Центры списания долгов и банкротства — реально помогут? Отзывы клиентов

В первой половине года почти 192 тысячи человек признали себя банкротами. Это на 17% больше, чем в прошлом году. На 18% выросло количество судебных банкротств, россияне, как правило, сами подают на банкротство, имея при этом поддержку юристов.
Сегодня по стране работает множество различных центров банкротства, которые обещают решение проблемы с долгами. Чем поможет центр банкротства физических лиц? Реально ли с его помощью списать долги и при этом не тратить больших денег на услуги юриста сразу? Что говорят люди, которые прошли процедуру банкротства со специалистами центра банкротства? Обо всем по порядку.
Чем помогают центры списания долгов и банкротства
Центр списания долгов — это, как правило, собственный штат грамотных юристов, которые готовы решать вопросы и проблем клиента на протяжении всей процедуры. Также специалисты предлагают комплексный подход к банкротству физического лица, а именно:
консультации по вопросам долгов и банкротства до, во время и после процедуры;
анализ финансового состояния клиента и разработку стратегии процедуры;
полное сопровождение процесса банкротства (подготовка и сбор документов, представительство в суде, взаимодействие с кредиторами, коллекторами, финансовым управляющим и пр.);
урегулирование задолженностей с кредиторами (ведение переговоров, согласование условий и т. п.).
Основное преимущество юридического центра банкротства – это освобождение клиента от всех проблем, которые связаны с организацией, оформлением и ведением процедуры банкротства.
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Критерии выбора центра списания долгов и банкротства
Так как центров процедур банкротства, действительно, очень много, выбрать надежную компанию не просто. Не стоит ориентироваться только на стоимость услуг, ведь есть организации, которые заведомо занижают цены, чтобы привлечь клиентов. Нужно изучать центр банкротства со всех сторон.
Что важно:
репутация компании на рынке (как долго работает в сфере банкротства, что говорят клиенты);
наличие лицензии, опыт и квалификация специалистов компании;
прозрачность условий сотрудничества и ценообразования (отсутствие скрытых платежей и понятное формирование цен на услуги, наличие рассрочки на сопровождение банкротства, ясный и понятный договор с гарантиями для клиента);
уровень клиентской поддержки и готовность отвечать на вопросы клиентов.
Все начинается с консультации. Именно на предварительной встрече становится ясно, можно ли доверять специалистам центра банкротства или нет. Юрист на консультации должен рассказать о процедуре, выяснить все тонкости вашей ситуации и озвучить стоимость и схему работы компании.
Стоит отметить, что мошенники или юристы, которые пытаются скрыть реальную стоимость своей работы, пытаются назначить низкую цену на услуги. В итоге получается, что оплачивать консультации приходится отдельно, или доплачивать за каждый этап процедуры.
Например, юрист обещает, что доведет дело до получения статуса банкрота за определенную цену. Однако получение статуса банкрота — это только начало процедуры, до списания долгов еще далеко. Поэтому клиенту приходится платить дальше, чтобы получить результат.
Надежный центр по банкротству фиксирует стоимость своих услуг в договоре, и она не меняется на протяжении всей процедуры банкротства. Клиент ничего не доплачивает в процессе и точно знает свою сумму затрат.
Почему стоит выбрать «КредитаНет»
Центр сопровождения банкротства «КредитаНет» занимается только банкротствами физических лиц. Узкая специализация центра позволяет успешно работать в данной сфере и завершать даже самые сложные дела клиентов.
Более 9 лет успешной судебной практики и 10 000 дел о списании долгов закрыто с полным освобождением клиентов от долговых обязательств.
«КредитаНет» — это профессиональная команда юристов (более 130 человек), которые работают с банкротствами с 2015 года. Сотрудники всегда очень подробно проводят консультации, чтобы обеспечить клиентам высокий уровень доверия и уверенности в успешном завершении дела.
В «КредитаНет» работает центр поддержки клиентов, открыты филиалы в 100 городах России. Пройти процедуру банкротства можно даже дистанционно.
Чтобы начать процедуру, клиентам «КредитаНет» не нужно платить всю сумму за услуги юристов, удобная рассрочка позволит комфортно рассчитываться и нормально жить, проходя банкротство.
«КредитаНет» — одна из немногих компаний на рынке, которая предлагает прозрачные условия сотрудничества и доступные цены. По данным РБК, стоимость банкротства с «КредитаНет» всего 69 000 рублей, не считая обязательных судебных расходов. Это одно из самых доступных предложений на рынке.
Реальные отзывы клиентов о центрах банкротства
Чтобы оценить качество услуг центров банкротства, стоит изучить отзывы клиентов. У некоторых компаний есть видео-отзывы на сайтах. Это хороший вариант. В роликах клиент сам рассказывает свою ситуацию, и как именно ему помогла компания.
Центр банкротства «КредитаНет» также выкладывает видео-отзывы о КредитаНет, с ними можно ознакомиться по ссылке.
Также проверить дела, о которых заявляет компания, можно на сайте «Федресурса» или «Мой арбитр». По номеру дела или фамилии истца можно просмотреть всю информацию о списанных долгах: ведение дела, кредиторы, суммы, конечное решение суда, фамилию финансового управляющего, которого назначил суд, имена представителей истца – юристов и пр.
Таким образом, можно досконально проверить информацию по делу о банкротстве и убедиться в том, что компания реально помогла человеку, и его долги были списаны.
Итак, в сложной финансовой ситуации, когда нет возможности оплачивать кредиты или вы понимаете, что скоро будете неплатежеспособны, каждый гражданин имеет право на банкротство и списание долгов. Это право закреплено законом № 127 «О несостоятельности».
Чтобы не увязнуть в юридических аспектах процедуры, пройти ее уверенно и быстро, следует заручиться поддержкой грамотного юриста — обратившись в центр банкротства. Выбрав надежную компанию, вы получите полное сопровождение процедуры, доступную стоимость услуг и гарантированный результат.
Начните с консультации. Предварительная встреча с юристом «КредитаНет» — бесплатная. Юрист расскажет вам, как подготовиться к процедуре, как она пройдет именно у вас, разберет ваше финансовое состояние, риски, вопрос имущества и другие волнующие вас вопросы.
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