Как юрист по банкротству поможет вам списать долги законно и легко

Почему без юриста по банкротству не обойтись

По статистике только 5 человек из 100 успешно проходят процедуру банкротства без юриста. В 78% случаев заявление о банкротстве возвращают человеку сразу.

Это не значит, что процесс списания долгов намеренно усложнен или что законодатель недостаточно поработал над правовыми нормами. Все проще и банальнее — все сложности самостоятельного прохождения банкротства укладываются в три группы:

1. Сложность юридических формулировок и трактовок. Закон написан таким языком, чтобы он был максимально точным, определенным и достоверным. К сожалению, доступность такого текста для непрофессионала крайне невысока. Разобраться в нем без соответствующего образования и опыта практически невозможно.

Формулировки закона тяжеловесны, но эта проблема решается за счет грамотного юриста, иллюстрация: fabrikasimf/freepik

Чтобы не быть голословными: вот второй абзац пункта 3 статьи 213-28 закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (этот документ — основа основ процесса банкротства):

«Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящей статьи, требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества гражданина, а также на требования, в целях удовлетворения которых в соответствии со статьей 213.10-1 настоящего Федерального закона гражданином заключено утвержденное арбитражным судом отдельное мировое соглашение».

Если бы речь шла об одной или нескольких статьях, можно было бы попробовать разобраться. Но их десятки — а многие из них отсылают к другим нормативно-правовым актам (например, к Гражданскому кодексу).

Профессиональный юрист, занимающийся банкротством физических лиц, знает законодательство и может заниматься специально-юридическим толкованием норм права.

2. Ошибки в документах. Любая ошибка в документах практически в 100% случаев означает, что вам вернут документы и их придется собирать заново. Такая процедура у неподготовленного человека может занять месяц, а то и два. Профессиональный юрист по вопросам банкротства в состоянии сделать это за неделю.

Обратите внимание: в требуемом пакете документов более 30 выписок, справок и других бумаг, которые имеют разный срок действия. Собирать их необходимо в строго определенной последовательности, чтобы к моменту подачи в суд они не оказались просроченными.

3. Давление кредиторов. Участники процесса, которым должен человек, могут включать свои требования в реестр задолженностей, оспаривать сделки должника, обжаловать действия финансового управляющего и т. д. На каждое такое действие юрист по банкротству своевременно и грамотно реагирует.

Закон не запрещает человеку самому вести свое дело по банкротству, но допущенные ошибки в ряде случаев суд может расценить как попытку затянуть процесс. В худшем случае он решит, что должник нарушает уголовный кодекс, пытаясь обанкротиться фиктивно или преднамеренно. Тут важно отличать сознательное решение подавать на банкротство (это часто жизненная необходимость) и преднамеренное банкротство — т. е. умышленное доведение себя до несостоятельности. Это тонкий момент, который нужно проходить вместе с юристом: цена ошибки тут очень высока.