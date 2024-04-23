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Маркетплейсы

Восстановление товарного учета селлеров: пошаговый план, стоимость, нюансы

Восстановление товарного учета — неотъемлемая часть работы, с которой рано или поздно может столкнуться бухгалтер маркетплейсов. В статье поделились пошаговым планом, который поможет не запутаться, а также наглядно показали операции по восстановлению на WB, Оzon, Яндекс Маркет и Мегамаркет.
Восстановление товарного учета селлеров: пошаговый план, стоимость, нюансы
Иллюстрация: Белая Бухгалтерия

Статья подготовлена Ксенией Червенко, практикующим бухгалтером с двадцатилетним опытом, основателем онлайн-школы «Белая бухгалтерия» и собственником аутсорсинговой компании «Райт Консалтинг».

Специфика восстановления учета на маркетплейсах

Зачастую предприниматели обращаются к бухгалтеру за помощью в восстановлении товарного учета отдельно от бухгалтерского или даже налогового.

Как правило, начинающего селлера редко интересуют цифры взаиморасчетов с контрагентами и сотрудниками, зато сильно волнуют товарные остатки: либо он просто в них запутался, либо те данные, что отражаются в личном кабинете маркетплейса, существенно отличаются  от его показателей.

Первое действие, которое важно сделать бухгалтеру перед восстановлением товарного учета — проанализировать текущее состояние учета: 

  • период и количество товарных позиций, подлежащих восстановлению;

  • наличие/отсутствие необходимых документов;

  • ошибки (неверные проводки, задвоения, неправильное применение налогового законодательства и тд).

Теперь, когда вы приблизительно понимаете масштаб бедствия, самое время оценить объем работы и выставить коммерческое предложение клиенту.

Только после согласования стоимости приступайте к выполнению услуги. Не раньше.

Восстановление товарного учета: порядок цен

Здесь сложно назвать твердую цифру, так как много сопутствующих факторов, которые влияют на стоимость.

Обычно цена стартует от 10 000–15 000 тысяч рублей и увеличивается пропорционально объему работ и количеству затраченного времени. А еще при калькуляции важно учитывать цель восстановления. Иногда цифры могут доходить и до 50 000–70 000 тысяч рублей.

Пример из практики: селлер, окончательно запутавшись в данных о товарных остатках, обратился к нам за восстановлением реальной картины. Расхождения в стоимостном выражении к тому времени уже достигли приличных сумм — более 400 тысяч рублей. А цена работы по восстановлению данных о движении товаров колебалась в районе 40 тысяч рублей. Есть разница?  Если еще учесть, что мы смогли не только восстановить полную картину и найти «товары-потеряшки», но и определили наиболее прибыльные из номенклатурных позиций. 

В итоге клиент привел в порядок учет товарооборота, а самое главное, смог использовать полученные данные для аналитики рентабельности продаж на каждой из площадок. Надо ли говорить, как он был нам благодарен и, кстати, до сих пор продолжает с нами сотрудничество.

Что если селлер отказывается вести товарный учет?

Открытый интенсив «Бухгалтер маркетплейсов: с нуля к первым клиентам».

Программа интенсива — это 4 ступени, которые помогут выстроить продуктивные отношения с клиентами и выйти на стабильный доход:

  • Ступень 1. Бухгалтерия маркетплейсов: особенности и нюансы ниши.

  • Ступень 2. Ценообразование и доход.

  • Ступень 3. Формирование потока клиентов.

  • Ступень 4. Масштабирование.

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Что важно знать про товарный учет на маркетплейсах

Когда товаров меньше, чем по документам, то это недостача, больше — излишки. И хотя излишки вроде как звучит неплохо, то есть выявлено расхождение в нашу пользу, но радоваться все равно не стоит. Это тревожный сигнал, что пора проверить данные своего учета и площадки. Если общее количество верное, но одних товаров мало, а других слишком много, то это пересортица.

Основной фактор появления излишков — продажа не того товара и формирование пересортицы. Например, вы случайно по документам отгрузили белый чайник, а маркетплейсу передали красный.

Также пересортица может произойти из-за ошибки во время приемки товара. Допустим, поставщик передал 10 свитеров, а в систему вы случайно внесли 20. Так, по документам оказалось в два раза больше свитеров, чем есть на складе.

Старайтесь чаще сводить остатки товара у продавца, так легче выявить ошибку в учете и вовремя ее откорректировать.

Товарный учет селлера невозможен без идентификации товаров, т.е. нужно связать отчеты маркетплейса с данными своей учетной программы (например, 1С). Для этого заводятся уникальные артикулы (или SKU) для каждой товарной позиции, которую сортируют по цветам, размерам, качеству и т.д. 

Артикул должен совпадать с тем, что вы указали при загрузке товара на площадку. Иначе потом сложно будет сохранить порядок в выгрузках.

Онлайн-площадка также присваивает вашей товарной позиции уникальный идентификатор в собственной системе учета. Он создается автоматически и отображается в карточке товара. 

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Пошаговый план восстановления товарного учета

Восстановить товарный учет при работе с маркетплейсами — задача с повышенным уровнем сложности. Единой методики никто не разработал. Все очень индивидуально и зависит от многих факторов, процесс усложняется еще тем обстоятельством, что зачастую селлеры покупают товар без документов и/или за наличный расчет, информация о товарных позициях и их количестве либо ведется «на коленке», либо вовсе отсутствует. Свести все в систему учета достаточно сложно, но если придерживаться точного алгоритма, то процесс пройдет быстрее и проще.

Проводите процедуру восстановления товарного учета в следующей последовательности:

  • Первый этап — по возможности восстанавливаем данные об оплате товара поставщикам. 

  • Второй этап — запрашиваем дубликаты о поступлении товара, чтобы завести номенклатуру и отразить в учете количество. По документам маркетплейсов мы можем восстановить информацию о передаче товаров на площадку. 

На WB для этого можно посмотреть архив сборочных заданий, если селлер работает по схеме FBS. Там же можно скачать акты приема-передачи. 

Если селлер работает с WB по схеме FBO, то информация об отгруженных товарах на склад маркетплейса содержится в разделе «Поставки»:

А данные о продажах и возвратах для восстановления учета мы берем из регулярных отчетов площадки или формируем их самостоятельно за выбранный период в личном кабинете селлера. Соответственно, в разделе «Аналитика» нужно будет создать «Отчет по продажам» и «Отчет по возвратам товаров»:

Для поиска данных о движениях товара на Озон вы можете воспользоваться разделом «Аналитика»«Отчеты». В нем содержатся разные варианты отчетов, причем по двум схемам работы: FBO и FBS. Можно даже сформировать оборотную ведомость по товарам, правда, с некоторыми ограничениями — за период не более одного года.

Для восстановления информации о движении товара на Яндекс Маркете, воспользуйтесь разделом «Логистика»«Поставки». Он аналогичен разделу в личном кабинете WB:

Также для сбора данных о движении товаров вам на помощь придет раздел «Заказы», тут вы можете переключиться между разными схемами — FBS, Экспресс или FBY, кроме этого, посмотреть текущие, еще не доставленные заказы, или вообще все заказы за выбранный период.

Если говорить о площадке Мегамаркет, то данные о движении товаров по разным схемам работы с маркетплейсом содержатся в соответствующих разделах личного кабинета. Здесь же можно скачать все отчеты по продажам и заказам и информацию о возвратах:

  • Ну и третий, заключительный этап — сделайте сверку по возвратам и поставкам. Таким образом, у вас появятся собственные данные товарного учета для сверки с данными площадок о текущих товарных остатках. Для устранения расхождений обращайтесь в техподдержку площадки. К сожалению, процесс небыстрый, но зачастую результативный, особенно если расхождения существенные.

Что делать, когда знаний по бухгалтерии маркетплейсов достаточно, но сложно найти клиентов?

Открытый интенсив «Бухгалтер маркетплейсов: с нуля к первым клиентам»

На интенсиве подробно разберем нюансы работы на маркетплейсах: 

  • Отражение комиссий по услугам маркетплейсов;

  • Сверка взаиморасчетов;

  • Проведение реализаций юрлицам через маркетплейсы;

  • Дата признания выручки/дохода для налоговой базы;

  • Сверка товарных остатков с площадками.

И обязательно обсудим, как бухгалтеру сделать маркетплейсы основным и стабильным источником дохода.

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