Выбор действительно надежного помощника потребует много времени. Чтобы облегчить вам задачу, мы провели комплексный анализ работы нескольких десятков компаний, изучили статистические данные по ведению дел. А также исследовали репутацию компаний в профессиональной среде и на ведущих специализированных ресурсах — «Банкротство Инфо», РБК, «Топ банкротство».

В результате мы составили рейтинг лучших компаний по банкротству физлиц в Перми. В него вошли самые надежные юридические фирмы, которые работают честно и действительно помогают гражданам списывать непосильные долги в банкротстве.