Вместо долгих поисков и изучения отзывов предлагаем готовое решение — наш независимый рейтинг лучших фирм по банкротству физических лиц в Казани. Каждая из представленных компаний имеет успешный опыт и положительную репутацию.
Не откладывайте решение финансовых проблем — выберите надежного партнера и сделайте первый шаг к жизни без долгов.
В результате анализа в список были включены исключительно надежные компании. Они на профессиональном уровне помогают гражданам решить проблемы с долгами и работают исключительно в рамках закона о банкротстве физических лиц № 127-ФЗ.
Иджис.
Юрист для людей.
Делу время.
Честный Путь.
Партнер.
Каждая из фирм имеет свои преимущества работы. Познакомимся с ними поближе.
КредитаНет
Компания по банкротству физлиц «КредитаНет» лидирующая компания которая возглавляет рейтинг фирм по списанию долгов в Казани. По всей стране открыто 90+ офисов. Также возможно получение услуг дистанционно: не нужно участвовать в изматывающих судебных заседаниях, отпрашиваться с работы, чтобы проконсультироваться с юристами. Все можно сделать онлайн. Это особенно удобно для тех, кто ценит свое время.
Юристы «КредитаНет» не боятся сложных дел с крупными долгами. Рекордный долг, который специалисты помогли списать клиенту, — 136 585 927 рублей. Процедура длилась всего полгода. Однако в ряде случаев процедура завершалась всего за 4–5 месяцев. Все механизмы работы отлажены до идеала, что позволяет без задержек и типичных ошибок довести дело до конца.
Юристы консультируют бесплатно, в день к ним обращается около 300 человек. Команда помогла более чем 4 000 должникам. Общая сумма списанной задолженности благодаря работе юристов превысила 1,5 миллиарда рублей.
Главные преимущества для клиентов:
бесплатная консультация;
разработка индивидуальной стратегии;
работа под ключ;
возможность сохранения ипотечного жилья;
дистанционное обслуживание;
бесплатное подключение программы «Антиколлектор»;
беспроцентная рассрочка от 3 860 рублей;
стоимость при полной оплате — от 79 000 рублей;
фиксированная цена, которая не вырастет в процессе.
«КредитаНет» занимает лидирующие позиции во многих рейтингах, например, «Банкротство Инфо», «Топ Банкротство». РБК среди основных преимуществ отмечает доступные цены услуг.
Клиенты довольны сотрудничеством, ведь юристы с успехом помогают в непростых ситуациях!
Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
БД Консалт
«БД Консалт» — одна из лучших фирм по банкротству физлиц в Казани. За 10 лет работы компания помогла более 2 000 должникам избавиться от непосильного финансового бремени. Сотрудники не применяют шаблонные схемы. Поэтому результаты впечатляют — огромное количество дел завершаются завершением процедуры и списанием долгов.
«БД Консалт» часто можно увидеть на верхних строчках в ТОПах фирм по банкротству физлиц на различных площадках, в том числе на портале «Банкротство Инфо».
Главные преимущества для клиентов:
комплексное банкротство под ключ;
нет дополнительных расходов;
цена при полной оплате составляет от 89 000 рублей;
выгодная система платежей от 7 000 рублей в месяц;
предусмотрено удаленное банкротство.
Клиенты «БД Консалт» отмечают профессионализм сотрудников и эффективную помощь в списании долгов.
Юрист БФЛ
Фирма «Юрист БФЛ» Всего за несколько лет компания зарекомендовала себя как эффективного помощника в банкротстве граждан. «Юрист БФЛ» работает по всей стране и регулярно входит в рейтинги лучших компаний по банкротству физлиц в Казани и других городах России.
Работа построена на честности взаимоотношений с клиентами. В компании нет непредвиденных платежей, внезапно возникшей необходимости в дополнительных услугах. Все оговаривается заранее. Поэтому клиенты заранее могут заложить траты в бюджет.
За время работы помогли более 500 российских семей завершить процедуру при помощи «Юрист БФЛ». Общий объем помощи в списании долгов превысил 250 миллионов рублей. В штате работают опытные юристы, стаж которых в банкротстве более четырех лет. Благодаря обширной практике команда с успехом решает даже самые сложные задачи.
Главные преимущества для клиентов:
все платежи закреплены в договоре;
учет всех нюансов дела;
можно платить частями от 7 258 рублей в месяц;
полное онлайн-сопровождение без необходимости вашего участия в судах.
Клиенты доверяют специалистам этой организации и часто делятся положительными отзывами о сотрудничестве.
Гризли
«Гризли» — это юридическая компания по банкротству физлиц в Казани, которая зарекомендовала себя с наилучшей стороны и вошла в наш рейтинг. Фирма работает с 2015 года. Ее регулярно можно видеть в ТОПах лучших компаний по банкротству физлиц.
Услуги компании включают бесплатную консультацию с детальным анализом финансового состояния должника и ведение дела под ключ.
Предусмотрена оплата услуг в рассрочку. Ежемесячный платеж составляет от 4 500 рублей. В среднем по данным компании, процедура длится 7–9 месяцев. Но в зависимости от сложности дела сроки могут меняться.
Главные преимущества для клиентов:
с вами работает один юрист — с первой консультации и до самого конца;
юристы делают все сами — от сбора документов до получения решения суда о списании долга;
клиенты получают регулярные отчеты о ходе процедуры;
юристы берут на себя общение с приставами и коллекторами.
Отзывы клиентов говорят о высоком профессионализме сотрудников.
Банкрот Информ
«Банкрот Информ» более девяти лет помогает гражданам законно списывать непосильные долги. Юристы ведут дела с задолженностью от четырехсот тысяч рублей. 99,8% дел завершается успехом.
Стоимость услуг обсуждается на консультации и фиксируется в договоре. Цена при полной оплате составляет от 99 000 рублей. Можно платить удобными вам платежами от 4 860 рублей в месяц. Непредвиденных доплат нет. Опытная команда юристов с многолетней практикой успешно справляется с делами различной сложности.
Главные преимущества для клиентов:
есть гибкая система платежей до года;
доступно банкротство под ключ;
юристы сами общаются с кредиторами;
процедура идет удаленно без вашего участия в суде.
У «Банкрот Информ» много благодарных клиентов, и они рады поделиться своим мнением об услугах фирмы.
Иджис
Компания занимается банкротством физических лиц и помогает гражданам списывать непосильные долги. Юристы ведут дела во всех регионах России, в том числе и в Казани. После подачи заявления на банкротство звонки от банков и коллекторов прекращаются. Специалисты «Иджис» самостоятельно ведут процедуру, клиенту не нужно тратить время на походы по инстанциям.
Услуга стоит от 110 400 рублей при долге до 700 000 рублей. При большей сумме задолженности или значительном количестве кредиторов цена увеличится.
Главные преимущества для клиентов:
первая консультация бесплатная;
предусмотрено несколько тарифов с разными услугами и стоимостью;
возможно онлайн-обслуживание.
Компания попала в наш рейтинг благодаря большому количеству положительных отзывов клиентов.
Юрист для людей
Юридическая компания «Юрист для людей» помогает при помощи процедуры банкротства списывать долги в Казани и других городах страны. Клиенты могут получить консультацию онлайн или приехать в офис. Все этапы процедуры и их стоимость фиксируются в договоре. Если списать задолженность не получится, организация обязуется погасить долги клиента.
Юристы компании «Юрист для людей» проводят первую консультацию бесплатно. Оплату можно вносить в рассрочку. Цена услуг зависит от сложности случая, объема работы и количества процедур.
Главные преимущества для клиентов:
первая консультация предоставляется бесплатно;
есть оплата частями;
регулярное информирование о ходе процедуры в СМС.
Мы включили фирму в наш рейтинг, так как она имеет удобный формат работы и предоставляет услуги по всей стране.
Делу время
Компания работает с 2010 года. Изначально специализировалась на банкротстве организаций, позже начала оказывать услуги физическим лицам.
Работа с клиентом начинается с бесплатной консультации. Юрист изучает ситуацию, анализирует список кредиторов и определяет сложность дела. После этого специалисты готовят документы и подают заявление в суд. Юристы берут на себя переговоры с коллекторами и приставами.
Согласно данным с сайта, компания завершила 7 347 дел о банкротстве, 7 346 из них — положительно для клиентов. Более 3 000 должникам юристы помогли списать долги на общую сумму свыше 4,2 млрд рублей.
Главные преимущества для клиентов:
рассрочка до двух лет;
дистанционное обслуживание;
полное сопровождение дела.
Компания попала в наш рейтинг благодаря широкой географии обслуживания.
Честный Путь
Фирма по банкротству физлиц «Честный Путь» помогает списать непосильные долги жителям Казани и других городов. Юристы предлагают сопровождение процедуры с возможностью дистанционного ведения дела через систему электронного правосудия. Не требуется личное присутствие клиента в суде.
Специалисты работают с долгами любого размера, включая суммы от 1 000 рублей. Однако банкротство через суд целесообразно при задолженности от 300 000 рублей. При меньших суммах это может быть экономически необоснованным решением.
На сайте юристы обещают полное списание долгов с сохранением имущества. Но решение о списании долгов принимает суд, а не юридическая компания, и при этом гарантировать, что все имущество останется нетронутым, нельзя по закону.
Главные преимущества для клиентов:
есть рассрочка до 12 месяцев;
стоимость услуг составляет от 2 450 рублей в месяц;
первичная консультация предоставляется бесплатно.
Фирма вошла в ТОП–10 благодаря низкой стоимости рассрочки.
Партнер
Компания предоставляет услуги по банкротству в Казани. Специализируется на работе не только с физическими лицами, но и с индивидуальными предпринимателями. За пять лет работы помогла более 1 000 должников.
Компания «Партнер» обещает списание долгов с сохранением ипотечной квартиры. Доступна предварительная консультация. Предусмотрено несколько пакетов, которые отличаются ценой и перечнем услуг. Составить и подать заявление в суд стоит от 20 000 рублей. Сопровождение процедуры и рекомендации по выбору СРО — от 100 000 рублей. Есть процедура под ключ — ее стоимость от 130 000 или от 15 000 в рассрочку.
Главные преимущества для клиентов:
можно выбрать наиболее подходящий пакет услуг;
есть рассрочка;
существует возможность сохранить ипотечное жилье.
Эта фирма завершает наш рейтинг лучших компаний по банкротству физлиц в Казани.
Как найти лучшую юридическую компанию по банкротству в Казани
При выборе надежного и ответственного помощника в банкротстве нужно обратить внимание на несколько моментов в работе фирмы. Вот некоторые из них.
Бесплатная консультация
Такое предложение свидетельствует о том, что организация заинтересована в сотрудничестве, уверена в своих компетенциях и готова бесплатно предоставить информацию о реальном положении ваших дел. Как правило, такие фирмы не давят на потенциальных клиентов и не заставляют их немедленно подписывать договор. Они дают время на принятие решения и спокойное изучение договора об оказании услуг.
Стоимость услуг и прозрачность ценообразования
Далее важно проанализировать ценовую политику и ее открытость. Надежная юридическая фирма предоставляет полную информацию о стоимости услуг, не имеет скрытых платежей и фиксирует цену в договоре.
Стаж специалистов
Длительный срок работы в сфере банкротства говорит о том, что юристы сталкивались в своей практике с разнообразными случаями и смогут вам помочь. И наоборот, если фирма недавно начала вести дела о банкротстве физлиц, то у нее нет опыта решения нестандартных задач.
Репутация компании
Ознакомьтесь с мнениями бывших клиентов, изучите отзывы на специализированных площадках. Например, поищите их на «Отзовике», «Яндекс Картах». Такой анализ даст представление о профессиональном уровне и добросовестности фирмы.
Руководствуясь этими рекомендациями, вы сможете выбрать достойную компанию, которой можно смело поручить вести дело о списании долга. Если у вас дефицит свободного времени или вы не хотите тратить вечера на поиск и изучение информации, воспользуйтесь нашим рейтингом фирм по банкротству в Казани. В него вошли лучшие компании, которые предоставляют качественные услуги и реально помогают людям избавляться от непосильных долгов.
Мы изучили отзывы, статистику дел, проверили, что говорят о работе фирм в профессиональных сообществах, а также на таких авторитетных площадках, как «Банкротство Инфо», РБК, «Топ Банкротство». Отобрали только лучшие компании, на юристов которых можно положиться.
Последствия выбора неподходящей компании
Не все юридические фирмы работают честно и профессионально. Вот к каким последствиям может привести сотрудничество с недобросовестными «помощниками».
Процесс затянется на годы
Вместо стандартных 5–8 месяцев процедура может растянуться на 1–2 года, а то и больше. Вашим делом попросту не будут заниматься. Недобросовестные юристы не знают всех тонкостей процесса, часто пропускают сроки. В результате суд снова и снова возвращает документы, откладывает слушания, а вы продолжаете жить с долгами, которые растут день ото дня.
Неожиданные доплаты
Сначала вам озвучат одну сумму, но по ходу дела начнут требовать дополнительные платежи. «Это мы не учли», «появились непредвиденные расходы», «нужно доплатить за срочность» — подобные фразы станут постоянными. В итоге вы заплатите в разы больше изначально оговоренной суммы. Вот почему важно, чтобы в договоре фигурировала фиксированная цена
Юристы исчезают
Самая неприятная ситуация — когда после получения предоплаты юристы перестают отвечать на звонки. Телефоны не берут, на сообщения не отвечают, в офисе их не найти. А ваше дело висит без движения.
Ошибки в документах
Неопытные или безответственные юристы регулярно неправильно указывают суммы долгов, путают имена и даты, неверно заполняют формы. Каждая такая ошибка — это новая задержка в процессе и еще один шаг к несписанию долга.
Потеря имущества
Хороший юрист знает, как максимально сохранить ваше имущество в рамках закона. Плохой — может «проспать» важные моменты, и вы лишитесь того, что могли бы сохранить. Он не защитит ваши права должным образом.
Обвинение в мошенничестве
Если юристы неправильно оформят документы, дадут неверные советы или не придадут должного внимания деталям, вас могут обвинить в попытке намеренно скрыть активы. Мошенничество, преднамеренное или фиктивное банкротство — все это грозит уголовной или административной ответственностью.
Долги не спишут
Самый неприятный исход — когда после всех мучений суд отказывается списать ваши долги. Это может произойти, если процедура была проведена с серьезными нарушениями или если вас признали недобросовестным должником из-за ошибок юристов.
Таким образом, доверившись плохой компании, вы получите:
переплату и риск лишиться имущества;
потерю времени — процедура затянется на годы;
постоянный стресс от неопределенности;
дополнительные проблемы и риски;
несписанные долги.
Но всего этого можно избежать! Чтобы не попасть в подобную ситуацию, очень важно тщательно выбирать компанию для банкротства. Изучайте отзывы, проверяйте опыт работы, обращайте внимание на прозрачность условий сотрудничества и пункты договора.
Внимательно изучите наш рейтинг лучших компаний по банкротству физических лиц в Казани. Мы проделали огромную работу, чтобы вы могли сделать правильный выбор и избежать всех описанных выше проблем.
Почему стоит выбрать «КредитаНет»
Юридическая компания «КредитаНет» — надежный помощник в банкротстве физических лиц. Рассмотрим основные факторы, которые делают эту организацию привлекательной для тысяч должников:
Бесплатные консультации. Специалисты проведут анализ и расскажут, как будет проходить банкротство в вашем случае, какое имущество можно будет сохранить по закону и что для этого нужно сделать.
Гарантия возврата денег, если суд не спишет долг. Условия зафиксированы в договоре.
Дистанционное ведение дел. Не требуется личное посещение суда, офиса компании.
Комплексное правовое обслуживание. Юристы все сделают сами — под ключ.
Персонализированный подход. В решении задач не применяют шаблонные методы. Специалисты ищут и находят наиболее результативные варианты для каждого случая с учетом нюансов ситуации.
Честная ценовая политика. Стоимость услуг определяется заранее и составляет от 79 000 рублей без дополнительных скрытых комиссий. Есть удобная беспроцентная рассрочка с ежемесячным платежом от 3 860 рублей.
Признание экспертов. Федеральные медиа регулярно отмечают «КредитаНет» в своих обзорах и рейтингах лучших компаний по банкротству физлиц. Это служит весомым подтверждением высокого уровня предоставляемых услуг.
Успешное завершение сложных дел в короткие сроки. Например, рекордный срок списания долга составил всего четыре месяца. Средняя длительность — 6–8 месяцев.
Правильный выбор компании поможет вам решить финансовые трудности с наименьшими потерями.
