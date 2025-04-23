Каковы последствия банкротство физических лиц: для должника и его семьи при прохождении процедуры

Банкротство позволяет законно избавиться от большей части долгов по банковским кредитам, микрозаймам, платежам ЖКХ и ряду других. Однако важно понимать последствия списания долгов и те ограничения, которые накладываются на банкрота.
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Условия списания долгов
Банкротство может быть как правом, так и обязанностью человека. Так, необходимо подавать на банкротство, если одновременно выполняются два условия (п. 1. ст. 213.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ):
сумма долгов превышает 500 тыс. руб.;
просрочка по платежам составляет 3 месяца и более.
Во всех остальных случаях гражданин имеет право подать на списание долгов, но не обязан этого делать (п. 2 ст 213.4 ФЗ №127-ФЗ).
Преимущества и недостатки списания долгов
Процедура банкротства имеет как положительные, так и негативные последствия для должника. Потребуется взвесить все «за» и «против» этой процедуры, чтобы принять верное решение.
У банкротства только один плюс — но такой существенный, что почти 1,5 млн человек за последние 10 лет прошли процедуру списания долгов. И это, конечно же…
Списание (почти всех) долгов
Если суд признал вас банкротом и принял решение о списании долгов, вы освобождаетесь от уплаты долгов по кредитам, микрозаймам, ЖКХ, налогам и сборам, пени и штрафам. Кредиторы не смогут взыскать с вас списанные долги, а коллекторы больше не побеспокоят.
Впрочем, некоторые специфические виды долгов списать все же не получится (если они есть):
алименты;
задолженности перед работниками;
штрафы за экономические преступления;
долги, которые образовались после признания вас банкротом;
возмещение вреда (морального, имуществу, жизни и здоровью).
Но зато, во время процедуры будут прекращены или приостановлены все исполнительные производства, а долги перестанут расти. Все судебные дела по долгам при этом будут объединены в одно дело по банкротству.
Что же касается минусов банкротства, они есть и формально (по количеству) их больше. Но насколько они значимы для человека? Решать нужно в каждой конкретной ситуации.
Возможна продажа имущества с аукциона
Если реструктуризация долга (т. е. изменение условий выплаты на более комфортные) невозможна, финансовый управляющий начинает процедуру реализации. При наличии у должника ценного имущества оно изымается и продается на аукционе. Вырученные деньги идут на полное или частичное погашения долгов.
Но это не значит, что вы лишитесь всего. Для погашения долгов используется только избыточное или признаваемое предметами роскоши имущество: автомобиль, яхта, мотоцикл, драгоценности и т. п.
По мотивированному ходатайству также можно сохранить имущество, реализация которого существенно не повлияет на погашение долгов. Законом установлен лимит его стоимости в 10 тыс. руб. (п. 2 ст. 213.25 ФЗ №127-ФЗ).
«Закон России защищает банкрота от наступления ряда последствий, даже если сумма всех его задолженностей многократно превышает стоимость имущества. Фактически он действует так, чтобы последствия не были антигуманными. Неприкосновенными будут единственная жилая площадь, а также предметы домашней обстановки, бытовая техника, личные вещи, домашние животные, награды и призы», — отмечает ведущий юрист «КредитаНет» Иван Болдырев.
Оспаривание ранее совершенных сделок
В ходе банкротства финансовый управляющий изучает все сделки, которые вы совершили за последние 3 года. Любую из них или сразу несколько он вправе оспорить в суде. Это связано с тем, что недобросовестные должники иногда прибегают к сделкам как способу сокрытия имущества. Например:
сделка оказывает предпочтение одному кредитору перед всеми остальными;
сделка направлена на сокрытие имущества (например, дарение имущества близким или формальный развод);
сделка с неравноценным встречным исполнением обязательств (например, должник совершил сделку купли-продажи по заведомо завышенной или заниженной цене);
сделка является притворной (например, продажа доли в квартире под видом дарения; при этом из соображений секретности стоимость квартиры передает третье лицо);
во время совершения сделки одна из сторон была недееспособной.
Ограничения на новые кредиты и займы и обнуление кредитной истории
После прохождения процедуры банкротства закон не запрещает человеку получать кредиты и/или займы. Однако в течение 5 лет после списания долгов он обязан будет уведомлять о своем статусе банкрота банк или МФО. Через 7 лет информация о банкротстве будет удалена по запросу гражданина из закрытых баз данных.
Последствием банкротства становится обнуление кредитной истории физического лица. Это затрудняет получение крупного кредита, но на практике улучшить свой кредитный рейтинг можно. Для этого достаточно брать в долг небольшие суммы и аккуратно вносить по ним ежемесячные платежи.
Карьерные ограничения в сфере финансов
Признание гражданина банкротом влечет определенные последствия и с точки зрения карьеры. Но ограничения, которые в данном случае устанавливает закон (п. 3 ст. 213.30 ФЗ №127-ФЗ), обычно не влияют на рядового гражданина.
Что запрещено
На какой срок
Участвовать в управлении кредитной организацией
10 лет
Участвовать в управлении страховой компанией, инвестиционным или паевым фондом, негосударственным пенсионным фондом, микрофинансовой организацией
5 лет
Участвовать в управлении иными юридическими лицами
3 года
Если банкротом признан индивидуальный предприниматель, в течение 5 лет он не имеет права оформить ИП повторно (п. 2 ст. 216 ФЗ №127-ФЗ).
Временный запрет на повторное банкротство
П. 2 ст. 213.30 ФЗ №127-ФЗ устанавливает: после списания долгов или прекращения производства по делу человек 5 лет не сможет по своей инициативе проходить процедуру повторно. То есть ничто не мешает должнику явиться с пакетом документов в суд — но тот вернет заявление и откажет в приеме документов. Такое ограничение действует даже в том случае, если запрос на списание долгов был ранее отклонен судом.
Это не относится к ситуации, когда на банкротство подают кредиторы — им ждать 5 лет после предыдущего списания долгов необязательно.
Работодатель будет в курсе банкротства
Закон не устанавливает правила, по которому одним из последствий банкротства физического лица будет обязательно рассказать о своем статусе работодателю. Однако текущий или потенциальный работодатель без труда сможет найти объявление с информацией в одном из источников:
газета «КоммерсантЪ»;
сайт Арбитражного суда;
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.
Это не значит, что трудоустройство для вас будет закрыто. Очень многое зависит от конкретного работодателя. Последствия банкротства для физлица тут могут быть двоякими.
Для одних банкротство — это красный флаг: такого сотрудника не пропустит служба безопасности. Для других — вполне рядовое явление, которое говорит о том, что человек решает финансовые проблемы законным путем.
Затраты на процедуру
Внесудебное банкротство можно пройти бесплатно, но к должнику предъявляется очень жесткий перечень требований. В 90 % случаев требуется именно банкротство через суд, которое потребует расходов:
25 000 руб. — вознаграждение финансовому управляющему;
около 20 000 руб. — публикации в «КоммерсантЪ» и на «Федресурсе»;
69 000 руб. — услуги юриста (специальное предложение от «КредитаНет» при единовременной оплате).
Итого: не менее 114 тыс. руб. Однако если ваши долги неподъемны и их сумма составляет сотни тысяч или миллионы рублей, целесообразнее один раз пройти процедуру банкротства и перестать беспокоиться о возможном попадании в долговую яму.
Последствия банкротства: что будет с семьей
По общему правилу родственники банкрота ничем не рискуют при списании долгов. Их имущество не участвует в конкурсной процедуре и не может быть продано с аукциона за долги.
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Муж банкротится: жена в зоне риска?
Из общего правила есть исключение: супруг/супруга банкрота может лишиться части имущества, если оно является их совместным. Такое имущество подлежит продаже; второй супруг получает свою часть, а доля банкрота используется для погашения долгов.
Имущество, которое принадлежит детям супругов, не включается в конкурсную процедуру. Единственное исключение — если сделка была оформлена за последние 3 года и расценивается судом как фиктивная.
Банкротится бывший супруг — есть ли риск?
3 года такой риск сохраняется: если в течение этого срока были заключены сделки, финансовый управляющий или кредиторы могут их оспорить. При банкротстве одного из супругов такие сделки могут быть признаны попыткой сокрыть имущество, а расторжение брака — фиктивным.
Если это произойдет, используется правило, как если бы развода не было: совместное имущество продается, а стоимость принадлежавшей банкроту части используется для выплаты кредиторам.
Банкротство пенсионера: каковы последствия
При списании долгов у пенсионера принципиально важно то, что пенсия включается в конкурсную массу. Ее часть будет использована для выплат кредиторам (в любом случае вы будете получать выплаты не менее прожиточного минимума), но после списания долгов она снова будет выплачиваться в полном объеме.
Последствия банкротства физического лица здесь проявляются только в период, пока идет судебный процесс.
Банкротство при ипотеке: можно ли сохранить недвижимость?
8 сентября 2024 г. вступил в силу закон № 298, который внес поправки в закон №127 «О несостоятельности (банкротстве)». Теперь у должника, подающего на судебное списание долгов, есть возможность сохранить ипотечное жилье.
Для этого оно должно быть единственной жилой недвижимостью в собственности, а сам банкрот должен пойти на реструктуризацию платежей по ипотеке или заключить с кредитором мировое соглашение.
Ранее жилье, которое находилось в ипотеке, практически всегда включалось в конкурсную процедуру и продавалось для погашения долгов.
Подавать ли на банкротство: плюсы и минусы
Единственно верного ответа нет: в одном случае банкротство окажется слишком радикальной мерой, а в другом — единственным способом выбраться из финансовой ямы. Все зависит от множества деталей в каждом конкретном случае.
Нужно понимать сумму долгов, стабильность дохода, возможность пойти на реструктуризацию кредита (или кредитов) и многое другое. Стоит расписать аргументы «за» и «против», чтобы ваше решение было максимально трезвым и объективным. Не помешает также второе мнение — от юриста, который на постоянной основе занимается вопросам банкротства физических лиц.
Использовать банкротство или нет решаете только вы. Нередко такой выбор становится определяющим. Именно поэтому обязательно нужна консультация юриста: она поможет принять обоснованное и взвешенное решение. Специалист честно скажет вам, необходимо ли банкротство в вашем случае, а также расскажет о последствиях процедуры. Ну а если вам действительно нужно действовать быстро, то поможет оперативно включиться в процесс сбора и подготовки всех необходимых документов.
Не уверены в своем решении? Спросите юриста о возможностях, рисках и последствиях банкротства именно в вашем случае. Заполните эту небольшую форму и получите консультацию юриста. Услуга бесплатная и ни к чему вас не обязывает.
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