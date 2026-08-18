КредитаНет

Сайт компании «КредитаНет»

Компания «КредитаНет» открывает рейтинг лучших фирм по банкротству физических лиц в Ярославле. Компания крупная — в штате работают более 300 специалистов, открыто более 100 офисов партнеров по всей России. Обратиться за помощью можно как лично, так и дистанционно — через сайт или по телефону. Консультации с юристом проводятся бесплатно.

Сама процедура проходит в удобном формате — удаленно, без необходимости личного присутствия клиента. Не нужно приезжать в офис или участвовать в судебных заседаниях — юристы берут все заботы на себя, а документы можно отправлять и получать онлайн. Такой подход экономит время. Он очень удобен для пенсионеров, людей с инвалидностью, родителей маленьких детей, работающих граждан. Для этих категорий предусмотрены скидки на услуги.

Компания дает гарантию возврата денег: если суд не спишет долги, клиенту возвращают всю сумму, потраченную на услуги, согласно договору.

Юристы успешно справляются с задачами любой сложности. Например, за полгода списали долг в размере 136 585 927 рублей. Самое быстрое дело длилось всего четыре месяца. На сайте компании можно увидеть завершенные дела и посмотреть видеоотзывы о банкротстве от клиентов.

За 6 месяцев юристы «КредитаНет» избавили клиента от долга в 136 585 927 рублей

В компанию «КредитаНет» ежедневно обращаются порядка 300 человек, чтобы получить бесплатную консультацию. За все время работы юристы помогли более 4 000 клиентам избавиться от долгов, а общая сумма списанных долгов превысила 3 миллиарда рублей.

«КредитаНет» — одна из лучших компаний в стране по мнению таких крупных федеральных изданий, как «Комсомольская правда», «АиФ», а также «Топ Банкротство» и «Банкротство Инфо».

«КредитаНет» в рейтинге лучших компаний по банкротству физических лиц

РБК отмечает, что у этой компании одни из самых доступных цен на рынке. Кроме того, юристы «КредитаНет» часто выступают экспертами в популярных российских СМИ.

«КредитаНет» занимает ведущие места в независимых рейтингах фирм по банкротству физлиц на авторитетных площадках страны

Преимущества компании:

свыше 310 тысяч человек обратились за помощью;

комплексное сопровождение процедуры под ключ;

можно работать с компанией дистанционно;

надежная защита от коллекторов при помощи бесплатной программы «Антиколлектор»;

есть рассрочка без переплат — от 3 860 рублей в месяц;

при единовременной оплате цена под ключ — от 89 000 рублей;

стоимость прописывается в договоре (п. 3.1) и не меняется в процессе работы.