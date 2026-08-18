Лучшие компании по банкротству физлиц в Ярославле — рейтинг лучших: обзор цен, услуг, преимуществ

Мы изучили работу юридических фирм, действующих в Ярославле и области. И подготовили для вас ТОП-10 компаний по банкротству в вашем регионе.
По данным Федресурса, за последние пять лет число граждан, объявивших себя банкротами, увеличилось в 6 раз.
Лучшие фирмы по банкротству в Ярославле
При составлении рейтинга лучших компаний по банкротству физических лиц в Ярославле мы учитывали следующие важные критерии:
длительность работы фирмы на рынке;
опыт, квалификацию и специализацию юристов;
число успешно завершенных дел;
отзывы клиентов;
качество и стоимость услуг;
наличие рассрочки;
гарантии.
А также репутацию на различных платформах: «Банкротство Инфо», РБК, «Топ Банкротство» и агрегаторах: «Яндекс Карты», Zoon, «2ГИС», «Отзовик».
На основе этих критериев мы сформировали список организаций, которые действительно эффективно помогают гражданам законно избавиться от долгов. В наш ТОП-10 вошли:
Центр финансового равновесия.
Макарычев и партнеры.
Делу время.
Иджис.
Перов и партнеры.
Ознакомьтесь с нашим независимым обзором. Он поможет сделать осознанный выбор лучшей фирмы по банкротству физлиц в Ярославле.
КредитаНет
Компания «КредитаНет» открывает рейтинг лучших фирм по банкротству физических лиц в Ярославле. Компания крупная — в штате работают более 300 специалистов, открыто более 100 офисов партнеров по всей России. Обратиться за помощью можно как лично, так и дистанционно — через сайт или по телефону. Консультации с юристом проводятся бесплатно.
Сама процедура проходит в удобном формате — удаленно, без необходимости личного присутствия клиента. Не нужно приезжать в офис или участвовать в судебных заседаниях — юристы берут все заботы на себя, а документы можно отправлять и получать онлайн. Такой подход экономит время. Он очень удобен для пенсионеров, людей с инвалидностью, родителей маленьких детей, работающих граждан. Для этих категорий предусмотрены скидки на услуги.
Компания дает гарантию возврата денег: если суд не спишет долги, клиенту возвращают всю сумму, потраченную на услуги, согласно договору.
Юристы успешно справляются с задачами любой сложности. Например, за полгода списали долг в размере 136 585 927 рублей. Самое быстрое дело длилось всего четыре месяца. На сайте компании можно увидеть завершенные дела и посмотреть видеоотзывы о банкротстве от клиентов.
В компанию «КредитаНет» ежедневно обращаются порядка 300 человек, чтобы получить бесплатную консультацию. За все время работы юристы помогли более 4 000 клиентам избавиться от долгов, а общая сумма списанных долгов превысила 3 миллиарда рублей.
«КредитаНет» — одна из лучших компаний в стране по мнению таких крупных федеральных изданий, как «Комсомольская правда», «АиФ», а также «Топ Банкротство» и «Банкротство Инфо».
РБК отмечает, что у этой компании одни из самых доступных цен на рынке. Кроме того, юристы «КредитаНет» часто выступают экспертами в популярных российских СМИ.
Преимущества компании:
свыше 310 тысяч человек обратились за помощью;
комплексное сопровождение процедуры под ключ;
можно работать с компанией дистанционно;
надежная защита от коллекторов при помощи бесплатной программы «Антиколлектор»;
есть рассрочка без переплат — от 3 860 рублей в месяц;
при единовременной оплате цена под ключ — от 89 000 рублей;
стоимость прописывается в договоре (п. 3.1) и не меняется в процессе работы.
Оставьте заявку на бесплатную консультацию — начните путь к финансовой свободе уже сегодня!
Отзывы
Не откладывайте решение финансовых проблем — начните путь к свободе от долгов уже сейчас. Запишитесь на бесплатную консультацию юриста!
⚠️ Банкротство влечет последствия — ограничение на новые кредиты и запрет на повторное банкротство в течение 5 лет. Перед подачей заявления стоит проконсультироваться с кредитором и в МФЦ.
БД Консалт
Юридическая фирма «БД Консалт» работает в Ярославле с 2015 года и специализируется на банкротстве физических лиц. Юристы уже помогли более 2 000 должников избавиться от непосильных платежей. Компания работает не только с местными жителями — так же, доступно онлайн-банкротство.
Юристы фирмы всегда внимательно разбираются в каждой ситуации и подбирают индивидуальное решение для каждого клиента. Благодаря такому подходу 99% дел заканчиваются успешно, и суд полностью списывает долги клиентов.
На независимом портале «Банкротство Инфо» компания занимает одну из лидирующих позиций в рейтинге фирм по банкротству физлиц в Ярославле. А также входит в десятку лучших в других городах страны.
Преимущества компании:
10 лет юристы успешно помогают гражданам избавиться от долгов через процедуру банкротства;
суммарно освободили клиентов от долгов на сумму свыше 1,2 млрд рублей;
юристы ведут процедуру полностью сами;
можно пройти банкротство полностью онлайн, без необходимости личного присутствия;
стоимость услуги фиксируется в договоре — никаких переплат;
при единовременной оплате цена составляет 89 000 рублей;
доступна система платежей — ежемесячный платеж от 7 258 рублей.
Юристы компании «БД Консалт» окажут поддержку в процессе банкротства, минимизируя возможные риски. Запишитесь на бесплатную консультацию, чтобы узнать все о списании долгов.
Отзывы
Юрист БФЛ
Юридическая компания «Юрист БФЛ» появилась в 2020 году. Ее основал Иван Болдырев, выпускник Финансового университета при Правительстве России. За короткое время фирма стала одной из самых известных на рынке юридических услуг в сфере банкротства физических лиц.
«Юрист БФЛ» помогает людям по всей России избавиться от непосильных долгов на основании закона о банкротстве 127-ФЗ. Обратиться за помощью можно дистанционно, поэтому услуги доступны жителям любого города.
Компания заслуженно занимает одно из ведущих мест в нашем рейтинге компаний по банкротству физлиц в Ярославле. Сам основатель, Иван Болдырев, регулярно выступает в качестве эксперта по банкротству и делится своим опытом в крупных российских средствах массовой информации.
Компания работает прозрачно: все расходы обсуждаются заранее, клиенты всегда знают точную стоимость услуг, никаких скрытых платежей нет. Специалисты внимательно изучают каждую ситуацию и подбирают оптимальное решение с учетом всех особенностей дела.
Преимущества компании:
клиента информируют о предстоящих платежах перед подписанием договора;
в команде работают юристы с опытом более четырех лет;
помогли списать долги 500 российским семьям;
общая сумма списанных долгов — свыше 250 млн рублей;
есть система платежей от 7 000 рублей в месяц;
специалисты работают под ключ.
Запишитесь на бесплатную консультацию, чтобы узнать о возможностях решения вашей ситуации и получить ответы на все вопросы от опытных юристов. Сделайте первый шаг к финансовой свободе и спокойствию — обратитесь в «Юрист БФЛ»!
Отзывы
Гризли
Юридическая фирма «Гризли» с 2015 года помогает жителям Ярославля списывать долги через процедуру банкротства физических лиц. Специалисты сопровождают клиентов на всех этапах — от первой консультации и подготовки документов до финального судебного заседания. Они защищают интересы человека и добиваются полного списания долгов. Оплатить услуги можно как сразу, так и в рассрочку. Полная стоимость сопровождения процедуры начинается от 99 000 рублей.
Преимущества компании:
предусмотрена возможность оплаты услуг частями — платеж от 4 500 рублей в месяц;
услуги предоставляются под ключ;
дело ведет один юрист от начала и до конца;
легко связаться со специалистом в любое время;
клиенты фирмы получают защиту от кредиторов, приставов, коллекторов.
Юристы «Гризли» успешно справляются с самыми сложными и нестандартными делами. Они подбирают оптимальные решения для каждого клиента. Оставьте заявку на бесплатную консультацию.
Отзывы
Банкрот Информ
Компания «Банкрот Информ» уже больше девяти лет помогает людям избавляться от долгов с помощью процедуры банкротства. Здесь работают специалисты, которые успешно завершают 99,8% дел.
Юристы компании заранее обговаривают и прописывают стоимость услуг в договоре. Поэтому никаких скрытых платежей не возникает. Оплатить можно частями — минимальный ежемесячный платеж составляет 4 860 рублей. Если внести всю сумму сразу, стоимость составит 99 000 рублей.
Преимущества компании:
предусмотрена гибкая система платежей на срок до года;
специалисты работают под ключ;
возможно удаленное банкротство — клиентам не нужно приезжать в офис и суд;
Оставьте заявку на бесплатную консультацию и узнайте, как процедура банкротства поможет именно в вашей ситуации!
Отзывы
Центр финансового равновесия
Компания по банкротству физлиц 10 лет работает в Ярославле и области. На сайте есть информация, что специалисты фирмы спишут долги под ключ за шесть месяцев. Юристы прописывают в договоре 100% гарантию результата. Но важно понимать, что долги списывает не сама компания, а суд, и заранее никто не может предугадать его решение.
Особенности компании:
десятилетний стаж работы;
множество выигранных дел;
длительность банкротства — полгода.
Мы не нашли на страницах ресурса информацию о стоимости услуг и о возможности рассрочки. Консультация возможна по заявке.
Макарычев и партнеры
Компания зарегистрирована 15 лет назад. Сначала юристы «Макарычев и партнеры» помогали решать семейные споры, занимались жилищным правом, помощью автовладельцам. С момента принятия закона о банкротстве физлиц в 2015 году стали оказывать содействие в списании долгов граждан.
За весь период работы фирма приняла участие в более чем 250 судебных процессах и выиграла 78% дел. Юристы гарантируют защиту личной информации клиентов. Предусмотрена рассрочка на индивидуальных условиях. Минимальный платеж — от 2 000 рублей в месяц. После подписания договора никаких дополнительных платежей не будет.
Особенности компании:
провели более 250 судебных процессов по различным вопросам;
выиграли 78% дел по банкротству, семейным и прочим спорам;
гибкая система платежей до 16 месяцев от 2 000 рублей в месяц.
Специалисты всегда на связи и готовы помочь в любой момент.
Делу время
Федеральная юридическая компания по банкротству физлиц «Делу время» работает с 2010 года. Изначально ее специалисты помогали только организациям, которые хотели избавиться от долгов. В 2015 году компания обратила внимание на физических лиц и стала помогать им проходить банкротство.
Первую консультацию юристы предоставляют бесплатно. За все время за помощью в компанию обратились более 3 000 человек. По информации с сайта, почти всем удалось помочь. Только в одном случае не получилось добиться нужного результата.
Благодаря работе юристов клиенты избавились от долгов на сумму свыше 4 миллиардов рублей. Полная стоимость сопровождения процедуры — от 190 000 рублей.
Особенности компании:
система платежей на два года с платежом от 4 700 рублей в месяц;
предусмотрено дистанционное обслуживание;
выиграно 628 дел.
О компании можно найти более 100 публикаций в прессе. Офисы открыты в 84 городах страны.
Иджис
С 2015 года компания «Иджис» помогает жителям Ярославля пройти процедуру банкротства физических лиц. После заключения договора юристы берут на себя общение с банками и другими организациями. Они самостоятельно собирают необходимые документы, подают заявление о банкротстве и представляют интересы клиента в суде. Цена услуг зависит от суммы долга и числа кредиторов — начинается от 110 400 рублей.
Особенности компании:
платежи от 12 500 рублей в месяц;
тарифные планы зависят от размера долга и числа кредиторов;
возможно банкротство с сохранением ипотеки.
Перед началом сотрудничества требуется внести аванс — 10 000 рублей.
Перов и партнеры
Компания оказывает юридические услуги по разным направлениям: гражданское, семейное, трудовое право, а также занимается сопровождением банкротства физических лиц в Ярославле.
Специалисты фирмы «Перов и партнеры» готовят документы, дают консультации и представляют интересы клиентов в суде. На сайте указано, что консультацию можно получить через 10 минут после обращения. С клиентом работает команда юристов, которая обещает полную конфиденциальность.
Особенности компании:
подробные консультации;
отклик специалиста через 10 минут после подачи заявки на консультацию;
дело ведет команда юристов.
Информации о стоимости услуг и рассрочке на сайте нет.
Как выбрать лучшую фирму по банкротству физлиц
В первую очередь важно посмотреть, сколько дел компания успешно завершила — это показатель ее опыта и профессионализма. Также стоит сравнить цены на услуги и узнать, есть ли возможность оформить рассрочку, если для вас это важно. Почитайте отзывы клиентов, чтобы понять, как фирма работает на самом деле.
В нашем рейтинге собраны только надежные и проверенные компании, которым можно доверять. Обратившись в любую из них, вы получите квалифицированную помощь и не столкнетесь с обманом. Советуем обратить внимание на тройку лидеров.
Возглавляет наш ТОП-10 фирм по банкротству физлиц в Ярославле компания «КредитаНет». Она предлагает бесплатные консультации юристов, доступные цены, выгодную рассрочку без переплат, качественное сопровождение процедуры под ключ, онлайн-банкротство и гарантии безопасности.
Изучите наш рейтинг и выберите ту фирму, которая подходит именно вам!
Реклама: ООО «КРЕДИТАМНЕТ», ИНН 7726480007, erid: 2W5zFJw6c2M
Начать дискуссию