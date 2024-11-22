Участникам СВО спишут кредиты до 10 млн рублей: новый закон 2024 года

Законопроект № 667894-8 направлен на списание долгов по кредитным обязательствам не только самих участников специальной военной операции, но и их семей, в частности, супругов. Это значит, что помощь будет доступна и для тех, кто находится на передовой, и для их близких. Участники СВО могут рассчитывать на то, что им спишут кредиты на сумму до 10 миллионов рублей.

Чтобы воспользоваться этим законом, нужно соблюдать всего два простых условия:

Взыскание долга началось до 1 декабря 2024 года. То есть, если банк или другая кредитная организация подали в суд и получили решение по долгу до этой даты, то вы можете претендовать на списание. Контракт о военной службе должен быть заключен после 1 декабря 2024 года. Также при этом важно, что срок контракта должен быть от года и более.

Проще говоря, списать задолженности смогут военнослужащие, которые заключили контракт с 1 декабря 2024 года, а долг у них появился раньше этой даты. Закон касается мобилизованных граждан и военнослужащих, проходящих службу по призыву или по контракту, а также их супругов.

Как это работает? Если у военного есть просроченные кредиты до 10 млн рублей, то он сможет избавиться от них, если в отношении его существует судебный акт о взыскании долга, который вступил в силу до 01.12.2024 года. В этом случае исполнительное производство (ИП) по взысканию долга будет прекращено.