Чтобы исключить эти риски и успешно избавиться от задолженностей, нужно обратиться за помощью к профессионалам. Но как найти надежного помощника?

Должникам часто отказывают в приеме заявления, потому как без должных знаний и опыта нередко возникают ошибки. Незнание процесса нередко оборачивается несписанием долгов, потерей времени и денег.

Если юристы часто цитируются в СМИ или упоминаются в качестве экспертов, это дополнительный плюс. Также не забудьте проверить рейтинги лучших компаний по банкротству на независимых ресурсах — это может помочь вам выявить надежных и опытных специалистов.

Репутация играет важную роль в выборе компании по списанию долгов в Новосибирске. Поищите отзывы в интернете и на форумах, вы сможете составить представление о реальном отношении клиентов к фирме.

Лучшие компании по банкротству всегда предоставляют четкую информацию о своем прайсе. Прозрачное ценообразование — не привилегия, а базовая необходимость. Она поможет избежать неприятных сюрпризов и переплат.

Заключается договор с условием, что специалист сопровождает дело вплоть до признания должника банкротом и списания долгов.

Обратите внимание на стоимость услуг. Если цены слишком низкие, это может быть тревожным сигналом. Например, иногда клиент может найти на сайте объявлений частного юриста, который якобы готов помочь всего за 5 000 руб. Это в разы дешевле, чем услуги компании по банкротству физических лиц.

При поиске хорошей компании по банкротству обратите внимание на ее опыт в этой нише. Устойчивое присутствие на рынке более трех лет говорит о том, что фирма смогла успешно провести множество дел, ей можно доверять.

Выбор компании по банкротству — сложная задача, особенно в таком большом городе, как Новосибирск. Здесь более тысячи организаций, которые обещают помощь в списании долгов. Вот несколько критериев, которые помогут вам найти лучшую фирму по списанию долгов в Новосибирске.

Как выбрать компанию по банкротству в Новосибирске: ТОП-3 важных критерия

ТОП-10 компаний по банкротству физлиц в Новосибирске

Чтобы облегчить вам выбор, мы провели детальный анализ рынка и составили рейтинг лучших фирм по банкротству физических лиц в Новосибирске. В него вошли: КредитаНет.

БД Консалт.

Юрист БФЛ.

Гризли.

Банкрот Информ.

Алмаз-Новосибирск.

Белый слон.

Современная защита.

Алгоритм Защиты.

Альтернатива. Эти компании зарекомендовали себя как надежные партнеры в сфере банкротства, и каждая из них имеет свои сильные стороны. Выберите ту, которая соответствует вашим требованиям и ожиданиям.

КредитаНет

Сайт компании «КредитаНет» «КредитаНет» — лидер в рейтингах компаний по банкротству. Это подтверждают такие авторитетные источники, как «РБК» и «Комсомольская правда». Юристы фирмы успешно завершили порядка 4 000 дел и списали свыше 1,5 млрд руб. долгов. Специалисты проводят свыше 300 бесплатных консультаций ежедневно. На сайте компании по банкротству «КредитаНет» указано, что она предлагает услуги по списанию долгов по кредитам, займам, коммунальным платежам, налогам и штрафам. Специалисты «КредитаНет» готовы помочь вам при задолженности от 300 тыс. руб. Организация имеет отличную репутацию в федеральных СМИ, ее сотрудники нередко выступают в качестве экспертов в изданиях и иных медиа. Компания работает по всей России, имеет более 100 офисов в разных городах, а также работает дистанционно. Онлайн-банкротство исключает необходимость посещения судебных заседаний и минимизирует участие должника в процессе. Основные преимущества работы с юристами компании: Профессиональная поддержка на всех этапах процесса. Вам не придется самостоятельно разбираться с бюрократией и защищаться на суде от нападок кредиторов. Обеспечение качественной защиты от коллекторов. Специалисты возьмут на себя взаимодействие с ФССП и общение с коллекторами. Финансовые гарантии. В случае, если суд откажет в списании долга по вине юриста, деньги за услуги будут возвращены по условиям договора. Почему она в нашем ТОП-10 компаний по банкротству физических лиц: 99% успешных дел согласно Картотеке арбитражных дел;

фиксированная стоимость от 69 000 руб. без дополнительных затрат;

сеть из 103 филиалов по всей России;

возможность рассрочки до двух лет с ежемесячным платежом от 3 860 руб;

бесплатная консультация для тщательной оценки ситуации и исключения подводных камней;

более 300 опытных юристов в команде со стажем от 6 лет;

сотни положительных отзывов о высоком уровне обслуживания на всех платформах: «Яндекс Карты», 2GIS, ZOON, «Отзовик». Важно знать, что на первой стадии судебного разбирательства должник получает статус банкрота, однако это лишь первый шаг к избавлению от долгов. «КредитаНет» акцентирует внимание на том, что обещания мгновенного освобождения от долгов — это заблуждение. Реальный срок банкротства — 6-8 месяцев. Рекорд юристов компании — 4 месяца. Максимальный списанный долг — свыше 136 миллионов рублей. Отзыв на «Яндекс Картах»

БД Консалт

Сайт компании «БД Консалт» Компания «БД Консалт» зарекомендовала себя как эксперт в сфере банкротства физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Организация предлагает услуги по всей России. Команда состоит из 75 высококвалифицированных юристов с опытом свыше 5 лет. Почему она попала в наш рейтинг лучших фирм по банкротству в Новосибирске: Прозрачные условия. Все платежи указаны в договоре, скрытые расходы отсутствуют. Большой объем практики в судах. Более 1 500 успешно завершенных дел. 99,8% — успешность ведения дел. Юристы начинают работу немедленно после подписания договора, что обеспечивает оперативное решение вопросов и минимизацию сроков. Если в процессе возникнет ошибка со стороны специалиста, компания гарантирует полное возмещение всех затрат клиента. Это создает дополнительную уверенность в надежности услуг. Компания предлагает возможность рассрочки без процентов: стартовые платежи начинаются от 7 258 рублей в месяц с фиксированными сроками. Это помогает клиентам легче справляться с финансовыми обязательствами. Услуга «Банкротство под ключ» позволяет клиентам полностью избежать участия в судебных заседаниях. Все юридические заботы берет на себя опытный юрист, что значительно упрощает процесс. Должникам не нужно посещать офис компании: все необходимые документы можно отправлять и получать онлайн. Юрист остается на связи и информирует клиента о ходе дела по телефону, что делает взаимодействие максимально комфортным. Отзыв о компании «БД Консалт» на «Отзовике»

Юрист БФЛ

Сайт компании «Юрист БФЛ» Фирма «Юрист БФЛ» — один из лидеров в сфере банкротства физических лиц в России. Почему она попала в рейтинг лучших компаний по банкротству в Новосибирске: Бесплатная первичная консультация, в ходе которой будет проведена оценка вашей ситуации и предложены варианты решения.

Гарантия возврата денег, если судебный процесс не увенчается успехом. Основатель фирмы, юрист Иван Болдырев, обладает более чем десятилетним опытом работы, из которых последние 7 лет сосредоточен только на вопросах списания долгов. С помощью команды специалистов было списано свыше 900 млн руб. долговых обязательств. Юристы помогли свыше 500 семей избавиться от долгов при помощи законной процедуры банкротства. Отзыв на «Банкротство Инфо» от Irisha

Гризли

Сайт компании «Гризли» Компания «Гризли» попала в рейтинг лучших компаний по банкротству физлиц в Новосибирске благодаря доступным условиям и возможности удобной рассрочки платежей. Можно начать процесс банкротства всего за 4 500 рублей в месяц — это идеальный вариант для тех, у кого на руках небольшой бюджет. Юристы обещают решить долговые проблемы за 4–12 месяцев, а это вполне реалистичные сроки процедуры. В 98% случаев дела заканчиваются успешно. «Гризли» предлагает креативные решения и индивидуальный подход, что делает их надежным партнером в борьбе с долгами. Клиенты пишут положительные отзывы на независимых платформах, отмечая, как команда компании помогает сохранить их имущество и быстро списать долги. Отзыв на «Отзовике» от Михаила

Банкрот Информ

Сайт компании «Банкрот Информ» «Банкрот Информ» — ведущая компания по банкротству в России, юристы которой работают с 2013 года. Они завершили более 940 дел, 99% из них увенчались успехом. В команде специалисты с опытом от 2 до 6 лет. Организация имеет 98 офисов по всей стране, что делает услуги доступными в разных регионах. Цена стартует с 4 860 руб. в месяц — отличный вариант для тех, кто ищет выход из финансовых трудностей. «Банкрот Информ» обещает списание долгов от трех месяцев, если задолженность превышает 400 тыс. руб. Также предлагаются бесплатные консультации для выбора лучшей стратегии. Компания гарантирует возврат средств, если долги не удастся списать, что свидетельствует о ее надежности. Отзыв на «Отзовике» от Алины Юрист по банкротству с 8 летним опытом ответит на все ваши вопросы Консультация

Алмаз-Новосибирск

Сайт «МФЦ Алмаз-Новосибирск» Компания «МФЦ Алмаз-Новосибирск» предлагает юридические услуги в Новосибирске с 2017 года (по данным ФНС), хотя заявляет, что работает с 1998 года. В команде более 30 сотрудников, включая юристов и адвокатов с опытом работы более 15 лет. Чтобы не было путаницы, отметим, что процедура банкротства стала доступна гражданам с 2015 года (10 лет). Компания занимается банкротством физических лиц, взысканием долгов, защитой прав потребителей и представляет интересы клиентов в суде. Специализации в банкротстве у нее нет. Однако специалисты быстро реагируют на запросы и берут на себя все этапы дела. За время своей работы «Алмаз-Новосибирск» взыскала более 52 миллиардов рублей и выиграла 20 миллиардов в спорах с налоговыми органами. Статистики по делам о банкротстве найти не удалось, ее нет в открытом доступе. Процент выигранных дел не указан. Все условия и гарантии прописаны в договоре, что позволяет избежать недоразумений. Юристы гарантируют результат и готовы подключиться на любой стадии дела.

Белый слон

Официальный сайт компании «Белый слон» Юридическая компания «Белый слон» профессионально занимается банкротством граждан и индивидуальных предпринимателей в Новосибирске и области с 2016 года. Офисы открыты в 17 городах России. Там, где нет офиса, специалисты работают удаленно. Организация предлагает полное списание долгов по кредитам и займам. Работает с долгами от 200 000 руб. возможна оплата услуг под ключ или в рассрочку от 5 000 руб. в месяц. Заявляет на сайте, что не имеет проигранных дел. «Белый слон» проводит все необходимые юридические действия самостоятельно, избавляя клиентов от необходимости посещать суды. На сайте можно ознакомиться с завершенными делами и отзывами клиентов.

Современная защита

Сайт компании «Современная защита» Юридическая компания «Современная защита» помогает людям с банкротством, семейными, жилищными и наследственными делами, защитой прав потребителей, а также ликвидирует компании и взыскивает долги. У них более 300 юристов и 31 филиал по стране, включая офис в Новосибирске. Специализации на банкротстве у фирмы нет. Компания уже помогла 20 000 человек избавиться от долгов. Она работает с задолженностями от 300 000 руб. Юристы работают с надежными финансовыми управляющими, чтобы минимизировать риски для должника. Они сами общаются с кредиторами и коллекторами вместо клиентов. Услуги можно оплатить онлайн без комиссии. Есть гарантия возврата денег, если банкротство не объявят в суде.

Алгоритм Защиты

Сайт компании «Алгоритм Защиты» Компания «Алгоритм Защиты» работает напрямую, без посредников. Она принимает оплату только после достижения результата, а также предлагает рассрочку. Это широкопрофильная фирма, для которой банкротство физических лиц — лишь одно из направлений. Специализации в списании долгов у нее нет, точной статистики по количеству успешно завершенных дел по банкротству на сайте тоже нет. Известно лишь, что организация работает с долгами от 300 000 рублей. Есть представительство в Новосибирске. У юристов компании более 7 лет опыта. Они помогают клиентам избавиться от кредитов, микрозаймов и даже долгов перед родственниками. Они также занимаются реструктуризацией долга и защищают клиентов от коллекторов. Среди преимуществ компании: бесплатная консультация, анализ долговых обязательств, невысокая стоимость услуг и гарантия результата.

Альтернатива