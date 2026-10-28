Сколько стоит банкротство физических лиц в Краснодаре в 2026 году: реальные цифры

От чего зависит стоимость банкротства в Краснодаре

Чтобы правильно распланировать затраты на процедуру, нужно знать, сколько стоит банкротство физического лица, из чего складывается конечная стоимость. Важно понимать, что она всегда рассчитывается индивидуально — универсальной суммы не существует. Все зависит от ситуации.

На цену влияют несколько факторов:

общая сумма долга — чем она больше, тем дороже обойдется процедура;

количество кредиторов — чем больше банков и МФО, тем выше риск возражений и оспаривания сделок;

вид, наличие имущества и споров по нему — если объектов много, потребуются дополнительные затраты на реализацию и экспертизы;

участие юриста — чем сложнее и дольше дело, чем больше требуется судебных заседаний, тем выше будет стоимость услуг юриста, так как его работа оплачивается исходя из трудозатрат;

дополнительные расходы — публикации, почтовые отправления, комиссии за банковские операции. Все это может расти пропорционально длительности и сложности дела;

увеличение вознаграждения управляющего — фиксированная часть (25 000 руб. за процедуру) остается, но общая сумма, которую получит управляющий, может вырасти за счет процентов от реализованного имущества;

непредвиденные расходы — чем больше нюансов и споров, тем выше вероятность возникновения непредвиденных расходов, которые заранее трудно учесть.

Приведем простой пример. У Евгении долг по микрозаймам 500 000 рублей в двух МФО, в собственности только единственное жилье, не подлежащее реализации. У Александра свыше 2 миллионов долгов по кредитам, 5 кредиторов, нескольких квартир и автомобилей. В первом случае процедура пройдет быстрее и дешевле. Как минимум, не понадобятся торги, не будет связанных с ними расходов. Также потребуется меньше документов, в разы ниже риск возникновения споров, а значит, меньше затрат.

Чем проще дело, тем ниже итоговая стоимость. Поэтому юристы «КредитаНет» всегда сначала оценивают ситуацию и подбирают индивидуальное решение.