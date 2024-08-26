ТОП-10 юридических компаний по банкротству физлиц в России

Сайт компании «КредитаНет»

Популярный независимый портал «Рейтинг компаний по банкротству» ежегодно издает свой перечень лучших фирм по списанию долгов в России.

В 2024 году среди 63 крупнейших юридических организаций первое место заняла компания «КредитаНет».

«КредитаНет» в рейтинге независимого портала

Также «КредитаНет» входит в список лучших компаний по банкротству от сервиса «Сравни.ру». Среди конкурентов на этом сервисе «КредитаНет» выделяется наиболее доступной ценой и внушительной скидкой на услуги.

«КредитаНет» в рейтинге «Сравни.ру»

Портал «Банкротство Инфо» помогает людям выбрать лучшую компанию по списанию долгов и составляет ежегодный независимый рейтинг. На его верхние строчки также попала компания «КредитаНет».

«КредитаНет» в рейтинге «Банкротство Инфо»

Компания «КредитаНет» имеет более 100 филиалов по всей России. Но даже если в вашем населенном пункте нет представительства компании, вы можете рассчитывать на квалифицированную удаленную помощь.

Команда «КредитаНет» состоит из 100 опытных юристов, которые не просто ведут ваше дело, но и прекрасно понимают, как важно поддерживать клиента на каждом этапе сложного процесса. Юристы компании не оставляют вас наедине с вашими проблемами, а регулярно связываются и интересуются ходом процедуры, отвечая на все возникающие вопросы и предлагая решения.

Вы можете прийти в «КредитаНет» за советом, даже если уже заключили договор с другой компанией. Юристы внимательно проверят все документы на наличие скрытых условий и подводных камней, чтобы вы могли быть уверены, что банкротство станет решением проблемы с долгами, а не дополнительным источником расходов.

Список услуг компании «КредитаНет»:

бесплатные консультации на протяжении всей процедуры;

тщательный анализ ситуации и подбор решений;

сбор и подготовка документов;

заполнение и подача заявления о банкротстве;

помощь с выбором финансового управляющего;

защита в суде;

защита от коллекторов;

отмена незаконных принудительных взысканий;

законное сохранение имущества;

постбанкротное сопровождение.

Стоимость услуг «КредитаНет» зафиксирована в договоре — 69 тыс. руб. Если оплатить всю сумму за услуги юристов сразу не получается, можно воспользоваться рассрочкой на 2, 3 ,4, 6, 10 или 24 месяца. Ежемесячный взнос по спецпредложению начинается с 3 860 руб. в месяц.

Перед тем как подписывать договор, вы получите бесплатную консультацию. Юристы оценят вашу ситуацию, чтобы понять, действительно ли банкротство выгодно и возможно для вас. В работу берутся только те случаи, в которых списание долгов имеет реальный смысл.

Если по вине юриста, например из-за того, что он забыл подать ходатайство или не явился на заседание, ваши долги не будут списаны, компания вернет клиенту полную стоимость услуг.

Кроме того, вам не нужно самостоятельно участвовать в судебных разбирательствах. Все юридические вопросы берет на себя юрист. Он будет представлять ваши интересы в суде, собирать необходимые документы, следить за работой финансового управляющего и обеспечивать защиту ваших прав как должника.

Контакты компании:

сайт: kredita.net;

телефоны: 8 (800) 775-19-33, 8 (495) 487-16-18

адрес: г. Москва, Дмитровский переулок, дом 9.