Рейтинг лучших компаний по банкротству физлиц в Екатеринбурге 2025

КредитаНет

Компания по банкротству физлиц «КредитаНет» возглавляет рейтинг фирм по списанию долгов в Екатеринбурге. Работа ведется по всей стране, открыто 103 офиса. Основное преимущество — возможность онлайн-банкротства без участия клиента и тяжелых судебных заседаний.

Успех компании «КредитаНет» основывается на профессионализме команды и индивидуальном подходе к каждой ситуации. Штат состоит из 300 квалифицированных юристов. Они ежедневно бесплатно консультируют свыше 300 человек. Клиенты компании уже при первом обращении получают тщательный анализ своей ситуации и план действий по освобождению от долговых обязательств.

Команда юристов помогла более чем 300 тысячам должников по всей стране. За годы работы списано более 1,5 миллиарда рублей долгов.

Сумма долга, с которой работает компания, — от 300 тысяч и выше. Если говорить о рекордах, то самая крупная списанная сумма — 136 585 927 рублей. При этом длительность процедуры составила всего полгода. А минимальный срок банкротства — всего 4 месяца.

Юридическая компания по банкротству дорожит своей деловой репутацией и гарантирует высокое качество услуг. В договоре закреплено обязательство по возврату оплаченных средств, если задолженность не будет списана. Подобная практика отражает заботу о защите интересов клиентов и свидетельствует о высоких стандартах работы.

Главные преимущества для клиентов:

бесплатная консультация с ведущими специалистами;

работа под ключ;

разработка индивидуальной стратегии в зависимости от особенностей ситуации;

бесплатное подключение программы «Антиколлектор»;

дистанционное банкротство без участия клиента;

беспроцентная рассрочка от 3 860 рублей;

стоимость при полной оплате — от 69 000 рублей;

фиксированная цена, которая не вырастет в процессе;

если суд не спишет долг, деньги вернут согласно договору.

«КредитаНет» регулярно фигурирует в независимых рейтингах лучших юридических компаний по банкротству физических лиц. Компания заслуженно занимает в них верхние строчки. Например, среди преимуществ «РБК» отмечает демократичную стоимость услуг.

Первые в рейтингах известных площадок

«КредитаНет» успешно помогает людям избавиться от долгов. Клиенты довольны работой — специалисты действительно решают проблемы!

Отзывы:

