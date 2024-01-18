Налоговый учет на УСН при работе с маркетплейсами: нюансы и сложности, о которых важно знать

В статье подробно разобрали, что признается в налоговом учете доходами и расходами организации на УСН, реализующей товары через маркетплейсы, почему важно ориентироваться на две даты получения дохода, причем ни одна из них не соответствует позиции ФНС, и когда признается доход в части комиссионного вознаграждения.

Что признается доходами и расходами при УСН на маркетплейсах

Доходы, признаваемые на УСН:

Причем включать в налогооблагаемый доход необходимо всю сумму выручки от реализации товаров, то есть до удержания площадкой комиссии и стоимости услуг по хранению, упаковке и доставке (п. 1 ст. 346.17 НК).

Расходы, признаваемые на УСН:

Расходы при УСН признаются, если одновременно соблюдены три пункта:

﻿﻿Товары, услуги оприходованы;

﻿﻿Товары, услуги оплачены;

﻿﻿Товары реализованы и списаны.

После этого расход принимается на дату события, которое произошло последним: когда продавец расплатился с поставщиком или когда получил материал, работы или услуги.

Для товаров, приобретенных для перепродажи, важен также момент продажи покупателю (пп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК). Другими словами, товары нужно оплатить, получить по накладной от поставщика (т.е. должно перейти право собственности), после чего их реализовать. И только тогда расходы можно учесть в целях налогообложения при УСН.

Какой датой признавать доходы от продаж

Казалось бы, кассовый метод, который применяется при УСН, предписывает включать в налогооблагаемую базу доход в момент получения денежных средств на расчетный счет или в кассу. Но все не так однозначно, поэтому давайте рассмотрим две расхожие позиции:

Но на практике наиболее разумно опираться на две даты:

Первая — это дата утверждения отчета маркетплейсом, как дата проведения взаимозачета между площадкой и продавцом.

Дело в том, что в соответствии с пунктом 1 статьи 346.17 НК при УСН доходы, отражают, в том числе на дату погашения задолженности организации иным способом помимо оплаты. Проведенный в соответствии с отчетом маркетплейса взаимозачет как раз считается таким «иным способом» погашения задолженности перед селлером.

А вторая — это, конечно, получение денежных средств на расчетный счет предпринимателя.

Таким образом, в КУДиР делается две записи: на дату утверждения отчета — на сумму удержанных маркетплейсом комиссий, а на дату поступления денежных средств на расчетный счет — на сумму платежа от площадки.

Допустим, селлер торгует на Озон, соответственно, мы получаем выплаты 2 раза в месяц: двадцать пятого числа приходят деньги на р/с селлера, мы их признаем доходом. А тридцатого числа признаем доходом сумму комиссии, оплаченных взаимозачетом услуг. Затем пятнадцатого числа следующего месяца получаем вторую часть денег на р/с селлера и опять же пятнадцатого признаем доходом.

Как учитывать возврат товаров на маркетплейсах

А что делать, если были возвраты в прошедшем месяце? Учитываем их, как расход или уменьшаем доход? Особенно это важно, если предприниматель применяет УСН с объектом налогообложения «Доходы», хотя в некоторых случаях это влияет и на тех, кто работает с «Доходами, уменьшенными на величину расходов». Как бы там ни было, тут как раз споров нет и все просто.

Возврат уменьшает сумму дохода. Если возврат был в том же периоде, что и продажа, то площадка учитывает это в своем отчете и в итоге перечисляет деньги селлеру уже с учетом возврата и всех удержаний. А в КУДиР вы делаете две записи в графу «Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы», — одну с плюсом, другую с минусом.

Если же возврат был в другом периоде и попал в один из следующих отчетов площадки, то вы текущей датой делаете запись с минусом. А если речь идет о «Доходах, уменьшенных на величину расходов», то «сторнировать» также надо и записи списания в расход себестоимости.

Когда признается доход в части комиссионного вознаграждения

Что же касается комиссионного вознаграждения, как мы уже говорили выше, то здесь доход признается на дату утверждения отчета маркетплейса (письма Минфина от 05.06.2007 г. № 03-11-04/2/160, УФНС по г. Москве от 05.03.200/г. № 18-11/3/19844@).

Объясняется это тем, что при УСН доходы отражаются, в том числе, и на дату погашения задолженности организации другим способом (помимо оплаты) (п. 1 ст. 346.17 НК).

Удерживая из ваших доходов вознаграждение, маркетплейс производит взаимозачет, то есть прекращает встречные обязательства (ст. 997, 410 ГК). Соответственно, на эту дату и возникает доход.

В каких отчетах маркетплейса брать данные для учета дохода и расхода

Например, для Ozon и Wildberries берем отчеты о реализации. Только в Озон они ежемесячные, а в случае с Wildberries, как правило, еженедельные.

«Как правило», потому что в декабре «ягодный» маркетплейс ввел ежедневные отчеты, при чем, еженедельные никуда не делись.

Говорят, что это временное явление, так как внутри площадки происходят серьезные изменения, которые приведут к уменьшению нестыковок и ошибок в работе и, как следствие, в самой отчетности маркетплейса. Что ж, поживем-увидим.

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