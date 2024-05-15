Подборка бухгалтерских программ для работы с маркетплейсами

Обзор онлайн-сервисов для ведения бухгалтерского, налогового учета и аналитики продаж. Что выбрать, какие учитывать нюансы, к чему важно быть готовым и бухгалтеру и селлеру, какой бюджет закладывать.

Статья подготовлена Ксенией Червенко, практикующим бухгалтером с 20-ти летним опытом, основателем онлайн-школы «Белая бухгалтерия» и собственником аутсорсинговой компании «Райт Консалтинг».

Вот бы такую чудо-программу, которая снимет головную боль бухгалтера и селлера, где можно и продажи отображать в единой системе, там же вести учет, подтягивать остатки, менять цены одним кликом, автоматизировать складские процессы, ну и в идеале, создавать карточки товаров, формировать их как можно быстрее и выгружать на разные онлайн-площадки. И все это по комплементарной стоимости.

К сожалению, на данный момент нет ни одной системы учета, которая бы закрывала все потребности разом. У каждого из вариантов, представленных на рынке, есть свои тонкости и подводные камни, которые важно знать и учитывать при выборе.

В статье детально рассмотрим три системы учета для работы на маркетплейсах и поможем понять, как правильно сделать выбор.

Сразу оговоримся, что мы не исключаем вариант работы в Excel и Google-таблицах, но лишь в тех случаях, когда это оправдано и не отнимает большую часть времени бухгалтера: например, у селлера один маркетплейс и небольшой ассортимент товара, нет потребности в бухгалтерском учете.

И совсем другое дело, когда товар продавца представлен на нескольких онлайн-площадках, с десятками карточек товара, то отследить рентабельность бизнеса в рамках стандартной таблички и формул становится невозможным. Тогда встает резонный вопрос, как систематизировать все процессы и какую программу выбрать.

1С (в разных конфигурациях)

Всеми известный и проверенный годами сервис. Хотелось бы добавить, что любимый, но нет. Каждая лицензированная версия платная и небюджетная, с чем селлеры не готовы мириться, а бухгалтеры — платить собственные деньги.

Разработчики регулярно занимаются улучшайзингом интерфейса, но, надо признать, что сервис все еще далек, чтобы называться простым и доступным для пользователей.

Однако в срезе набора функций для налогового и бухгалтерского учетов, 1С все еще остается на верхней строчке среди всех существующих программ.

Возможности «1С: Управление торговлей», наиболее востребованные у предпринимателей, занимающихся интернет-торговлей, в том числе через маркетплейсы:

Документы на реализацию и перемещение товаров;

Учет продаж и загрузка отчетов комиссионеров;

Выставление счетов, работа со скидками, резервирование товаров, контроль дебиторской задолженности и тд;

Управление закупками (поддержка различных схем приемки товаров, мониторинг цен поставщиков, контроль за исполнением заказов, автоматизация работы с возвратами);

Передача данных о маркировке (Честный знак, ЕГАИС, Меркурий);

Аналитика показателей бизнеса, управление ассортиментом;

Автоматизация склада (упаковка и сборка заказов по всем направлениям торговли, детальный учет товаров на складах);

Возможность вести управленческий учет: для этого в программе есть все — от первичных документов до разнообразных аналитических отчетов.

Существуют дополнительные расширения, которые «связывают» 1С и личный кабинет маркетплейса по API. С их помощью можно выгружать номенклатуру с фото, менять цены, получать информацию по остаткам, автоматически загружать в 1С отчеты о продажах из личного кабинета на сайте маркетплейса и т. д.

Стоимость

Тут все очень индивидуально и зависит от конфигурации, которую вы выберете, количества маркетплейсов, пользователей программы и прочих параметров. Лучше обратиться к специалистам.

Дополнительные решения для 1С на примере Synchrozon

Для продавцов товаров на маркетплейсах сейчас огромное поле возможностей, с целью упростить и автоматизировать процессы. Например, Озон разработал модуль Synchrozon, который синхронизирует данные 1С и маркетплейса с базовым функционалом.

Такой модуль можно скачать прямо на сайте Озон и установить в 1С с учетом технических требований для корректной работы 1С и самого модуля. Предоставляется он бесплатно. Кстати, такие разработки есть и у других площадок.

Synchrozon дает возможности автоматически работать с:

Товарами — добавление или, наоборот, исключение товарных карточек, их сопоставление и сортировка по заданным критериям;

Остатками — загрузка и актуализация данных по остаткам товаров, ведение учета резерва и настройка ограничений по выгружаемым остаткам номенклатуры;

Ценами — загрузка и актуализация данных о стоимости товаров;

Заказами — создание новых заказов в 1С на базе заказов на маркетплейсе Озон, создание сборочных заданий, печать этикеток, отображение подробного статуса всех заказов;

Возвратами — выгрузка возвратов независимо от модели их продажи (FBS/FBO).

Подойдет для крупных продавцов, когда управлять продажами в окне OZON Seller становится неудобно.

На рынке представлены более сложные и удобные решения, которые позволяют работать не только с Ozon, но и другими маркетплейсами из 1С, выполняя обмен между всеми подключенными площадками. Но к выбору стоит подходить точечно, учитывая цели конкретного селлера.

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Сервис, который дает возможность вести бухгалтерский и складской учет.

Прямая интеграция позволяет получать все заказы в одном окне, обновлять цену сразу на всех площадках, выгружать автоматически остатки. Но отчеты комиссионера для отражения в бухучете нужно загружать в систему самостоятельно.

Функционал

Настройка каналов продажи с конкретизацией схемы поставки;

Перемещение товара на 45 счет;

Все возможности складского учета, включая инвентаризации;

Отчеты о продажах и начисленной комиссии;

Оформление возвратов;

Счета, товарные чеки, накладные, ТОРГ-12, ТТН, акты, счета-фактуры, кассовые ордеры, отчеты комиссионера;

Архив документов, отправка по электронной почте и через мессенджеры, импорт/экспорт в ЭДО;

Аналитика по продажам, остаткам, чистой прибыли.

Плюсы

Полный контроль продаж склада или офиса в одной системе и в режиме реального времени;

Моментальный старт: не нужно устанавливать на ПК никакое ПО, понятный и доступный интерфейс;

Бесплатно предоставляются пробный период и помощь по настройке;

Стоимость ниже своего прямого конкурента — 1С.

Минусы

Низкий уровень технической поддержки;

Не все заявленные функции работают корректно;

Доплаты за опции, которые выходят дороже самого тарифа;

Ошибки при синхронизации с другими сервисами, которые никто не хочет решать;

Непрозрачная система тарифов.

Стоимость

Многие затраты скрыты, и подсчитать, сколько в итоге придется заплатить за конкретный период использования невозможно.

Официально сервис предлагает несколько тарифов. Итоговая стоимость зависит от количества сотрудников, точек продаж и дополнительных решений.

СБИС. Бухгалтерия и учет

Возможности

Онлайн-продукт со встроенным ЭДО и электронной отчетностью, широкий набор инструментов учета. Подходит как новичкам в бухучете, так и профессиональным бухгалтерам.

поддерживает все виды налогообложения, кассовые операции и ОФД;

маркировка, интеграция с клиент-банком, торговля, склад и логистика,

автоматизация закрывающих документов по сделке на основании счета;

отражение и анализ движения денежных средств;

автоматизация учета товаров на складе с момента поступления до их продажи;

автоматически рассчитываются рентабельность, кредиторская и дебиторская задолженности, определяется структура активов;

статистика и анализ по продажам/дебиторской задолженности, реальное состояние остатков на складе;

эффективное взаимодействие с ФГИС «Меркурий», риск нарушений сведен к минимуму.

Стоимость

Расчет стоимости формируется в зависимости от региона пользователей. Мы возьмем за основу расчет цен в г. Москва, но в других регионах тарифные планы дешевле.

Плюсы

Если сравнивать с 1С, куда данные необходимо заводить вручную, часто переключаться между разделами и обязательно нажимать кнопку «Записать и закрыть», то в СБИС все проще и легче. Часть информации заполняется автоматически, а все нужные графы находятся в одной вкладке;

Допфункции системы входят в стоимость сервиса, например, ЭДО не нужно отдельно интегрировать: программа уже встроена в интерфейс СБИС;

Много возможностей для работы в одном приложении без интеграции других;

Низкая цена на этапе входа;

Легко настраивается (переходом по ссылке);

Минусы

Интерфейс сильно перегружен дополнительными вкладками и окнами;

Функционал часто дорабатывается «на ходу»;

Можно заказать звонок техподдежки, но ждать ответ приходится несколько дней;

Есть платный звонок на горячую линию, но сотрудники не всегда компетентны в решении вопроса,

Обучение по работе с сервисом платное;

Нет резервного копирования в нескольких местах.

Так какую систему учета все таки выбрать

Бухгалтеру важно учитывать вводные клиентов, с которыми планируете работать, а селлеру — понимать задачи, для чего ему нужна система учета.

Бухгалтерия от 1С — проверенное и надежное решение, но больше подходит крупным компаниям, которые могут оплатить не только услуги бухгалтера, но и хотя бы разовые услуги программиста 1С, который будет своевременно обновлять, настраивать ПО и устранять неполадки.

Если нужно комплексное решение, которое поможет одновременно вести учет товаров и бухучет продаж на маркетплейсах, присмотритесь к сервису МойСклад, но здесь важно учитывать нюансы. Когда, например, клиент работает и с FBO и с FBS, то нужно быть готовым к тому, что финансовые потоки будут отображаться хаотично.

Присмотреться к СБИС стоит в том случае, если планируете работать с малым и средним бизнесом. Или если вы только начинаете работать удаленно и пока не выбрали систему учета.

Если говорить об опыте нашего агентства, то мы долгое время работаем с 1С и расширяем возможности через дополнительные модули и сервисы, которые подходят для конкретных форм бизнеса, разных масштабов и целей клиентов. Но выбор всегда за вами.

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