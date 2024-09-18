Топ-8 бухгалтерских вопросов по учету на маркетплейсах

Каждый день все больше предпринимателей открывают для себя мир торговли через маркетплейсы. Но вместе с ростом продаж растет и количество вопросов по учету. Отвечаем на самые популярные.

1. Как в бухгалтерском учете отражать реализацию товаров на маркетплейсе?

Реализация товаров через маркетплейс — это продажи через посредника, но товар фактически реализует сам продавец. Поэтому, у продавца остаются стандартные проводки для отражения реализации.

Единственное отличие от прямой продажи заключается в том, что после передачи товара на склад маркетплейса, его себестоимость бухгалтер должен отразить на счете 45 «Товары отгруженные» до момента реализации».

Бухгалтерские проводку будут выглядеть так:

Дт 45 Кт 41 — продавец отправил товар на склад маркетплейса Дт 62 Кт 90 — продавец учел выручку от реализации товара по отчету торговой площадки Дт 90 Кт 45 — продавец списал себестоимость реализованных товаров Дт 90 Кт 68 — начислен НДС (если продавец применяет ОСНО)

2. Как в бухгалтерском учете отражать комиссии и услуги маркетплейса?

Помимо того, что торговая площадка — это связующее звено между продавцом и покупателем, она оказывает селлеру услуги логистики, рекламы и др. Для продавца логистические, рекламные и посреднические услуги маркетплейса — расходы на продажу — счет 44.

Для учета расходов на агентское вознаграждение маркетплейса и на иные его услуги бухгалтеры используют счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Этот же счет используют и для учета расчетов за товары. Но для аналитики удобнее использовать разные субсчета, например, 76.Т — для учета расчетов за товар, а 76.У — для учета услуг торговой площадки.

В бухгалтерском учете комиссию и услуги маркетплейса отражают на основании отчета торговой площадки следующими проводками:

Дт 44 Кт 76.У — продавец учел в расходах на продажу услуги маркетплейса Дт 19 Кт 76.У — продавец отразил входящий НДС с услуг маркетплейса (для селлеров на ОСНО)

Как в бухгалтерском учете отражать расчеты с маркетплейсом?

Как мы описали выше, учет всех операций с маркетплейсом, нужно вести с использованием счета 76 с открытием субсчетов для аналитики и удобства. Поэтому проводки по расчетам могут быть следующими:

Дт 76.Т Кт 62 — продавец начислил задолженность маркетплейса по перечислению выручки, поступившей от покупателей Дт 51 Кт 76.Т — маркетплейс перевел деньги продавцу Дт 44 Кт 76.У — продавец учел в расходах на продажу услуги маркетплейса Дт 19 Кт 76.У — продавец отразил входящий НДС с услуг маркетплейса (для селлеров на ОСНО) Дт 76.У Кт 51 — продавец перечислил вознаграждение торговой площадке

Но в большинстве случаев маркетплейсы удерживают сумму своего вознаграждения из выручки селлера. В этом случае бухгалтерские записи будут отличаться:

Дт 51 Кт 76.Т — маркетплейс перевел деньги продавцу за вычетом вознаграждения Дт 76.У Кт 76.Т — продавец произвел взаимозачет.

Как учитывать продажу на маркетплейсе товара со скидкой, по акции или промокоду?

Маркетплейсы регулярно:

проводят различные акции, в рамках которых покупатель получает скидку на товар;

предоставляют персональные скидки, скидки именинникам и т.д.;

раздают промокоды.

Все эти скидки, акции и промокоды делят на два вида:

за счет селлера;

за счет маркетплейса.

В первом случае при реализации товара через маркетплейс, покупатель получает скидку в момент покупки. В этом случае сумма скидки уменьшает сумму выручки. Это видно по отчету маркетплейса.

Но когда маркетплейс предоставляет покупателям скидки на товары за свой счет, продавец отражает в учете доход по полной стоимости товара, оплаченной покупателем. Недополученный продавцом доход в виде скидки компенсирует маркетплейс. Этот компенсационный платеж учитывают как внереализационный доход на счете 91. Хотя в ряде случаев бывает так, что маркетплейс на эту сумму уменьшает свою комиссию. И в таком случае специальных проводок по таким компенсациям делать не нужно. Так или иначе, продавец получает всю сумму, на которую рассчитывал, несмотря на предоставленную маркетплейсом скидку.



Для того чтобы правильно вести учет на маркетплейсах, важно понимать не только правила конкретной платформы, но и грамотно работать с первичной документацией. Именно она служит основой для учета всех удержаний, компенсаций, скидок и других операций. Глубокое понимание этих процессов поможет избежать ошибок и оптимизировать бухгалтерию.

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Как учитывать доходы селлеру на УСН, ЕСХН?

При использовании специальных налоговых режимов доходы и расходы учитываются кассовым методом, то есть при фактическом поступлении денег на счет или их списании.

Но при работе с маркетплейсом, ситуация несколько отличается. Маркетплейс перечисляет продавцу вырученные средства за вычетом своего вознаграждения. При этом реальный доход продавца — это полная стоимость товара, которую оплатил покупатель, а не сумма, полученная после вычета комиссий.

Если отражать в составе дохода только сумму, полученную от маркетплейса, это приведет к занижению налоговой базы. Упрощенцы, которые в качестве налогооблагаемой базы используют разницу между доходами и расходами, вправе учитывать в составе расходов комиссию и стоимость услуг площадки, а в доходах необходимо учитывать полную сумму, которую заплатил покупатель.

Как вести бухгалтерский учет на маркетплейсе, если продавец работает через несколько площадок?

Ведите бухгалтерский учет продаж на маркетплейсе при работе через несколько площадок системно, чтобы избежать путаницы и обеспечить точность данных. Только правильно организованный учет по нескольким площадкам поможет контролировать финансовые потоки и принимать правильные решения для развития бизнеса на маркетплейсах.

Вот несколько ключевых рекомендаций:

Ведите раздельный учет по площадкам:

заведите отдельные аналитические счета на счетах 41, 45, 90 и 76;

отдельно учитывайте возвраты по каждому маркетплейсу;

ведите раздельный складской учет для каждого маркетплейса, особенно если работаете по FBO и т.д.

Храните отчеты каждого маркетплейса отдельно. Автоматизируйте процессы:

используйте специализированные бухгалтерские программы;

переносите данные через автоматический импорт из отчетов;

настройте бухгалтерскую программу для работы с несколькими маркетплейсами.

Как платить НДС селлеру из ЕАЭС с 1 июля 2024 года?

Раньше компании из стран ЕАЭС могли не платить НДС в России, если товар был доставлен в Россию с территории ЕАЭС. С 1 июля 2024 года в России действуют новые правила в отношении налога для товаров из ЕАЭС, продаваемых на маркетплейсах.

Если товар из страны ЕАЭС был доставлен покупателю в Россию, то бухгалтер местом реализации товара теперь должен считать Россию. Это означает, что компании из стран ЕАЭС, которые продают товары через электронные торговые площадки в России, теперь обязаны платить НДС в России.

Крайний срок уплаты НДС в бюджет селлером из ЕАЭС — 28 число месяца, следующего за отчетным кварталом. Перед уплатой нужно подать декларацию до 25 числа.

Как рассчитать НДС при продаже товаров из ЕАЭС?

НДС = Налоговая база * Ставка НДС

Правила определения налоговой базы:

Нужно просуммировать стоимость всех товаров из ЕАЭС, за которые была получена оплата или аванс в конкретном периоде.

Если цена товара указана в иностранной валюте, ее нужно перевести в рубли по курсу ЦБ на последний день квартала.

Ставка НДС для селлеров из ЕАЭС — 16,67% или 9,09% (зависит от категории товара).

Пример: Компания из Армении продала товары в России через маркетплейс на сумму 2 000 000 рублей в третьем квартале 2024 года. НДС к уплате = 1 000 000 рублей * 16,67% = 333 400 рублей.

Если продавец на маркетплейсе вернул покупателям деньги за товары из ЕАЭС, то НДС к уплате нужно считать по формуле:

НДС к уплате = НДС за период — НДС, начисленный со стоимости возвращенного товара

Если НДС по возвратам больше, чем исчисленный в налоговом периоде, то превышение можно учесть в следующих периодах. Максимальный срок для учета превышения — три года после окончания квартала, когда был осуществлен возврат.

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