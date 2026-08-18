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Банкротство физических лиц
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Лучшие компании по банкротству физлиц в Ярославле — рейтинг лучших: обзор цен, услуг, преимуществ

Лучшие компании по банкротству физлиц в Ярославле — рейтинг лучших: обзор цен, услуг, преимуществ

С каждым годом все больше россиян выбирают банкротство. Процедура помогает законно избавиться не только от долгов, но и от давления кредиторов, коллекторов, судебных приставов. Однако пройти ее самостоятельно непросто.

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Мы изучили работу юридических фирм, действующих в Ярославле и области. И подготовили для вас ТОП-10 компаний по банкротству в вашем регионе.

Лучшие компании по банкротству физлиц в Ярославле — рейтинг лучших: обзор цен, услуг, преимуществ

По данным Федресурса, за последние пять лет число граждан, объявивших себя банкротами, увеличилось в 6 раз.

Лучшие фирмы по банкротству в Ярославле

При составлении рейтинга лучших компаний по банкротству физических лиц в Ярославле мы учитывали следующие важные критерии:

  • длительность работы фирмы на рынке;

  • опыт, квалификацию и специализацию юристов;

  • число успешно завершенных дел; 

  • отзывы клиентов;

  • качество и стоимость услуг;

  • наличие рассрочки;

  • гарантии.

А также репутацию на различных платформах: «Банкротство Инфо», РБК, «Топ Банкротство» и агрегаторах: «Яндекс Карты», Zoon, «2ГИС», «Отзовик».

На основе этих критериев мы сформировали список организаций, которые действительно эффективно помогают гражданам законно избавиться от долгов. В наш ТОП-10 вошли: 

Ознакомьтесь с нашим независимым обзором. Он поможет сделать осознанный выбор лучшей фирмы по банкротству физлиц в Ярославле. 

КредитаНет

Сайт компании «КредитаНет»
Сайт компании «КредитаНет»

Компания «КредитаНет» открывает рейтинг лучших фирм по банкротству физических лиц в Ярославле. Компания крупная — в штате работают более 300 специалистов, открыто более 100 офисов партнеров по всей России. Обратиться за помощью можно как лично, так и дистанционно — через сайт или по телефону. Консультации с юристом проводятся бесплатно.

Сама процедура проходит в удобном формате — удаленно, без необходимости личного присутствия клиента. Не нужно приезжать в офис или участвовать в судебных заседаниях — юристы берут все заботы на себя, а документы можно отправлять и получать онлайн. Такой подход экономит время. Он очень удобен для пенсионеров, людей с инвалидностью, родителей маленьких детей, работающих граждан. Для этих категорий предусмотрены скидки на услуги.

Компания дает гарантию возврата денег: если суд не спишет долги, клиенту возвращают всю сумму, потраченную на услуги, согласно договору.

Юристы успешно справляются с задачами любой сложности. Например, за полгода списали долг в размере 136 585 927 рублей. Самое быстрое дело длилось всего четыре месяца. На сайте компании можно увидеть завершенные дела и посмотреть видеоотзывы о банкротстве от клиентов. 

За 6 месяцев юристы «КредитаНет» избавили клиента от долга в 136 585 927 рублей
За 6 месяцев юристы «КредитаНет» избавили клиента от долга в 136 585 927 рублей

В компанию «КредитаНет» ежедневно обращаются порядка 300 человек, чтобы получить бесплатную консультацию. За все время работы юристы помогли более 4 000 клиентам избавиться от долгов, а общая сумма списанных долгов превысила 3 миллиарда рублей. 

«КредитаНет» — одна из лучших компаний в стране по мнению таких крупных федеральных изданий, как «Комсомольская правда», «АиФ», а также «Топ Банкротство» и «Банкротство Инфо».

«КредитаНет» в рейтинге лучших компаний по банкротству физических лиц
«КредитаНет» в рейтинге лучших компаний по банкротству физических лиц

РБК отмечает, что у этой компании одни из самых доступных цен на рынке. Кроме того, юристы «КредитаНет» часто выступают экспертами в популярных российских СМИ.

«КредитаНет» занимает ведущие места в независимых рейтингах фирм по банкротству физлиц на авторитетных площадках страны
«КредитаНет» занимает ведущие места в независимых рейтингах фирм по банкротству физлиц на авторитетных площадках страны

Преимущества компании:

  • свыше 310 тысяч человек обратились за помощью;

  • комплексное сопровождение процедуры под ключ;

  • можно работать с компанией дистанционно;

  • надежная защита от коллекторов при помощи бесплатной программы «Антиколлектор»;

  • есть рассрочка без переплат — от 3 860 рублей в месяц;

  • при единовременной оплате цена под ключ — от 89 000 рублей;

  • стоимость прописывается в договоре (п. 3.1) и не меняется в процессе работы.

Оставьте заявку на бесплатную консультацию — начните путь к финансовой свободе уже сегодня!

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Отзывы

Отзыв на «Яндекс Картах»
Отзыв на «Яндекс Картах»
Отзыв на «2ГИС»
Отзыв на «2ГИС»
Отзыв на «2ГИС»
Отзыв на «2ГИС»

Не откладывайте решение финансовых проблем — начните путь к свободе от долгов уже сейчас. Запишитесь на бесплатную консультацию юриста!

⚠️ Банкротство влечет последствия — ограничение на новые кредиты и запрет на повторное банкротство в течение 5 лет. Перед подачей заявления стоит проконсультироваться с кредитором и в МФЦ.

БД Консалт

Сайт компании «БД Консалт»
Сайт компании «БД Консалт»

Юридическая фирма «БД Консалт» работает в Ярославле с 2015 года и специализируется на банкротстве физических лиц. Юристы уже помогли более 2 000 должников избавиться от непосильных платежей. Компания работает не только с местными жителями — так же, доступно онлайн-банкротство. 

Юристы фирмы всегда внимательно разбираются в каждой ситуации и подбирают индивидуальное решение для каждого клиента. Благодаря такому подходу 99% дел заканчиваются успешно, и суд полностью списывает долги клиентов.

На независимом портале «Банкротство Инфо» компания занимает одну из лидирующих позиций в рейтинге фирм по банкротству физлиц в Ярославле. А также входит в десятку лучших в других городах страны.

Лидеры рейтингов компаний по банкротству
Лидеры рейтингов компаний по банкротству

Преимущества компании:

  • 10 лет юристы успешно помогают гражданам избавиться от долгов через процедуру банкротства;

  • суммарно освободили клиентов от долгов на сумму свыше 1,2 млрд рублей;

  • юристы ведут процедуру полностью сами;

  • можно пройти банкротство полностью онлайн, без необходимости личного присутствия;

  • стоимость услуги фиксируется в договоре — никаких переплат;

  • при единовременной оплате цена составляет 89 000 рублей;

  • доступна система платежей — ежемесячный платеж от 7 258 рублей.

Юристы компании «БД Консалт» окажут поддержку в процессе банкротства, минимизируя возможные риски. Запишитесь на бесплатную консультацию, чтобы узнать все о списании долгов.

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Юрист БФЛ

Сайт компании «Юрист БФЛ»
Сайт компании «Юрист БФЛ»

Юридическая компания «Юрист БФЛ» появилась в 2020 году. Ее основал Иван Болдырев, выпускник Финансового университета при Правительстве России. За короткое время фирма стала одной из самых известных на рынке юридических услуг в сфере банкротства физических лиц. 

«Юрист БФЛ» помогает людям по всей России избавиться от непосильных долгов на основании закона о банкротстве 127-ФЗ. Обратиться за помощью можно дистанционно, поэтому услуги доступны жителям любого города.

Компания заслуженно занимает одно из ведущих мест в нашем рейтинге компаний по банкротству физлиц в Ярославле. Сам основатель, Иван Болдырев, регулярно выступает в качестве эксперта по банкротству и делится своим опытом в крупных российских средствах массовой информации.

Иван Болдырев на страницах издания «Комсомольская правда»
Иван Болдырев на страницах издания «Комсомольская правда»

Компания работает прозрачно: все расходы обсуждаются заранее, клиенты всегда знают точную стоимость услуг, никаких скрытых платежей нет. Специалисты внимательно изучают каждую ситуацию и подбирают оптимальное решение с учетом всех особенностей дела.

Преимущества компании:

  • клиента информируют о предстоящих платежах перед подписанием договора;

  • в команде работают юристы с опытом более четырех лет;

  • помогли списать долги 500 российским семьям;

  • общая сумма списанных долгов — свыше 250 млн рублей;

  • есть система платежей от 7 000 рублей в месяц;

  • специалисты работают под ключ. 

Запишитесь на бесплатную консультацию, чтобы узнать о возможностях решения вашей ситуации и получить ответы на все вопросы от опытных юристов. Сделайте первый шаг к финансовой свободе и спокойствию — обратитесь в «Юрист БФЛ»!

Отзывы

Гризли

Сайт компании «Гризли»
Сайт компании «Гризли»

Юридическая фирма «Гризли» с 2015 года помогает жителям Ярославля списывать долги через процедуру банкротства физических лиц. Специалисты сопровождают клиентов на всех этапах — от первой консультации и подготовки документов до финального судебного заседания. Они защищают интересы человека и добиваются полного списания долгов. Оплатить услуги можно как сразу, так и в рассрочку. Полная стоимость сопровождения процедуры начинается от 99 000 рублей.

Преимущества компании:

  • предусмотрена возможность оплаты услуг частями — платеж от 4 500 рублей в месяц;

  • услуги предоставляются под ключ;

  • дело ведет один юрист от начала и до конца;

  • легко связаться со специалистом в любое время;

  • клиенты фирмы получают защиту от кредиторов, приставов, коллекторов. 

Юристы «Гризли» успешно справляются с самыми сложными и нестандартными делами. Они подбирают оптимальные решения для каждого клиента. Оставьте заявку на бесплатную консультацию.

Отзывы

Банкрот Информ

Сайт компании «Банкрот Информ»
Сайт компании «Банкрот Информ»

Компания «Банкрот Информ» уже больше девяти лет помогает людям избавляться от долгов с помощью процедуры банкротства. Здесь работают специалисты, которые успешно завершают 99,8% дел.

Юристы компании заранее обговаривают и прописывают стоимость услуг в договоре. Поэтому никаких скрытых платежей не возникает. Оплатить можно частями — минимальный ежемесячный платеж составляет 4 860 рублей. Если внести всю сумму сразу, стоимость составит 99 000 рублей. 

Преимущества компании:

  • предусмотрена гибкая система платежей на срок до года;

  • специалисты работают под ключ;

  • возможно удаленное банкротство — клиентам не нужно приезжать в офис и суд; 

Оставьте заявку на бесплатную консультацию и узнайте, как процедура банкротства поможет именно в вашей ситуации!

Отзывы

Центр финансового равновесия

Сайт компании «Центр финансового равновесия»
Сайт компании «Центр финансового равновесия»

Компания по банкротству физлиц 10 лет работает в Ярославле и области. На сайте есть информация, что специалисты фирмы спишут долги под ключ за шесть месяцев. Юристы прописывают в договоре 100% гарантию результата. Но важно понимать, что долги списывает не сама компания, а суд, и заранее никто не может предугадать его решение. 

Особенности компании:

  • десятилетний стаж работы;

  • множество выигранных дел;

  • длительность банкротства — полгода.

Мы не нашли на страницах ресурса информацию о стоимости услуг и о возможности рассрочки. Консультация возможна по заявке. 

Макарычев и партнеры

Сайт компании «Макарычев и партнеры»
Сайт компании «Макарычев и партнеры»

Компания зарегистрирована 15 лет назад. Сначала юристы «Макарычев и партнеры» помогали решать семейные споры, занимались жилищным правом, помощью автовладельцам. С момента принятия закона о банкротстве физлиц в 2015 году стали оказывать содействие в списании долгов граждан. 

За весь период работы фирма приняла участие в более чем 250 судебных процессах и выиграла 78% дел. Юристы гарантируют защиту личной информации клиентов. Предусмотрена рассрочка на индивидуальных условиях. Минимальный платеж — от 2 000 рублей в месяц. После подписания договора никаких дополнительных платежей не будет. 

Особенности компании:

  • провели более 250 судебных процессов по различным вопросам;

  • выиграли 78% дел по банкротству, семейным и прочим спорам;

  • гибкая система платежей до 16 месяцев от 2 000 рублей в месяц. 

Специалисты всегда на связи и готовы помочь в любой момент.

Делу время

Сайт компании «Делу время»
Сайт компании «Делу время»

Федеральная юридическая компания по банкротству физлиц «Делу время» работает с 2010 года. Изначально ее специалисты помогали только организациям, которые хотели избавиться от долгов. В 2015 году компания обратила внимание на физических лиц и стала помогать им проходить банкротство.

Первую консультацию юристы предоставляют бесплатно. За все время за помощью в компанию обратились более 3 000 человек. По информации с сайта, почти всем удалось помочь. Только в одном случае не получилось добиться нужного результата. 

Благодаря работе юристов клиенты избавились от долгов на сумму свыше 4 миллиардов рублей. Полная стоимость сопровождения процедуры — от 190 000 рублей.

Особенности компании:

  • система платежей на два года с платежом от 4 700 рублей в месяц;

  • предусмотрено дистанционное обслуживание;

  • выиграно 628 дел.

О компании можно найти более 100 публикаций в прессе. Офисы открыты в 84 городах страны.

Иджис

Сайт компании «Иджис»
Сайт компании «Иджис»

С 2015 года компания «Иджис» помогает жителям Ярославля пройти процедуру банкротства физических лиц. После заключения договора юристы берут на себя общение с банками и другими организациями. Они самостоятельно собирают необходимые документы, подают заявление о банкротстве и представляют интересы клиента в суде. Цена услуг зависит от суммы долга и числа кредиторов — начинается от 110 400 рублей.

Особенности компании:

  • платежи от 12 500 рублей в месяц;

  • тарифные планы зависят от размера долга и числа кредиторов;

  • возможно банкротство с сохранением ипотеки.

Перед началом сотрудничества требуется внести аванс — 10 000 рублей. 

Перов и партнеры

Сайт компании «Перов и партнеры»
Сайт компании «Перов и партнеры»

Компания оказывает юридические услуги по разным направлениям: гражданское, семейное, трудовое право, а также занимается сопровождением банкротства физических лиц в Ярославле.

Специалисты фирмы «Перов и партнеры» готовят документы, дают консультации и представляют интересы клиентов в суде. На сайте указано, что консультацию можно получить через 10 минут после обращения. С клиентом работает команда юристов, которая обещает полную конфиденциальность. 

Особенности компании:

  • подробные консультации;

  • отклик специалиста через 10 минут после подачи заявки на консультацию;

  • дело ведет команда юристов.

Информации о стоимости услуг и рассрочке на сайте нет.

Как выбрать лучшую фирму по банкротству физлиц

В первую очередь важно посмотреть, сколько дел компания успешно завершила — это показатель ее опыта и профессионализма. Также стоит сравнить цены на услуги и узнать, есть ли возможность оформить рассрочку, если для вас это важно. Почитайте отзывы клиентов, чтобы понять, как фирма работает на самом деле.

В нашем рейтинге собраны только надежные и проверенные компании, которым можно доверять. Обратившись в любую из них, вы получите квалифицированную помощь и не столкнетесь с обманом. Советуем обратить внимание на тройку лидеров.

Возглавляет наш ТОП-10 фирм по банкротству физлиц в Ярославле компания «КредитаНет». Она предлагает бесплатные консультации юристов, доступные цены, выгодную рассрочку без переплат, качественное сопровождение процедуры под ключ, онлайн-банкротство и гарантии безопасности. 

Изучите наш рейтинг и выберите ту фирму, которая подходит именно вам!

Реклама: ООО «КРЕДИТАМНЕТ», ИНН 7726480007, erid: 2W5zFJw6c2M

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