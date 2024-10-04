Масштабное исследование для бухгалтеров с гарантированным подарком за участие

Школа «Белая Бухгалтерия» проводит масштабное исследование, цель которого — сделать жизнь бухгалтера если не безоблачной, то по-человечески комфортной в отчетный период. За участие дарит гарантированный подарок — чек-лист для проверки регистров бухучета в отчетный период.

Бухгалтерам должна быть показана обязательная ЭКГ в период налоговой отчетности с целью заботы о здоровье.

Неудивительно: жесткие переработки, сжатые сроки, в которые надо умудриться вытянуть документы из поставщиков, потом их проверить и корректно отразить, еще желательно «держать лицо» под натиском запросов от начальства и сотрудников.

Приходится «выпадать» из жизни семьи, видеться с близкими урывками и подчинять все свое свободное время ей родимой — отчетности. Для большинства бухгалтерия — механизм, который должен функционировать как-то сам, без отдыха и перебоя.

Так что мем про то, что смерть — не помеха для сдачи отчетности, — смешной для всех, кроме самих бухгалтеров.

И совсем печально, что здоровье это не прибавляет, а только седины и расшатанные нервы.

Но если мы сами себе не поможем, тогда кто?!

Школа «Белая Бухгалтерия» запускает проект «скорой помощи» для бухгалтеров во время налоговой отчетности. В связи с чем мы проводим масштабное исследование, цель которого — выявить болевые точки и сделать жизнь бухгалтера если не беззаботной, то по-человечески комфортной в период отчетности.

Пройдите короткий опрос и станьте частью важного проекта. Мы хотим, чтобы как можно больше коллег приняли участие и помогли нам собрать достоверную картину происходящего. Это поможет в разработке антистрессовых мер, по-настоящему ценных и практически применимых материалов. В благодарность за участие вас ждет чек-лист «Что нужно проверить в регистрах бухгалтерского учета перед составлением отчетности».

Это своего рода сканер на предмет ошибок и рисков перед отправкой отчетности, чтобы вы чувствовали себя спокойнее и увереннее перед лицом ФНС.

Нам бухгалтерам не приходится рассчитывать на помощь извне, так давайте менять жизнь к лучшему своими же руками!

Пройдите опрос и заберите подарок

Опрос подписчиков «Белая Бухгалтерия» В подарок за участие в опросе, мы подготовили для вас подарок: гайд «Что нужно проверить в регистрах бух. учета перед составлением отчетности» Пройти опрос

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