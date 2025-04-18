Чем вам поможет консультация по банкротству физических лиц

Пенсионерка Юлия П. попалась на уловку мошенников: они не просто забрали у нее все накопления, но и обманом заставили взять кредит. Каждый месяц по нему пришлось бы выплачивать по 65 тысяч рублей. Только на консультации с юристом женщина узнала, что есть закон, позволяющий списать долги по кредитам и займам.
У этой истории счастливый конец: долг Юлии в два миллиона рублей был полностью списан. Ни кредиторы, ни коллекторы больше ее не беспокоят. А началось все со звонка и короткой бесплатной консультации с юристом, который специализируется на банкротстве физических лиц.
Здесь вы можете узнать всю историю Юлии целиком:
Что приходится объяснять в ходе консультации по банкротству: ТОП-3 вопросов юристам
Вопрос даже не в том, о чем спрашивают чаще — все они связаны между собой и обычно идут один за другим.
Первый вопрос: это вообще возможно — списать долги?
Да, это абсолютно реально. Если ваши долги неподъемны, и вы понимаете это, банкротство станет для вас единственной возможностью выбраться из финансовой пропасти. Вы спишете все долги, так что у кредиторов не будет к вам претензий.
Второй вопрос: вы говорите, что это возможно — а это законно?
Да, банкротство — это легальный способ списать долги. Его процедура прописана в законе № 127-ФЗ, который действует на всей территории России. Но важно не путать банкротство в силу обстоятельств (всякое может случиться — болезнь, действия мошенников, сокращение на работе…) и преднамеренное банкротство.
В интернете регулярно можно увидеть запросы «как законно не платить по кредиту» или «как не платить долги по микрозаймам». Если человек подает на банкротство, чтобы списать все долги, которые он и не собирался возвращать, это может квалифицироваться как преступление (ст. 196 УК).
Третий вопрос: а у меня получится?
На этот вопрос нельзя ответить в статье. Очень хотелось бы — но юрист по банкротству должен в ходе консультации максимально подробно изучить вашу ситуацию. Потребуется учесть не один какой-то фактор, а целый ряд — в частности:
размер долга;
наличие просрочки;
ваш ежемесячный доход;
наличие жилья, в т. ч. ипотечного;
есть ли в собственности предметы роскоши — и т. д.
Только после этого он может уверенно сказать, подходит вам процедура списания долгов или нет. Более того: юридическая онлайн-консультация по банкротству должна показать качество оказания услуг компанией. Если вам не задали ни одного вопроса, не учли ни одного фактора, а сразу же заявили, что вы сможете списать долги и предложили подписать контракт — это повод насторожиться. Скорее всего такая компания дает обещания, которые не сможет выполнить.
«Есть еще несколько поводов насторожиться при выборе юридической компании, которая будет сопровождать вас при банкротстве. Первый и самый главный — гарантия результата. Признание должника банкротом и списание с него долгов — прерогатива суда, и до вынесения решения никто не может гарантировать это. Второе, но не менее важное — если компания доводит дело до признания вас банкротом, а не до списания долгов.
Надежная компания доводит процесс до списания долгов, а если процедура банкротства не увенчается успехом по вине юридический фирмы, готова вернуть клиенту стоимость услуг», — комментирует ведущий юрист «КредитаНет» Иван Болдырев.
Чем может помочь консультация по вопросам банкротства физических лиц
Кроме того, что человек узнает о самой возможности списания долгов, консультация выполнит еще одну важную функцию — она психологически успокоит и снимет моральный груз. Когда должник не знает что делать и к кому обратиться, он в состоянии постоянного стресса может совершить неправильные поступки. Например, взять еще больший кредит для погашения прошлого, обратиться в МФО, чтобы закрыть текущий платеж и т. д. Специалист поможет избежать необдуманных решений и выбрать наиболее подходящий способ решения финансовых проблем.
Очень часто поспешные решения не помогают, а только превращают долговую яму в долговую марианскую впадину. Вместо того, чтобы решить вопрос с долгами здесь и сейчас — подать на банкротство, пока суммы еще относительно невелики, — человек берет все больше и больше кредитов.
Консультация юриста выполняет роль надежного плеча, на которое можно опереться. Это опытный и квалифицированный советчик, профессионал, который знает что делать. У человека, разумеется, есть полное право не последовать совету, но прежде его стоит выслушать.
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Вам неудобно проходить консультацию по банкротству прямо сейчас? Переходите по ссылке на раздел «Консультации по банкротству» и оставьте свой комментарий. Юристы «КредитаНет» уже ответили почти на 1,5 тысячи вопросов, связанных с процедурой банкротства.
Часто задаваемые вопросы
Будет ли консультация бесплатной?
Да, консультация юристов по банкротству «КредитаНет» полностью бесплатна. Для ее получения достаточно заполнить небольшую форму выше.
Что мне расскажут на консультации?
Юрист ответит на ваши вопросы, проанализирует ситуацию и даст совет, целесообразно ли вам проходить процедуру банкротства. Возможно, списание долгов в вашем случае — не самый подходящий способ.
Что я должен делать после консультации?
Консультация юриста «КредитаНет» по банкротству и списанию долгов ни к чему вас не обязывает. Если вы захотите воспользоваться услугами специалиста, мы будем рады оказать вам помощь.
Можно ли пройти процедуру банкротства без юриста?
Закон этого не запрещает, но лучше воспользоваться услугами профессионала. Юрист проанализирует вашу ситуацию, подготовит все необходимые документы, будет защищать ваши интересы в суде, оградит от общения с кредиторами и коллекторами. Особенно не стоит рисковать тем, у кого есть жилье в ипотеке. Одна ошибка — и вы можете потерять квартиру.
Можно ли будет оформить рассрочку на услуги юриста?
Да, в компании «КредитаНет» вы можете разбить платеж на несколько частей — от 2 до 24. Минимальная сумма ежемесячного платежа по рассрочке составляет 3860 руб. Это делает услуги квалифицированных юристов, доступными для тех, кто в них нуждается.
Почему выбирают «КредитаНет»?
Компания «КредитаНет» работает в сфере списания долгов физических лиц с 2015 г. Юристы начали помогать физическим лицам оформлять банкротство буквально с момента, когда в законе только появилась такая возможность. За это время юристы компании успешно завершили более 4,5 тыс. дел клиентов и списали долгов на сумму свыше 1,5 млрд руб.
С таким опытом «КредитаНет» точно знает, как помочь вам избавиться от долговой нагрузки. Хотите узнать, можете ли вы списать свои долги и начать жизнь с чистого листа? Пройдите короткий тест — это займет всего минуту, и вы получите совет от юриста, который поможет найти выход из вашей ситуации.
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