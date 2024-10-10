Как бухгалтеру упростить сбор и обработку первичной документации и не тонуть в рутине

Как организовать процесс так, чтобы разгрузить себя в период отчетности, дисциплинировать поставщиков/ответственных лиц, какие использовать вспомогательные ресурсы, чтобы снизить количество рутинных задач и избежать авралов, поделились в статье.

Чтобы получить первичку, приходится затратить немало временного и внутреннего ресурса. И сколько усилий ни прилагай, львиная доля документов все равно приходит в последний момент, поэтому отчетный период для бухгалтера превращается не в стандартную процедуру, а в сущее испытание.

Торг, шантаж, угрозы — на что только не приходится идти бухгалтеру, когда дело касается сбора документов от партнеров, контрагентов или ответственных лиц.

Сбор документов

Заручитесь поддержкой руководства

Объясните руководителю важность своевременного получения первички для корректного учета и отчетности. Напомните, что это поможет избежать штрафов и претензий от налоговой, а еще получать все вычеты по НДС и не нести финансовых потерь. Согласуйте с руководителем санкции для менеджеров, которые передают первичку с опозданием. Например, можно закрепить в локальном нормативном акте сроки передачи первички, от соблюдения которых будет зависеть премиальная часть зарплаты сотрудников. Или можно рассмотреть введение штрафных санкций.

Разработайте регламент

Если в компании оплаты проходят нечасто, соответственно, оборот первичных документов небольшой, то возьмите за правило запрашивать оплаты раз в неделю, в обратном случае, стоит рассмотреть вариант ежедневного запроса закрывающих документов. Либо договоритесь с руководителем указывать адрес вашей почты при онлайн-платежах корпоративной картой. Тогда вы будете получать чеки своевременно, снизится вероятность что-то потерять и не придется «вытягивать» все в последний момент.

Создайте единый канал

Создайте с ответственными лицами единый канал передачи сканов документов. Это может быть чат, мессенджер или электронная почта, чтобы избежать путаницы и потерь. Обговорите на берегу важность своевременной передачи документов, чтобы не было большого разрыва между датой совершения платежа и отправкой скана.

Придерживайтесь проактивной позиции

Если речь идет о контрагентах/поставщиках, с которыми вы работаете на постоянной основе, свяжитесь с бухгалтерией/ответственными менеджерами напрямую и исключите посредников из этой цепочки. Это значительно сэкономит время и увеличит все шансы получить первичку в срок, а, значит, сократит поток закрывающих документов в период отчетности и снизит вашу нагрузку. Чек-лист для бухгалтера: «Что нужно проверить в регистрах бухучета перед составлением отчетности» Чтобы минимизировать риски и избежать неприятных сюрпризов со стороны ФНС, просканируйте отчетность по десяти параметрам: Проверка правильности оформления первичных документов

Контроль учета выручки и прочих доходов

Сверка остатков денежных средств

Анализ движения и остатков ТМЦ

Проверка начисления заработной платы, НДФЛ и страховых взносов:

Контроль учета основных средств и нематериальных активов

Сверка расчетов с контрагентами, самозанятыми и подотчетными лицами

Проверка закрытия месяца

Проверка налогового учета Забирайте чек-лист и используйте простой инструмент, который предотвратит ошибки и снизит вероятность неприятных последствий. Забрать чек-лист

Предоставьте ограниченный доступ директору/сотрудникам

Предоставьте возможность работать в бухгалтерской программе или сервисе заинтересованным лицам, наделите их ограниченными правами, чтобы они ничего не испортили в учете, но в то же время могли не дергать вас, а самостоятельно выставлять счета, заводить накладные, делать сверки расчетов.

Проявляйте настойчивость