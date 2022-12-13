Ошибки пяти «П» или Промахи При Подборе Потенциальных Партнеров

Ошибка № 1. Проверка постфактум

Казалось бы, очевидно, что проверять контрагента надо заранее – но практика показывает, что очевидно это далеко не всем.

Напоминаем: все мероприятия по проверке контрагента производите до начала работы с ним. Фиксируйте итоги данной проверки, оформив отчет с приложением необходимых документов (копии ответов на запросы, распечатки с интернет-сайта ФНС, самого партнера).

Эти и иные доказательства заблаговременной проверки помогут подтвердить проявление должной осмотрительности и «спасут» право на принятие расходов и налоговых вычетов по НДС – даже если контрагент окажется недобросовестным (п. 20 письма ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060, далее – письмо ФНС, и примеры из судебной практики, в частности, постановление АС Северо-Кавказского округа от 06.05.2022 № Ф08-1719/2022).

К слову, налоговики всячески приветствуют использование своих сервисов, в которых отражаются доходы, расходы, данные об уплаченных налогах (подп. «д» п. 15 письма ФНС), а также контрагентов, раскрывающих свою налоговую тайну (п. 15 письма ФНС).

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Ошибка № 2. Погоня за выгодной (для вас) ценой

Понятно, что при заключении сделки в непростой экономической ситуации принято руководствоваться выгодной ценой. Однако если она резко отличается от рыночной – как ниже ее, так и выше (что может свидетельствовать в том числе о встраивании лишнего «звена» в цепь поставок для наращивания цены), – то налоговики скорее всего решат, что ваш поставщик уклоняется от налогов.

А вы, соответственно, в этом участвуете (см. п. 13, 15 письма ФНС, постановление АС Уральского округа от 30.06.2020 № Ф09-3715/19).

Ошибка № 3. Необъективная оценка

Как часто мы оцениваем лишь то, насколько выгодно иметь дело с тем или иным контрагентом, оставляя без внимания, в частности:

возможность реального осуществления контрагентом обязательств по договору;

наличие персонала, ОС, производственных активов, складов, транспорта и т. п.

А ведь без этого нельзя обосновать и то, что сделка преследовала деловую цель (ст. 54.1 НК). Эта позиция выражена еще ВАС (постановление Пленума от 12.10.2006 № 53) и с тех пор подтверждалась неоднократно (см., например, определение ВС от 25.07.2022 № 307-ЭС22-12311 по делу № А13-9609/2018).

Отметим и нюанс с субподрядчиками. Казалось бы, поставщик вправе привлекать субподрядчиков – но не все так просто. ФНС считает, что порядочный поставщик на момент заключения договора с вами уже должен иметь подписанные договоры с субподрядчиками, а не потенциальную возможность их заключить (п. 14, подп. «а», «б» п. 15 письма ФНС).

Если же будет доказано, что налогоплательщик знал о налоговых правонарушениях, допущенных контрагентом, в том числе в результате невыполнения им требований относительно субподрядчиков, соисполнителей, то это равнозначно тому, что сам налогоплательщик извлекал выгоду из противоправного поведения контрагента (см., определение ВС от 25.01.2021 № 309-ЭС20-17277).

Ошибка № 4. Любовь к «скромным» труженикам

Почему-то нередко отсутствие рекламы, рекомендаций и, вообще, материальных следов деятельности воспринимается как нечто положительное. Мол, не тратятся попусту, работают только с избранными. Однако именно отсутствие осязаемых следов хозяйственной деятельности с точки зрения налоговиков и судов – признак недобросовестности (подп. «а», «б», «е», «ж» п. 15 письма ФНС).

В связи с этим отметим еще один тонкий момент. Налоговики считают, что добросовестный налогоплательщик всегда уточняет у контрагента: кем будет фактически исполняться сделка (подп. «б» п. 15 письма ФНС). То есть предполагается, что именно вы должны убедиться в том, что эти лица вообще связанные с вашим контрагентом гражданско-правовыми или трудовыми отношениями.

Единственный более или менее действенный способ обезопасить себя – это «включить» налоговую оговорку о том, например, что услуга считается оказанной качественно лишь в том случае, если исполнители состоят с контрагентом в корректно оформленных отношениях.

Но в целом ни одна налоговая оговорка не гарантирует защиту от проблем на все 100% – только полноценная и всесторонняя проверка финансово-хозяйственной деятельности всех потенциальных контрагентов.

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Ошибка 5. Пренебрежение очными переговорами

Налоговики считают необходимым учитывать и репутацию учредителя (п. 14 письма ФНС): если компания недавно на рынке, но учредитель – известный специалист с хорошей репутацией, то это нивелирует отсутствие положительной истории фирмы.

Причем если переговоры проводятся не с тем лицом, которое указано в ЕГРЮЛ как директор (учредитель), то это тоже может привести к претензиям (подп. «г» п. 15 письма ФНС).