Выбор действительно надежного помощника потребует много времени. Чтобы облегчить вам задачу, мы провели комплексный анализ работы нескольких десятков компаний, изучили статистические данные по ведению дел. А также исследовали репутацию компаний в профессиональной среде и на ведущих специализированных ресурсах — «Банкротство Инфо», РБК, «Топ банкротство».
В результате мы составили рейтинг лучших компаний по банкротству физлиц в Перми. В него вошли самые надежные юридические фирмы, которые работают честно и действительно помогают гражданам списывать непосильные долги в банкротстве.
Лучшие компании по банкротству в Перми
В рейтинг попали компании, которые отличаются надежностью, честностью, высоким уровнем качества услуг. Им можно доверить ведение дела и свое финансовое будущее. Вот какие компании стали лидерами:
Делу время.
Иджис.
Юрист для людей.
Банкротное агентство Дмитрия Зырянова.
Белый Слон.
Расскажем о каждой компании подробнее. Вы узнаете ценовую политику фирмы, как долго она работает на рынке, особенности оказываемых услуг.
Правильный выбор юридической компании — залог спокойного прохождения процедуры банкротства без лишних стрессов и переживаний. Изучите наш рейтинг и выберите надежного партнера для решения долговых проблем в Перми!
КредитаНет
Компания «КредитаНет» возглавляет рейтинг лучших компаний по банкротству физических лиц в Перми. Организация имеет 90+ офисов по всей России. Кроме того, клиенты могут получить помощь онлайн без посещения судебных заседаний и личных встреч с юристами.
Специалисты компании работают с задолженностями любого размера, включая крупные суммы. Максимальный долг, который удалось помочь списать, составил 136 585 927 рублей. Процедура заняла 6 месяцев. Минимальный срок ведения процедуры составил четыре месяца. Изучить успешно завершенные дела можно на сайте. Здесь же есть и видеоотзывы клиентов о работе компании.
Компания предоставляет бесплатные консультации. Ежедневно за помощью обращаются порядка 300 человек. За время работы юристы помогли более 4 000 должников. Общая сумма списанных долгов при оказании помощи специалистов превышает 1,5 миллиарда рублей.
Сотрудники компании регулярно выступают экспертами в федеральных СМИ. Фирма занимает верхние строчки в рейтингах авторитетных площадок, например, в «Комсомольской правде». РБК среди основных преимуществ отмечает наиболее доступную стоимость услуг.
Главные преимущества для клиентов:
310 079 человек воспользовались услугами компании;
есть бесплатная консультация;
работа ведется под ключ;
в ряде случаев юристы сохраняют ипотечное жилье;
предусмотрено дистанционное обслуживание;
всем клиентам бесплатно подключают программу «Антиколлектор»;
есть выгодная беспроцентная рассрочка от 3 860 рублей;
стоимость при полной оплате составляет от 69 000 рублей;
цена фиксирована в договоре.
Юристы осуществляют комплексную поддержку на всех этапах дела и помогают успешно списывать непосильные долги.
Начните новую финансовую жизнь — проконсультируйтесь бесплатно!
Отзывы:
Каждый день промедления увеличивает ваши финансовые обязательства! Воспользуйтесь возможностью получить оптимальный сценарий решения долговых проблем бесплатно.
БД Консалт
«БД Консалт» также занимает лидирующую позицию в нашем рейтинге лучших компаний по банкротству физлиц в Перми. Фирма оказывает услуги по всем регионам России — в офисах или дистанционно. Специалисты компании работают с каждым клиентом персонально, создавая план действий под конкретную ситуацию, а не используют одинаковые схемы для всех.
За девять лет работы «БД Консалт» оказала помощи более 2 000 клиентам. «БД Консалт» регулярно занимает верхние строчки в списках лучших компаний на независимом портале «Банкротство Инфо».
Главные преимущества для клиентов:
помогли списать долги на сумму 1,2 млрд рублей;
предлагают банкротство под ключ;
нет никаких дополнительных оплат;
цена при полной оплате составляет от 89 000 рублей;
есть выгодная система платежей от 7 258 рублей в месяц;
можно пройти процедуру онлайн, не выходя из дома.
Если вы хотите, чтобы банкротство прошло с максимальной выгодой для вас, обратитесь в «БД Консалт». Консультация бесплатная!
Отзывы:
Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
Юрист БФЛ
Компания «Юрист БФЛ» Компанию неоднократно включали в различные рейтинги лучших организаций по банкротству граждан в Перми. А Иван регулярно выступает в ведущих СМИ страны в качестве эксперта.
«Юрист БФЛ» помогает списывать долги в банкротстве жителям даже самых отдаленных уголков страны. Услуги оказываются дистанционно с применением современных онлайн-технологий.
Компания работает максимально открыто и честно. Все расходы обсуждают заранее, дополнительных платежей не требуют. Клиенты могут заранее рассчитать, сколько потратят на услуги.
Главные преимущества для клиентов:
все затраты обговариваются заранее, исключены скрытые платежи, стоимость фиксируется в договоре;
в компании трудятся исключительно квалифицированные юристы с опытом банкротных процедур от четырех лет;
помощь в более 500 успешно завершенных процедур и аннулированию задолженностей на общую сумму свыше 250 млн рублей;
детальный анализ каждой ситуации с учетом специфических особенностей дела;
предоставляется возможность платежей с ежемесячным взносом от 7 000 рублей;
комплексное ведение процедуры онлайн-банкротства без вашего участия.
Позвоните и запишитесь на бесплатную консультацию. Вы сможете узнать перспективы своего дела и задать юристам любые интересующие вопросы.
Отзывы:
Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
Гризли
Юридическая фирма «Гризли» помогает жителям Перми по закону избавиться от долгов. Компания работает с 2015 года. За это время она неоднократно входила в рейтинги лучших фирм по банкротству физических лиц не только в городе, но и по всей стране.
Сотрудники фирмы ответственно подходят к задачам и ведут все банкротные дела от начала до конца. Клиенты могут выбрать наиболее удобную для них форму оплаты — внести единовременно всю сумму или платить в рассрочку. Полная стоимость составляет от 99 тысяч рублей.
Главные преимущества для клиентов:
есть удобные платежи от 4 500 рублей в месяц;
клиентам доступно банкротство под ключ;
дело ведет один юрист вплоть до самого конца;
специалист всегда на связи;
не нужно самостоятельно общаться с приставами и коллекторами с момента начала процедуры — это сделают юристы.
Компания «Гризли» успешно справляется даже со сложными делами. Поэтому им можно доверить решение ваших проблем. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас!
Отзывы:
Банкрот Информ
Юридическая фирма «Банкрот Информ» работает уже девять лет и помогает людям избавиться от долгов через процедуру банкротства физических лиц. Компания берется за дела, где сумма долга составляет от четырехсот тысяч рублей.
Фирма работает по фиксированной стоимости, которая прописывается в договоре. Полное сопровождение процедуры банкротства стоит от 99 000 рублей. Клиенты могут платить частями: минимальный ежемесячный взнос — от 4 860 рублей. Все расходы известны заранее, дополнительных скрытых платежей нет.
В компании работают опытные юристы, которые ведут дела разной сложности. Статистика показывает, что 99,8% процедур банкротства завершаются успешно.
Главные преимущества для клиентов:
платежи до года;
можно оформить услугу «Банкротство под ключ»;
после начала процедуры не нужно общаться с банками, приставами, коллекторами — это сделают юристы;
банкротство идет полностью дистанционно;
На первой консультации вы сможете сами убедиться в профессионализме юристов. Звоните, это бесплатно!
Отзывы:
Делу время
Компания ведет свою деятельность с 2010 года. В начале работы она занималась только банкротством юридических лиц, а затем расширила свои услуги и стала помогать гражданам списывать непосильные долги.
Процесс работы с каждым клиентом начинается с консультации. Она предоставляется бесплатно. Специалист рассматривает ситуацию, в которую попал должник, оценивает сложность дела.
В фирму уже обратилось свыше трех тысяч человек.
Главные преимущества для клиентов:
предоставляется система платежей до 24 месяцев;
возможно дистанционное обслуживание;
юристы полностью ведут дело.
Компания охватывает значительное количество городов и готова помочь всем желающим.
Иджис
Компания «Иджис» специализируется на сопровождении банкротства физических лиц. После подписания договора об оказании услуг юристы берут на себя общение с кредиторами, сбор документов и подачу заявления, а также защиту интересов клиента в суде.
Стоимость варьируется от сложности дела и суммы долга. Например, если вы должны до 700 000 рублей и у вас не более трех кредиторов, то стоимость составит от 110 400 рублей. Если долг выше или кредиторов больше, то стоимость услуги возрастает.
Главные преимущества для клиентов:
первая консультация предоставляется бесплатно;
платежи от 12 500 рублей;
можно выбрать наиболее подходящий тариф.
При заключении договора нужно внести аванс 10 000 рублей.
Юрист для людей
Это юридическая компания, которая помогает физическим лицам списывать долги в процедуре банкротства. Специалисты работают с должниками в Перми и по всей России в соответствии с законом № 127-ФЗ.
Обратиться за помощью можно двумя способами — получить онлайн-консультацию или прийти на личную встречу в офис. Если долги списать не удастся, фирма обещает возместить клиенту затраты на указанных в договоре условиях.
Первое обращение к юристам бесплатное. Оплатить услуги можно частями. Окончательная сумма определяется тем, насколько трудная ситуация, сколько работы предстоит выполнить и какие процедуры потребуются. На протяжении всего процесса банкротства клиенты получают подробную информацию о ходе дела.
Главные преимущества для клиентов:
первая консультация проводится бесплатно;
предоставляются сведения об этапах в СМС.
Отметим что гарантированно сохранить по закону можно только единственное жилье.
Банкротное агентство Дмитрия Зырянова
«Банкротное агентство Дмитрия Зырянова» работает в Перми и Пермском крае. Фирма помогает гражданам пройти процедуру банкротства. Юристы берутся за дела, в которых долги составляют от 200 000 рублей и больше.
Специалисты начинают работу после внесения аванса в 5 000 рублей. Услуги можно оплачивать частями в течение 15 месяцев. Полная стоимость не указана. По данным агентства, они завершили более 500 дел по банкротству физических лиц. При этом утверждают, что не проиграли ни одного.
Главные преимущества для клиентов:
есть оплата частями до 15 месяцев;
низкая минимальная сумма для банкротства;
высокий процент выигранных дел.
Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
Белый Слон
Компания восемь лет помогает жителям Перми решать финансовые проблемы через процедуру банкротства. Работает по РФ. Услуги компании доступны тем, у кого накопились долги от 300 000 рублей.
Стоимость сопровождения начинается от 8 000 рублей в месяц. «Белый Слон» предлагает бесплатную первичную консультацию. На ней можно узнать все детали процедуры и оценить перспективы дела.
Главные преимущества для клиентов:
стоимость сопровождения от 8000 рублей
защита от коллекторов;
срок банкротства — от 6 месяцев.
С момента начала сотрудничества все общение с кредиторами и коллекторскими агентствами берут на себя юристы компании. Клиентам предоставляется полное сопровождение под ключ.
Доверьте свои проблемы с долгами профессионалам
В заключение хочется отметить, что выбор надежной компании для сопровождения процедуры банкротства — важный шаг на пути к финансовому восстановлению. От профессионализма специалистов зависит, насколько быстро и эффективно вы сможете избавиться от долгового бремени.
Если вы столкнулись с трудностями и не знаете, с чего начать, не откладывайте решение — обратитесь к лидерам нашего рейтинга в Перми. Например, в компанию «КредитаНет». Юристы бесплатно проконсультируют вас, подробно расскажут о процедуре и помогут пройти все этапы максимально комфортно и безопасно.
Позвоните уже сегодня и сделайте первый шаг к финансовой свободе!
Реклама: ООО «КРЕДИТАМНЕТ», ИНН 7726480007, erid: 2W5zFG9DZbE
Начать дискуссию