Участникам СВО спишут кредиты до 10 млн рублей: новый закон 2024 года

В Государственной Думе был принят законопроект, который предлагает списание кредитов до 10 миллионов рублей для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей.
В ходе пленарного заседания закон прошел обсуждение и был одобрен во втором и третьем чтениях. В данной статье мы подробно расскажем о том, кто сможет воспользоваться этим правом, какие условия придется выполнять, и как новый закон повлияет на участников СВО и их семьи.
Закон о списании кредитов участникам СВО 2024 года
Законопроект № 667894-8 направлен на списание долгов по кредитным обязательствам не только самих участников специальной военной операции, но и их семей, в частности, супругов. Это значит, что помощь будет доступна и для тех, кто находится на передовой, и для их близких. Участники СВО могут рассчитывать на то, что им спишут кредиты на сумму до 10 миллионов рублей.
Чтобы воспользоваться этим законом, нужно соблюдать всего два простых условия:
Взыскание долга началось до 1 декабря 2024 года. То есть, если банк или другая кредитная организация подали в суд и получили решение по долгу до этой даты, то вы можете претендовать на списание.
Контракт о военной службе должен быть заключен после 1 декабря 2024 года. Также при этом важно, что срок контракта должен быть от года и более.
Проще говоря, списать задолженности смогут военнослужащие, которые заключили контракт с 1 декабря 2024 года, а долг у них появился раньше этой даты. Закон касается мобилизованных граждан и военнослужащих, проходящих службу по призыву или по контракту, а также их супругов.
Как это работает? Если у военного есть просроченные кредиты до 10 млн рублей, то он сможет избавиться от них, если в отношении его существует судебный акт о взыскании долга, который вступил в силу до 01.12.2024 года. В этом случае исполнительное производство (ИП) по взысканию долга будет прекращено.
Списание долгов участников СВО, получивших инвалидность или погибших
В случае, если участник СВО погиб, признан судом умершим или получил инвалидность первой группы, то ИП по его долгам также прекращается, задолженности аннулируются.
Кто еще сможет списать долги
Новый закон касается не только участников СВО, но и ряда других категорий работников силовых структур. Вот полный список тех, кто сможет воспользоваться этой возможностью:
Граждане, принимающие участие в СВО. Это наиболее очевидная категория, к которой относятся все, кто служит в зоне конфликта.
Военнослужащие. Все, кто проходит службу по призыву или контракту.
Лица со специальным военным званием полиции. Это сотрудники, которые также участвуют в обеспечении безопасности в зонах боевых действий.
Лица, проходящие службу в Росгвардии.
Сотрудники МВД и ФСБ, работающие в зонах, прилегающих к боевым действиям.
Какие долги получится списать, а какие нет
Одним из приятных моментов в данном законе является освобождение должников, участвующих в СВО, от уплаты исполнительского сбора. Сегодня он составляет 7% от взыскиваемой суммы, либо от стоимости имущества.
А для семей военнослужащих это может составлять значительные суммы. Например, если у военного долг в 800 000 рублей, то 7% от этой суммы составляют 56 000 рублей – это средняя зарплата по стране. Поэтому правительство решило, что эти деньги лучше оставить в семье.
Однако избавиться от всех задолженностей не получится, некоторые обязательства придется выплачивать. Долги, которые списанию не подлежат:
возмещение вреда здоровью или жизни третьих лиц;
возмещение вреда в связи со смертью кормильца;
требования имущественного характера, возникшие из-за коррупционных действий.
Увеличен срок кредитных каникул
Еще одно важное изменение для тех, кто участвует в специальной военной операции и их семей, касается кредитных каникул. С нововведениями они стали значительно длиннее — их срок увеличился до 180 дней, что в шесть раз превышает прежние условия. Эти изменения вступят в силу вместе с новым законом, разрешающим списание долгов участникам СВО, то есть уже с 1 декабря 2024 года.
Кредитные каникулы — это возможность приостановить платежи по кредитам на определенный срок. Ранее он ограничивался сроком контракта или мобилизации плюс 30 дней. Теперь же, согласно новому закону, оформить кредитные каникулы можно на 180 дней. Льготные условия действуют до конца 2024 года, то есть до 31 декабря.
Если вы — участник СВО или член его семьи и хотите воспользоваться данной возможностью, вам следует поторопиться. Обратитесь к вашему кредитору с просьбой предоставить вам кредитные каникулы до конца этого года. Запрос нужно подавать в банк, оформлявший ваш кредит. Важно сделать это как можно скорее, чтобы не упустить шанс на финансовую передышку.
Также не забудьте, что после окончания льготного периода кредитные обязательства возобновятся, и вам все же придется погасить свои долги.
Важно: восстановить исполнительное производство, инициированное в отношении участников спецоперации и их семей, можно будет только спустя 180 дней после окончания военных действий.
Как списать долги без участия в СВО
Если вы оказались в долговой яме, то для избавления от финансовых обязательств можно воспользоваться уже давно существующим законным способом -- через банкротство физлиц. Существует законный способ списания долгов, который доступен каждому — банкротство физлиц. Обратиться за помощью можно в специализированные юридические компании, которые занимаются вопросами банкротства и помогут вам быстро решить проблему с долгами. Например, в «КредитаНет».
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Сбор документов и подача заявления. Юрист подготовит необходимые бумаги и отправит их в суд, после чего рост вашего долга полностью прекратится.
Признание должника банкротом. Судебное решение о банкротстве приведет к прекращению звонков от коллекторов и судебных приставов.
Защита ваших прав в суде. Юрист будет представлять ваши интересы в суде, реагируя на любые попытки кредиторов нарушить ваши права.
Оповещение о завершении процесса. После реализации имущества и завершения расчетов с кредиторами юрист сообщит вам радостную новость о том, что суд принял решение о списании долгов.
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Если у вас есть просрочки, стоит помнить, что не все банки готовы предложить выгодные условия рассрочки или отсрочки. Должникам далеко не всегда доступны кредитные каникулы или реструктуризация задолженности. А потому именно банкротство в большинстве случаев помогает многим избавиться от задолженностей.
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Главное про списание долгов участникам СВО
Государственная Дума одобрила важный законопроект, который касается списания просроченных кредитов для участников СВО. Планируется, что они смогут списать кредиты на общую сумму до 10 миллионов рублей.
Согласно новому закону, право на списание долгов имеет несколько категорий граждан:
мобилизованные;
призывники и военнослужащие, которые подписали контракт на военную службу после 1 декабря 2024 года, с условиями, что срок контракта превышает один год;
супруги военнослужащих.
Но есть одно важное условие: списанию подлежат только те кредиты, которые были взяты до 1 декабря 2024 года. Таким образом, если вы взяли кредит после этой даты, он не подлежит списанию.
Также законопроект увеличил срок кредитных каникул для участников СВО до 180 дней, если они подадут заявление до конца 2024 года.
Все остальные категории граждан могут списать неподъемные обязательства в процедуре банкротства при помощи юристов компании «КредитаНет».
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