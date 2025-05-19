Как юрист по банкротству поможет вам списать долги законно и легко

Для многих банкротство — единственный шанс выбраться из финансовой пропасти, когда быстро копятся долги, звонки от кредиторов и коллекторов разрывают телефон, а выхода не видно. Банкротство — единственный законный способ списать долги, но без юриста стандартный процесс рискует превратиться в тяжбу. При этом размер долга не имеет значение: в практике юристов «КредитаНет» было дело со списанием более чем 136 млн руб. долга.
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Почему без юриста по банкротству не обойтись
По статистике только 5 человек из 100 успешно проходят процедуру банкротства без юриста. В 78% случаев заявление о банкротстве возвращают человеку сразу.
Это не значит, что процесс списания долгов намеренно усложнен или что законодатель недостаточно поработал над правовыми нормами. Все проще и банальнее — все сложности самостоятельного прохождения банкротства укладываются в три группы:
1. Сложность юридических формулировок и трактовок. Закон написан таким языком, чтобы он был максимально точным, определенным и достоверным. К сожалению, доступность такого текста для непрофессионала крайне невысока. Разобраться в нем без соответствующего образования и опыта практически невозможно.
Чтобы не быть голословными: вот второй абзац пункта 3 статьи 213-28 закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (этот документ — основа основ процесса банкротства):
«Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящей статьи, требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества гражданина, а также на требования, в целях удовлетворения которых в соответствии со статьей 213.10-1 настоящего Федерального закона гражданином заключено утвержденное арбитражным судом отдельное мировое соглашение».
Если бы речь шла об одной или нескольких статьях, можно было бы попробовать разобраться. Но их десятки — а многие из них отсылают к другим нормативно-правовым актам (например, к Гражданскому кодексу).
Профессиональный юрист, занимающийся банкротством физических лиц, знает законодательство и может заниматься специально-юридическим толкованием норм права.
2. Ошибки в документах. Любая ошибка в документах практически в 100% случаев означает, что вам вернут документы и их придется собирать заново. Такая процедура у неподготовленного человека может занять месяц, а то и два. Профессиональный юрист по вопросам банкротства в состоянии сделать это за неделю.
Обратите внимание: в требуемом пакете документов более 30 выписок, справок и других бумаг, которые имеют разный срок действия. Собирать их необходимо в строго определенной последовательности, чтобы к моменту подачи в суд они не оказались просроченными.
3. Давление кредиторов. Участники процесса, которым должен человек, могут включать свои требования в реестр задолженностей, оспаривать сделки должника, обжаловать действия финансового управляющего и т. д. На каждое такое действие юрист по банкротству своевременно и грамотно реагирует.
Закон не запрещает человеку самому вести свое дело по банкротству, но допущенные ошибки в ряде случаев суд может расценить как попытку затянуть процесс. В худшем случае он решит, что должник нарушает уголовный кодекс, пытаясь обанкротиться фиктивно или преднамеренно. Тут важно отличать сознательное решение подавать на банкротство (это часто жизненная необходимость) и преднамеренное банкротство — т. е. умышленное доведение себя до несостоятельности. Это тонкий момент, который нужно проходить вместе с юристом: цена ошибки тут очень высока.
Как работает адвокат по банкротству физических лиц
Работа юриста при списании долгов делится на четыре основных этапа: знакомство с делом, подготовка документов, ведение судебного процесса, завершение процедуры. Пройдемся по каждому этапу и тем работам, которые выполняет юрист.
Знакомство с делом
Во время консультации юрист погружается в вашу ситуацию и дает ответы на три принципиальных вопроса:
Возможно ли в вашем случае банкротство?
Стоит ли вам проходить процедуру списания долгов?
В каком формате ее проходить — судебном или внесудебном?
Для этого ему необходимо понимать размер вашей задолженности, наличие имущества (в т. ч. ипотечного), просрочки, уровень дохода и т. д. На этом этапе он начинает составлять стратегию банкротства, которая позволит вам сохранить максимум имущества. С этого момента у вас появляется мощный союзник в борьбе с долгами!
Вы не знаете, подходит ли вам банкротство? Заполните эту небольшую форму и получите бесплатную консультацию юриста, который специализируется на банкротстве физических лиц. Вы сможете задать интересующие вас вопросы и получите понятный ответ от специалиста.
Подготовительные работы
Юрист наметил стратегию ведения дела — пора переходить к тактике, то есть конкретным шагам, которые позволяют добиться цели. На этом этапе адвокат по банкротству выполняет три основных задачи:
Готовит заявление о банкротстве и необходимый пакет документов. Юрист оформит все это самостоятельно, исключив ошибки в бумагах и просрочки по сроку их действия.
Подает документы в суд по месту жительства своего клиента.
Помогает выбрать СРО — саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, а также финансового управляющего.
Пройти процедуру банкротства можно через МФЦ, но только если вы соответствуете довольно жестким требованиям. Статистика показывает: внесудебное банкротство используется всего в 11% случаев, то есть на каждый такой случай приходится 8 судебных. К тому же в банкротстве через МФЦ тоже есть ряд требований к документам и процессуальным нюансам — из-за этого только в 2024 г. почти 6 тыс. заявлений были возвращены заявителю. Помощь юриста и здесь не будет лишней.
Работа в суде
Если человек представляет свои интересы сам, он обязан будет присутствовать на всех судебных заседаниях. Если ваши интересы представляет юрист по банкротству, вы можете не посещать зал суда ни разу за весь процесс.
При этом юрист не просто посещает заседания, он также:
Взаимодействует с кредиторами.
Контролирует действия участников процесса (в т. ч. финансового управляющего). В 2023 г. суды рассмотрели 8252 жалобы на действие или бездействие управляющий. В 17% случаев они были удовлетворены.
Решает спорные ситуации
При необходимости направляет ходатайства, отвечает на запросы и защищает должника при оспаривании сделок.
Фактически юрист выступает для клиента той каменной стеной, за которую всегда можно спрятаться и на которую не страшно опереться. Его действия на этом этапе — ключ к успешному банкротству.
Списание долгов
Хороший юрист, который занимается сопровождением банкротства физических лиц, не останавливается на том, что его клиент получит статус банкрота. Такой уловкой, кстати, пользуются не самые чистые на руку юристы. Профессионал же всегда работает над тем, чтобы довести дело до списания долгов. Когда кредиторы больше не имеют к вам претензий, звонки коллекторов пропадают как по щелчку, а финансовой пропасти больше не видно. Вы начинаете новую жизнь без займов и просрочек!
Как выбрать юриста по банкротству и не ошибиться
Теперь, когда роль юриста в процессе понятна, неизбежно возникает вопрос: как выбрать хорошего юриста? Каковы критерии оценки и как их правильно применить? Все очень непросто: есть 4 критерия, 2 способа и 1 сомнение.
Критерии выбора
Опыт работы. Обратите внимание, чтобы опыт юриста был не просто «опыт работы в банкротстве» — обязательно смотрите на практику юристов в списании долгов физических лиц. Опыт в банкротстве юридических лиц и компаний — совсем не то же самое.
Отзывы и кейсы. Вам нужно убедиться, что опыт работы был положительным и дал клиентам нужный результат. «Гроссмейстер Бендер» сыграл 30 партий и… ни одной не выиграл — аналогичного юриста вам не надо.
Прозрачные условия. Компания подтвердила и опыт, и результаты — но условия контракта какие-то сомнительные? Лучше не обращаться и пройти мимо. Выбирайте компанию с фиксированной стоимостью услуг.
Полное сопровождение. Если компания говорит, что доведет ваше дело до банкротства, уточняйте: до списания долгов? Если ответ отличается от «Да», это повод не обращаться в такую компанию. Признание банкротом и списание долгов — не одно и то же. Конечным результатом процедуры должно быть именно списание долгов.
Способы проверки
Первый способ: найдите отзывы (желательно видеоотзывы), изучите кейсы, оцените список успешно завершенных дел юристов по банкротству физических лиц. Иначе говоря, все то, что подтвердит критерии выбора.
Второй способ: запишитесь на консультацию. Она прекрасно покажет, стоит ли доверять компании. Если юрист вдается в детали, не скрывает, как будет решать вашу проблему, эта компания заслуживает внимания.
Важно! Юрист не может и не должен говорить, что гарантирует списание долгов — это прерогатива суда.
Одно сомнение
«Может быть, обратиться к частному юристу? Так выйдет дешевле…» — это распространенное сомнение каждого второго должника. Оно основана на очень здравой идее: если у тебя есть проблемы с финансами, то надо экономить.
Возможно, частник, будет дешевле — но и риск тут сильно выше. Если все дело в деньгах, лучше уж, к примеру, воспользоваться рассрочкой, которая сделает размер ежемесячного платежа посильным.
Проверяем компанию
Покажем на своем собственном примере. «КредитаНет» работает в сфере банкротства физических лиц с 2015 года. Компания помогла успешно списать долги более чем 4,5 тыс. клиентов на общую сумму свыше 1,5 млрд руб. Компания доводит дело до списания долгов, а не только до банкротства. За истекший 2024 г. юристы компании списали 771,5 млн руб. по долгам клиентов.
У компании есть отзывы, в т. ч. видеоотзывы, перечень успешно завершенных дел. Условия работы прозрачны: фиксированная стоимость услуг юристов по банкротству. Компания также предлагает оформить рассрочку на списание долгов — от 2 до 24 месяцев. Минимальная цена за месяц — 3860 рублей.
Все критерии выбора соблюдены. Осталось лишь проверить качество консультации.
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