Белая Бухгалтерия
Маркетплейсы

7 бухгалтерских ошибок при работе на маркетплейсах, которые дорого обходятся

Кто бы мог подумать, что агентская торговля может вызывать столько вопросов и иметь столько нюансов, как при работе на маркетплейсах. А если это учет на нескольких площадках, да еще и в период высоких продаж, то ошибки неизбежны.
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7 бухгалтерских ошибок при работе на маркетплейсах, которые дорого обходятся
Иллюстрация: Белая Бухгалтерия

Руководитель онлайн-школы Ксения Червенко разобрала самые частые ошибки начинающих и опытных бухгалтеров и рассказала, как их не допускать.

В этой статье я разъясню те моменты, на которых чаще всего спотыкаются бухгалтеры маркетплейсов. А всех, кто дочитает до конца, ждет приятный бонус за вовлеченность и уделенное время. Итак, начнем.

Ошибка 1. Не учитывать комиссию при расчете выручки на УСН «Доходы» 

Нередко бухгалтеры при расчете выручки на УСН «Доходы» ошибочно берут за основу сумму, которую маркетплейс перевел на счет, а потом еще отнимают от нее комиссию. В итоге уменьшают налоговую базу и селлер недоплачивает в бюджет.

Так нельзя! Комиссию можно признать в расходах, но доход — это именно та сумма, которую оплатил конечный покупатель, плюс компенсация от маркетплейса за скидки.

Если покупатель за товар перечислил маркетплейсу 1000 ₽, а торговая площадка, согласно договору оферты, перечислила селлеру 900 ₽, то вы признаете доход в размере 1000 ₽, а не 900.

Ошибка 2. Отражать сумму баллов при расчете выручки на Озон

В октябре 2023 года Озон ввел баллы за скидку, чем сильно запутал и самих селлеров и бухгалтеров, которые впервые с этим столкнулись. В чем суть: товар продается со скидкой от имени селлера, а разницу между ценой и суммой продажи Озон возвращает баллами. Потом эти баллы списываются для оплаты услуг площадки. 

Так вот, при расчете выручки мы не учитываем баллы Озон.

Налог УСН «Доходы» селлер платит с той суммы, которую заплатил покупатель и с доплат, которые приходят от маркетплейса (компенсация за товар, премия, бонус и т.д). В данном случае, именно по Отчету о реализации, доход — это сумма, на которую селлер реализовал товар (минус возвраты). 

Пример:

Соответственно, чтобы правильно рассчитать налог, нужно вычесть из «Реализовано» (Столбец 5) сумму «Возвращено» (Столбец 12). И никак иначе.

26 214,50 - 448= 25 766,5 х 0,06  = 1  545,99.

Таким образом, за декабрь 2023 года селлер предварительно заплатит 1 545,99 ₽ (без учета уменьшения на страховые взносы).

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Ошибка 3. Искать в отчете маркетплейса сумму, равную сумме на балансе

На балансе селлера отображается сумма, которую маркетплейс начислил и которую, соответственно, можно вывести. Так вот, что чаще всего делают начинающие бухгалтеры маркетплейсов: сопоставляют сумму на балансе с суммой в отчетах. И очень удивляются, почему они разнятся.

Так все же очевидно: в отчетах чаще всего мы видим начисления, а не итог взаиморасчетов с учетом сальдо прошлых периодов.

Ошибка 4. Регистрировать каждый счет-фактуру на отдельное физическое лицо

Если товары были отгружены физическим лицам или от них были получены суммы предварительной оплаты покупок, в книге продаж регистрируется сводный документ по продажам и по полученным авансам. Не нужно в отдельности регистрировать счет–фактуру на каждое физическое лицо.

Об этом говорится в Правилах ведения книги продаж. Документы регистрируйте в квартале, в котором возникла налоговая база по НДС, независимо от даты получения отчета от маркетплейса.

Ошибка 5. Несвоевременно формировать налоговую базу 

При торговле на маркетплейсе (то есть через агента) все полученные от покупателей суммы поступают сначала на счет маркетплейса, затем часть из них зачитывается в счет уплаты комиссий площадки, часть селлер выводит на свой расчетный счет, а что-то оставляет на своем балансе в личном кабинете.

Дело в том, что коллеги часто путают, в какой момент формировать налоговую базу по каждому налогу, ведь в соответствии с налоговым законодательством эти даты отличаются, а при работе по агентской схеме нюансов еще больше.

Важно не запутаться и своевременно отразить начисление налога по разным системам налогообложения и разным налоговым обязательствам.

Ошибка 6. Включать в доход фактически полученную сумму за проданные товары при любых скидках маркетплейса

Если торговая площадка предоставляет покупателям скидки, которые согласованы с селлером, то в доходы включается фактически полученная сумма за проданные товары.

В том случае, когда скидки не согласованы, то полученную от маркетплейса компенсацию  разницы в цене, включите в состав внереализационных доходов. Это будет сумма возмещения убытков. 

Доход в целях бухгалтерского учета признается на дату подписания отчета, в котором указаны суммы предоставленных скидок. А в целях налогового учета дата признания определяется в соответствии с применяемой системой налогообложения. Причем я рекомендую включать компенсацию за несогласованные скидки, то есть такие внереализационные доходы, в базу по НДС в случае применения ОСНО.

Важно! Сумма продажи может «перескакивать» в отчетах для налоговой с месяца на месяц. Когда это происходит? Например, площадка получила предоплату за товар в одном месяце, а доставлен он будет только в следующем.

Тогда при ОСН, полученные 31 марта средства, нужно отразить в базе по НДС для расчета налога с авансов именно в марте, потому что 1 апреля начинается новый квартал. А в целях налога на прибыль такая продажа будет отражена в выручке в момент получения покупателем его заказа.

Ошибка 7. Учитывать расходы раньше времени

Например, площадка списала у селлера авансом какую-то сумму. Но пока она не выставила акт на эту сумму и не прописала ее в отчете агента, мы эти расходы учесть не можем (причем на любой системе налогообложения).

Конечно, нюансов при ведении учета на маркетплейсах намного больше, как и слепых зон для бухгалтеров, где невольно допускаются ошибки, от чего страдает уверенность и самооценка специалистов. Но самое страшное не совершить ошибку, а не предпринять попыток, чтобы в ней разобраться.

Поэтому так важно постоянно усиливать свои компетенции, проходить обучения по работе с маркетплейсами и вникать в нюансы, именно такие бухгалтеры всегда востребованы и высокооплачиваемы.

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Комментарии

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  • Andrey Pavlovskiy

    основная ошибка - это бухгалтер маркетплейса "за неделю"

    а есть еще фин.директор "за месяц"

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