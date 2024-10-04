Масштабное исследование для бухгалтеров с гарантированным подарком за участие

Бухгалтерам должна быть показана обязательная ЭКГ в период налоговой отчетности с целью заботы о здоровье.
Неудивительно: жесткие переработки, сжатые сроки, в которые надо умудриться вытянуть документы из поставщиков, потом их проверить и корректно отразить, еще желательно «держать лицо» под натиском запросов от начальства и сотрудников.
Приходится «выпадать» из жизни семьи, видеться с близкими урывками и подчинять все свое свободное время ей родимой — отчетности. Для большинства бухгалтерия — механизм, который должен функционировать как-то сам, без отдыха и перебоя.
Так что мем про то, что смерть — не помеха для сдачи отчетности, — смешной для всех, кроме самих бухгалтеров.
И совсем печально, что здоровье это не прибавляет, а только седины и расшатанные нервы.
Но если мы сами себе не поможем, тогда кто?!
Школа «Белая Бухгалтерия» запускает проект «скорой помощи» для бухгалтеров во время налоговой отчетности. В связи с чем мы проводим масштабное исследование, цель которого — выявить болевые точки и сделать жизнь бухгалтера если не беззаботной, то по-человечески комфортной в период отчетности.
Пройдите короткий опрос и станьте частью важного проекта. Мы хотим, чтобы как можно больше коллег приняли участие и помогли нам собрать достоверную картину происходящего. Это поможет в разработке антистрессовых мер, по-настоящему ценных и практически применимых материалов.
В благодарность за участие вас ждет чек-лист «Что нужно проверить в регистрах бухгалтерского учета перед составлением отчетности».
Это своего рода сканер на предмет ошибок и рисков перед отправкой отчетности, чтобы вы чувствовали себя спокойнее и увереннее перед лицом ФНС.
Нам бухгалтерам не приходится рассчитывать на помощь извне, так давайте менять жизнь к лучшему своими же руками!
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