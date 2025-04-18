Чем вам поможет консультация по банкротству физических лиц

Пенсионерка Юлия П. попалась на уловку мошенников: они не просто забрали у нее все накопления, но и обманом заставили взять кредит. Каждый месяц по нему пришлось бы выплачивать по 65 тысяч рублей. Только на консультации с юристом женщина узнала, что есть закон, позволяющий списать долги по кредитам и займам.

У этой истории счастливый конец: долг Юлии в два миллиона рублей был полностью списан. Ни кредиторы, ни коллекторы больше ее не беспокоят. А началось все со звонка и короткой бесплатной консультации с юристом, который специализируется на банкротстве физических лиц.

Здесь вы можете узнать всю историю Юлии целиком: