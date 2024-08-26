ТОП-10 юридических компаний по банкротству физлиц в России

Рейтинг компаний
Мы собрали для вас список проверенных юридических компаний, которые работают честно и помогают избавлять людей от долгового бремени на протяжении долгих лет. На основе независимых рейтингов в СМИ и данных информационных агентств мы составили свою подборку лучших компаний по списанию долгов в России.
Чтобы выбрать достойные компании по банкротству, рассмотрим топовые независимые площадки страны. Например, рейтинг компаний по банкротству физлиц «Top-bankrotstvo», сервис «Сравни.ру» и портал «Банкротство Инфо». Узнаем, кто стоит там на первых строчках и поделимся ценной информацией с вами.
Итак, представляем вашему вниманию компании, которые мы сегодня рассмотрим в нашем рейтинге:
КредитаНет.
БД Консалт.
Help me.
НССД.
Современная защита.
Банкирро.
Долгам.нет.
ФЦБ.
ОО ВВП.
КредитаНет
Популярный независимый портал «Рейтинг компаний по банкротству» ежегодно издает свой перечень лучших фирм по списанию долгов в России.
В 2024 году среди 63 крупнейших юридических организаций первое место заняла компания «КредитаНет».
Также «КредитаНет» входит в список лучших компаний по банкротству от сервиса «Сравни.ру». Среди конкурентов на этом сервисе «КредитаНет» выделяется наиболее доступной ценой и внушительной скидкой на услуги.
Портал «Банкротство Инфо» помогает людям выбрать лучшую компанию по списанию долгов и составляет ежегодный независимый рейтинг. На его верхние строчки также попала компания «КредитаНет».
Компания «КредитаНет» имеет более 100 филиалов по всей России. Но даже если в вашем населенном пункте нет представительства компании, вы можете рассчитывать на квалифицированную удаленную помощь.
Команда «КредитаНет» состоит из 100 опытных юристов, которые не просто ведут ваше дело, но и прекрасно понимают, как важно поддерживать клиента на каждом этапе сложного процесса. Юристы компании не оставляют вас наедине с вашими проблемами, а регулярно связываются и интересуются ходом процедуры, отвечая на все возникающие вопросы и предлагая решения.
Вы можете прийти в «КредитаНет» за советом, даже если уже заключили договор с другой компанией. Юристы внимательно проверят все документы на наличие скрытых условий и подводных камней, чтобы вы могли быть уверены, что банкротство станет решением проблемы с долгами, а не дополнительным источником расходов.
Список услуг компании «КредитаНет»:
бесплатные консультации на протяжении всей процедуры;
тщательный анализ ситуации и подбор решений;
сбор и подготовка документов;
заполнение и подача заявления о банкротстве;
помощь с выбором финансового управляющего;
защита в суде;
защита от коллекторов;
отмена незаконных принудительных взысканий;
законное сохранение имущества;
постбанкротное сопровождение.
Стоимость услуг «КредитаНет» зафиксирована в договоре — 69 тыс. руб. Если оплатить всю сумму за услуги юристов сразу не получается, можно воспользоваться рассрочкой на 2, 3 ,4, 6, 10 или 24 месяца. Ежемесячный взнос по спецпредложению начинается с 3 860 руб. в месяц.
Перед тем как подписывать договор, вы получите бесплатную консультацию. Юристы оценят вашу ситуацию, чтобы понять, действительно ли банкротство выгодно и возможно для вас. В работу берутся только те случаи, в которых списание долгов имеет реальный смысл.
Если по вине юриста, например из-за того, что он забыл подать ходатайство или не явился на заседание, ваши долги не будут списаны, компания вернет клиенту полную стоимость услуг.
Кроме того, вам не нужно самостоятельно участвовать в судебных разбирательствах. Все юридические вопросы берет на себя юрист. Он будет представлять ваши интересы в суде, собирать необходимые документы, следить за работой финансового управляющего и обеспечивать защиту ваших прав как должника.
Контакты компании:
сайт: kredita.net;
телефоны: 8 (800) 775-19-33, 8 (495) 487-16-18
адрес: г. Москва, Дмитровский переулок, дом 9.
Даем скидку на банкротство в 57%
БД Консалт
Компания «БД Консалт» находится на второй строчке ТОПа от независимого портала «Рейтинг компаний по банкротству». Это опытный представитель отрасли.
«БД Консалт» уже шесть лет успешно помогает людям освободиться от долгов, поэтому мы включили ее в наш рейтинг лучших компаний по банкротству.
В команде работают 75 опытных юристов, которые помогли провести более 250 тысяч успешных процедур банкротства. У компании отличная репутация — ни одно дело не было проиграно, все заканчиваются списанием долгов.
Компания предоставляет услугу «под ключ». Это означает, что клиенту не нужно лично присутствовать на судебных процессах. Все юридические вопросы берет на себя юрист.
Список услуг компании БД Консалт:
представляют интересы клиента в суде;
собирают и подготавливает все необходимые документы;
следят за работой финансового управляющего;
защищают интересы должника на протяжении всего процесса;
законно списывают долги по кредитам, микрозаймам, ЖКХ, штрафам, распискам и налогам;
сохраняют имущество;
избавляют от звонков коллекторов;
предоставляют удобную рассрочку;
помогают снять все запреты приставов.
Цена фиксируется в договоре и не изменяется в процессе. Точная стоимость рассчитывается на консультации, исходя из вашей ситуации. Она начинается от 69 тыс. руб.
Также в компании возможна рассрочка платежа — от 2500 руб. в месяц. Юристы начинают работать сразу после подписания договора, и ваше дело не будет долгое время лежать без движения.
Если по вине юриста произойдет ошибка в процессе списания долгов, например, он забудет подать нужные документы, пропустит заседание или не подготовит аргументы, клиенту будет полностью возмещена стоимость услуг.
Юрист БФЛ
Это фирма опытного юриста Ивана Болдырева. Он окончил Финансовый университет при Правительстве, и уже 10 лет занимается правом. Более 7 лет специалист по банкротству избавляет людей от долгов через суд.
Юрист за свою многолетнюю практику списал долгов на общую сумму более 900 млн руб., помог 500 семьям, которые тонули в кредитах и просрочках.
Иван Болдырев часто выступает экспертом в ведущих российских СМИ. Например, он рассказывал о выборе компаний по банкротству в интервью популярному изданию «Комсомольская правда».
Список услуг компании:
консультация юриста на всех этапах процедуры бесплатно;
детальный анализ ситуации и выбор оптимальных решений;
комплексный сбор и подготовка необходимых документов;
оформление и подача заявления о банкротстве в суд;
содействие в выборе финансового управляющего;
представительство и защита в суде;
защита от взаимодействия с коллекторами;
отмена неправомерных взысканий;
законное сохранение имущества.
сопровождение после завершения процедуры банкротства.
Help Me
Компания «Help Me» занимается банкротством уже более 8 лет. За это время юристы списали долги более чем 14 тысяч человек на общую сумму более 6,9 млрд руб. Компания работает по всей России и имеет 16 филиалов.
Фирма представлена на 14 месте в рейтинге лучших компаний по банкротству от «AnalyticResearchGroup».
В штате организации 120 юристов по банкротству. Они работают в рамках закона №127-ФЗ. В разделе «Стоимость услуг» у компании есть 5 различных тарифов.
Стоимость зависит от суммы долга и находится в диапазоне от 82 до 119 тыс. руб. Также у них есть возможность рассрочки на 10–12 месяцев от 8 411 руб. в месяц. Процесс банкротства занимает от 6 месяцев.
На независимой платформе «Отзовик» есть много отзывов о работе сотрудников компании «Help Me». У фирмы рейтинг 5 из 5. Люди хвалят работу юристов, но указывают на небольшие пробелы в каналах коммуникации: клиентам бывает сложно связаться с фирмой и задать вопрос.
Национальная служба списания долгов
Национальная служба списания долгов (НССД) специализируется на помощи людям в списании задолженностей через процедуру банкротства, как в Москве, так и удаленно по всей России.
Юристы НССД чаще всего работают со случаями, когда уже началось взыскание средств и имущества приставами. Они дают гарантию на свои услуги и прописывают ее в договоре. Специалисты предлагают полностью оформленную процедуру банкротства, благодаря которой все ваши долги и кредиты могут быть списаны.
Стоимость услуг составляет 15 тыс. руб. в месяц. Если по вине юристов ваши кредитные обязательства не будут списаны, вам вернут деньги за их услуги.
На сайте компании указано, что они успешно завершили более 13 510 дел и списали долгов на сумму 20 787 360 000 рублей. Клиенты получают полное сопровождение на всех этапах, а юристы и адвокаты имеют более 4 лет опыта и постоянно повышают квалификацию.
У компании нет проигранных дел, она обеспечивает защиту от коллекторов и освобождение от долгов менее чем за год. В договоре гарантируется 100% конфиденциальность.
Современная защита
«Современная защита» предоставляет услуги как физическим, так и юридическим лицам.
Помимо услуг по банкротству организация занимается решением семейных, жилищных и наследственных споров, а также оказывает ряд других юридических услуг. У компании есть 31 офис по всей России.
На счету компании 20 000 успешно завершенных дел по всей России. Она гарантирует возврат 100% оплаты за свои услуги, если клиента не признают банкротом.
В команде работает 300 юристов-экспертов в области банкротства и 50 арбитражных управляющих. На сайте указано, что арбитражные управляющие «Современной защиты» входят в ТОП-10 «Лучших управляющих России» по версии газеты «Коммерсантъ».
Банкирро
Компания «Банкирро» оказывает услуги по всей России. На их сайте говорится, что стоимость услуг начинается от 60 тыс. руб. В ценовой политике есть много тарифов под каждый случай, документ есть в открытом доступе на сайте.
Среди предлагаемых услуг — списание долгов для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, ведение переговоров с кредиторами, защита прав клиентов в суде, а также антикризисное управление арбитражным управляющим, контроль за процессами, оценка стоимости имущества и организация торгов.
В договоре прописана гарантия 100% возврата средств за услуги в случае, если долги не будут списаны. Компания проводит около 1500 юридических консультаций в месяц и имеет 7 лет успешного опыта работы. В 99% дел добиваются положительного результата, а общая сумма списанных долгов составляет 3,5 млрд руб.
На независимом портале «Росбанкротство» компания «Банкирро» имеет рейтинг 4,8 из 5. На разных площадках в интернете размещено 1332 отзыва об этой фирме. Большинство из них положительные.
Долгам.нет
Долгам.нет — это крупный портал о долгах и банкротстве физических лиц, который также предоставляет полный комплекс юридических услуг для проведения процедуры банкротства.
За 8 лет работы специалисты успешно закрыли 3 748 дел, причем 99,8% случаев завершились списанием долгов. Узнать стоимость услуг можно с помощью онлайн-калькулятора на сайте.
Компания фиксирует цену в договоре, и она не меняется до конца процедуры. Стоимость услуг варьируется от 107 тыс. до 267 тыс. руб. 90% работы выполняется автоматически, что снижает ошибку и стоимость услуг.
По данным с сайта, у компании 3 748 успешно завершенных дел, списано долгов на 8 млрд руб. в 37 регионах России. Сотрудники фирмы предоставляют полный комплекс юридических услуг по банкротству с фиксированной прозрачной ценой, гарантируют списание долгов или возврат денег.
Также есть удобный личный кабинет для отслеживания хода процедуры. Клиенты могут взять рассрочку до 10 месяцев.
Федеральный центр банкротства
«Федеральный центр банкротства» работает по всей России. У компании более 80 офисов по всей стране и команда из 700 юристов.
Она не только помогает с банкротством, но и занимается оспариванием судебных приказов и защитой от коллекторов. Фирма получила большую известность благодаря участию Леонида Якубовича в ее рекламных кампаниях.
ФЦБ дает скидку в 5 тыс. рублей, если вы расторгнете договор с другой юридической фирмой и перейдете к ним.
Если компания не сможет списать ваши долги, она вернет вам сумму, уплаченную за юридические услуги, в двойном размере.
Кроме того, организация предлагает специальные условия для пенсионеров, госслужащих, безработных, многодетных семей и инвалидов.
Общественная организация ВВП
Общественная организация ВВП помогла списать долги 23,5 тыс. клиентам. Ее головной офис находится в Петербурге, есть еще 4 филиала, но специалисты работают дистанционно по всей России.
По данным портала «Банкротство Инфо», ООО ВВП имеет рейтинг 5 из 5. По условиям рассрочки, стоимость услуг обойдется в 8 тыс. руб. в месяц.
ОО ВВП обещает помочь своим клиентам списать долги, защитить их имущество и избавить от давления коллекторов. Основное внимание на сайте уделено именно защите от коллекторов: компания сначала перенаправляет все звонки на себя, а затем разбирается с ситуацией.
На сайте также представлена таблица с информацией о реальных делах, которые в данный момент ведутся организацией в судах.
Какой компании по банкротству не стоит доверять?
Кого точно не должно быть в рейтинге ТОП-10 компаний по банкротству физических лиц? Как избежать мошенников? На что обратить внимание при выборе надежной юридической фирмы?
Вот 10 основных «тревожных звоночков»:
Плохие отзывы клиентов. Если люди называют сотрудников компании мошенниками, лучше не обращаться в такую организацию.
Нет условий возврата. Фирма не предоставляет возврат средств при несписании долгов ни при каких условиях, даже частично.
Слишком много дополнительных условий в договоре. В документе не должно быть звездочек, оговорок или мелкого шрифта — это может привести к неприятным сюрпризам и потерям времени и денег.
Широкая специализация. Фирма занимается слишком большим количеством направлений в юриспруденции и не имеет узкой специализации на банкротстве.
Нет конкретики по стоимости услуг. У фирмы нет фиксированных цен или четкого ценового диапазона.
Маленький опыт в банкротстве. Юристы могут иметь много знаний в различных отраслях права, но именно в банкротстве из опыт может равняться нулю. Лучше выбирать фирмы, которые давно знакомы с процедурой.
Компания несколько раз меняла название, юридический адрес и реквизиты. Всю эту информацию можно проверить на сайте компании, на специальных сайтах с юридической информацией о фирме и на портале ФНС.
Нет никаких гарантий, компания дает невыполнимые обещания. Все гарантии должны быть четко прописаны в договоре, особенно это касается фиксированной цены и возврата денег в случае неудачи с банкротством.
Не указана длительность рассрочки. Компания предлагает очень низкие ежемесячный платеж, но не говорит клиенту, как долго придется платить. В итоге, банкрот может переплатить значительную сумму.
Нет филиалов. У некоторых компаний есть лишь один офис, а в остальных городах они работают онлайн. Часто такие фирмы-однодневки оказываются мошенниками. Они просто создают сайт и, получив деньги, исчезают.
Мы постарались найти для вас компании, максимально соответствующие критериям надежности. Вы можете выбрать подходящую для вас фирму из нашего независимого рейтинга.
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