не меняются. В этом случае остальные строки соответствующего раздела не заполняются, в них проставляются прочерки. Информацию из прошлой декларации в них переносить не надо.

Пояснения к уточненной декларации по НДС

Направить пояснения к «уточненке» необходимо в обязательном порядке, только если налогоплательщик получил соответствующее требований от налоговой инспекции. Дополнительные сведения можно передать и по собственной инициативе.

Отправка пояснений по требованию ФНС

Необходимо объяснить ошибки и расхождения, которые указаны в запросе. Запрашиваемую информацию необходимо направить в электронном виде, если налоговую декларацию компания (ИП) обязана сдавать электронно. В остальных случаях представить пояснения можно в бумажной или электронной форме, на выбор налогоплательщика.

ФНС в рамках камеральной проверки может выявить так называемые разрывы по НДС в цепочках — отсутствие информации о продаже у поставщика или даже поставщика вашего поставщика. При этом первое пожелания инспекции, чтобы налогоплательщик просто сдал корректировку. Конечно, сумма налога в такой декларации будет к доплате в бюджет.

Многие бизнесмены готовы согласиться на «уточненку», только бы к ним не пришла проверка, чем часто и пугают предпринимателей и руководителей компаний. Но здесь к работе нужно подключить бухгалтера и юриста. Бухгалтера — подтвердить, что в наличии есть все необходимые для подтверждения сделки документы, юриста — для защиты интересов организации, возможно, в суде.

Но зачастую предотвратить подобные ситуации можно всего лишь тщательной проверкой контрагентов и самой отчетности, еще до отправки ее в ФНС.Для такой предварительной отправки и была создана платформа Контрагент.рф. Смысл в том, чтобы с точностью 97% установить — насколько рискованной выглядит ваша декларация в глазах ФНС. А там уже решайте — бороться за сомнительные операции в будущем или заранее исключить их из отчета.

Вы скажете — это при условии, что рискованные операции были. Но ведь вы о них даже можете не знать! Программные комплексы ФНС проверят всю цепочку НДС по документам от одного налогоплательщика к другому и если на каком-то десятом звене она порвется — все, вы уже в зоне риска.

Пояснения по собственной инициативе

В этом случае необходимо составить сопроводительное письмо к подаваемой уточненной декларации. В письме опишите причины корректировки первичной отчетности, а также укажите основные сведения о внесенных исправлениях.

В тексте пояснений указываются реквизиты налоговой инспекции, данные о налогоплательщике, причины составления «уточненки», сведения об исправляемых значениях неверных показателей.

Дополнительно можно включить сведения, подтверждающие доплату налога и пеней в бюджет. При необходимости — приложить документы, служащие обоснование вносимых изменений. В этом случае в письме необходимо привести список приложенных к пояснениям документов.

Срок представления уточненной декларации

Период, в течение которого необходимо сформировать корректировку по НДС, зависит от того, кто обнаружил ошибки в первичной отчетности: налогоплательщик или налоговый орган.

Если недочеты выявила налоговая инспекция, она направит требование об их устранении. Срок исправления ошибок и формирования уточненной декларации будет установлен в запросе от ИФНС. Как правило, он составляет пять рабочих дней.

Например, налоговая инспекция выявила несоответствия в декларации по НДС за первый квартал 2022 года и направила требования о представлении пояснений (внесения исправлений в отчетность). При получении организацией запроса 13 мая 2022 года, корректировочную налоговую декларацию необходимо направить не позднее 20 мая.

При самостоятельном выявлении ошибок, налогоплательщик сам определяет когда сдавать уточненную декларацию. Налоговое законодательство не устанавливает конкретных сроков для подобных ситуаций. При определении срока формирования корректировки необходимо учитывать: привела ли выявленная ошибка к занижению суммы НДС к уплате или нет?

Если в результате ошибочных действий организация (ИП) недоплатила налог в бюджет, то уточненную декларацию необходимо сформировать как можно раньше, пока налоговый орган не обнаружил эту ошибку и не вручил акт камеральной проверки. Перед подачей «уточненки» заплатите недоимку и соответствующие ей пени. Только при соблюдении всех этих условий налогоплательщика могут освободить от штрафа.

Если выявленная ошибка привела к переплате налога на добавленную стоимость, то вернуть или зачесть излишне перечисленный налог можно только если со дня уплаты прошло не более трех лет.

Перед подачей заявления о возврате (зачете) налога, компания обязана представить уточненную декларацию, в которой исправлена допущенная ошибка. Важно отметить, что «уточненку» можно направить в налоговую инспекцию в любое время, в том числе и за пределами трехлетнего срока.

Однако, переплату вернут (зачтут), только если на момент подачи заявления пройдет не более трех лет.