Каковы последствия банкротство физических лиц: для должника и его семьи при прохождении процедуры

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Банкротство позволяет законно избавиться от большей части долгов по банковским кредитам, микрозаймам, платежам ЖКХ и ряду других. Однако важно понимать последствия списания долгов и те ограничения, которые накладываются на банкрота.

Во всех остальных случаях гражданин имеет право подать на списание долгов, но не обязан этого делать ( п. 2 ст 213.4 ФЗ №127-ФЗ ).

Банкротство может быть как правом, так и обязанностью человека. Так, необходимо подавать на банкротство , если одновременно выполняются два условия ( п. 1. ст. 213.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ ):

Преимущества и недостатки списания долгов

Процедура банкротства имеет как положительные, так и негативные последствия для должника. Потребуется взвесить все «за» и «против» этой процедуры, чтобы принять верное решение. Важно оценить плюсы и минусы банкротства перед принятием решения о прохождении процедуры. Иллюстрация: rawpixel.com/freepik У банкротства только один плюс — но такой существенный, что почти 1,5 млн человек за последние 10 лет прошли процедуру списания долгов. И это, конечно же…

Списание (почти всех) долгов

Если суд признал вас банкротом и принял решение о списании долгов, вы освобождаетесь от уплаты долгов по кредитам, микрозаймам, ЖКХ, налогам и сборам, пени и штрафам. Кредиторы не смогут взыскать с вас списанные долги, а коллекторы больше не побеспокоят. Впрочем, некоторые специфические виды долгов списать все же не получится (если они есть): алименты;

задолженности перед работниками;

штрафы за экономические преступления;

долги, которые образовались после признания вас банкротом;

возмещение вреда (морального, имуществу, жизни и здоровью). Но зато, во время процедуры будут прекращены или приостановлены все исполнительные производства, а долги перестанут расти. Все судебные дела по долгам при этом будут объединены в одно дело по банкротству. Что же касается минусов банкротства, они есть и формально (по количеству) их больше. Но насколько они значимы для человека? Решать нужно в каждой конкретной ситуации.

Возможна продажа имущества с аукциона

Если реструктуризация долга (т. е. изменение условий выплаты на более комфортные) невозможна, финансовый управляющий начинает процедуру реализации. При наличии у должника ценного имущества оно изымается и продается на аукционе. Вырученные деньги идут на полное или частичное погашения долгов. Но это не значит, что вы лишитесь всего. Для погашения долгов используется только избыточное или признаваемое предметами роскоши имущество: автомобиль, яхта, мотоцикл, драгоценности и т. п. По мотивированному ходатайству также можно сохранить имущество, реализация которого существенно не повлияет на погашение долгов. Законом установлен лимит его стоимости в 10 тыс. руб. (п. 2 ст. 213.25 ФЗ №127-ФЗ). Иван Болдырев, ведущий юрист «КредитаНет» «Закон России защищает банкрота от наступления ряда последствий, даже если сумма всех его задолженностей многократно превышает стоимость имущества. Фактически он действует так, чтобы последствия не были антигуманными. Неприкосновенными будут единственная жилая площадь, а также предметы домашней обстановки, бытовая техника, личные вещи, домашние животные, награды и призы», — отмечает ведущий юрист «КредитаНет» Иван Болдырев.

Оспаривание ранее совершенных сделок

В ходе банкротства финансовый управляющий изучает все сделки, которые вы совершили за последние 3 года. Любую из них или сразу несколько он вправе оспорить в суде. Это связано с тем, что недобросовестные должники иногда прибегают к сделкам как способу сокрытия имущества. Например: сделка оказывает предпочтение одному кредитору перед всеми остальными;

сделка направлена на сокрытие имущества (например, дарение имущества близким или формальный развод);

сделка с неравноценным встречным исполнением обязательств (например, должник совершил сделку купли-продажи по заведомо завышенной или заниженной цене);

сделка является притворной (например, продажа доли в квартире под видом дарения; при этом из соображений секретности стоимость квартиры передает третье лицо);

во время совершения сделки одна из сторон была недееспособной.

Ограничения на новые кредиты и займы и обнуление кредитной истории

После прохождения процедуры банкротства закон не запрещает человеку получать кредиты и/или займы. Однако в течение 5 лет после списания долгов он обязан будет уведомлять о своем статусе банкрота банк или МФО. Через 7 лет информация о банкротстве будет удалена по запросу гражданина из закрытых баз данных. Спустя 7 лет по вашему запросу информация о банкротстве удаляется. Иллюстрация: freepik/freepik Последствием банкротства становится обнуление кредитной истории физического лица. Это затрудняет получение крупного кредита, но на практике улучшить свой кредитный рейтинг можно. Для этого достаточно брать в долг небольшие суммы и аккуратно вносить по ним ежемесячные платежи.

Карьерные ограничения в сфере финансов

Признание гражданина банкротом влечет определенные последствия и с точки зрения карьеры. Но ограничения, которые в данном случае устанавливает закон (п. 3 ст. 213.30 ФЗ №127-ФЗ), обычно не влияют на рядового гражданина. Что запрещено На какой срок Участвовать в управлении кредитной организацией 10 лет Участвовать в управлении страховой компанией, инвестиционным или паевым фондом, негосударственным пенсионным фондом, микрофинансовой организацией 5 лет Участвовать в управлении иными юридическими лицами 3 года Если банкротом признан индивидуальный предприниматель, в течение 5 лет он не имеет права оформить ИП повторно (п. 2 ст. 216 ФЗ №127-ФЗ).

Временный запрет на повторное банкротство

П. 2 ст. 213.30 ФЗ №127-ФЗ устанавливает: после списания долгов или прекращения производства по делу человек 5 лет не сможет по своей инициативе проходить процедуру повторно. То есть ничто не мешает должнику явиться с пакетом документов в суд — но тот вернет заявление и откажет в приеме документов. Такое ограничение действует даже в том случае, если запрос на списание долгов был ранее отклонен судом. Это не относится к ситуации, когда на банкротство подают кредиторы — им ждать 5 лет после предыдущего списания долгов необязательно.

Закон не устанавливает правила, по которому одним из последствий банкротства физического лица будет обязательно рассказать о своем статусе работодателю. Однако текущий или потенциальный работодатель без труда сможет найти объявление с информацией в одном из источников: газета «КоммерсантЪ»;

сайт Арбитражного суда;

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Это не значит, что трудоустройство для вас будет закрыто. Очень многое зависит от конкретного работодателя. Последствия банкротства для физлица тут могут быть двоякими. Для одних банкротство — это красный флаг: такого сотрудника не пропустит служба безопасности. Для других — вполне рядовое явление, которое говорит о том, что человек решает финансовые проблемы законным путем.

Затраты на процедуру