Белая Бухгалтерия
Первичные документы

Как бухгалтеру упростить сбор и обработку первичной документации и не тонуть в рутине

Чтобы бухгалтеру своевременно получить первичку, приходится потратить немало нервов и времени. Кроме того, ее нужно без ошибок заводить в учет и правильно хранить. В статье поделились рекомендациями, как систематизировать процессы, сократить рутину, избежать переработок. И собрали чек-лист, который поможет быстро проверить регистры бухучета на предмет ошибок и недочетов. 

Торг, шантаж, угрозы — на что только не приходится идти бухгалтеру, когда дело касается сбора документов от партнеров, контрагентов или ответственных лиц.

Чтобы получить первичку, приходится затратить немало временного и внутреннего ресурса. И сколько усилий ни прилагай, львиная доля документов все равно приходит в последний момент, поэтому отчетный период для бухгалтера превращается не в стандартную процедуру, а в сущее испытание. 

Как организовать процесс так, чтобы разгрузить себя в период отчетности, дисциплинировать поставщиков/ответственных лиц, какие использовать вспомогательные ресурсы, чтобы снизить количество рутинных задач и избежать авралов, поделились в статье.

Сбор документов

Заручитесь поддержкой руководства

Объясните руководителю важность своевременного получения первички для корректного учета и отчетности. Напомните, что это поможет избежать штрафов и претензий от налоговой, а еще получать все вычеты по НДС и не нести финансовых потерь. 

Согласуйте с руководителем санкции для менеджеров, которые передают первичку с опозданием. Например, можно закрепить в локальном нормативном акте сроки передачи первички, от соблюдения которых будет зависеть премиальная часть зарплаты сотрудников. Или можно рассмотреть введение штрафных санкций.

Разработайте регламент 

Если в компании оплаты проходят нечасто, соответственно, оборот первичных документов небольшой, то возьмите за правило запрашивать оплаты раз в неделю, в обратном случае, стоит рассмотреть вариант ежедневного запроса закрывающих документов. 

Либо договоритесь с руководителем указывать адрес вашей почты при онлайн-платежах корпоративной картой. Тогда вы будете получать чеки своевременно, снизится вероятность что-то потерять и не придется «вытягивать» все в последний момент.

Создайте единый канал 

Создайте с ответственными лицами единый канал передачи сканов документов.

Это может быть чат, мессенджер или электронная почта, чтобы избежать путаницы и потерь. Обговорите на берегу важность своевременной передачи документов, чтобы не было большого разрыва между датой совершения платежа и отправкой скана.

Придерживайтесь проактивной позиции

Если речь идет о контрагентах/поставщиках, с которыми вы работаете на постоянной основе, свяжитесь с бухгалтерией/ответственными менеджерами напрямую и исключите посредников из этой цепочки. Это значительно сэкономит время и увеличит все шансы получить первичку в срок, а, значит, сократит поток закрывающих документов в период отчетности и снизит вашу нагрузку.

Чек-лист для бухгалтера: «Что нужно проверить в регистрах бухучета перед составлением отчетности»

Чтобы минимизировать риски и избежать неприятных сюрпризов со стороны ФНС, просканируйте отчетность по десяти параметрам: 

  • Проверка правильности оформления первичных документов

  • Контроль учета выручки и прочих доходов

  • Сверка остатков денежных средств

  • Анализ движения и остатков ТМЦ

  • Проверка начисления заработной платы, НДФЛ и страховых взносов:

  • Контроль учета основных средств и нематериальных активов

  • Сверка расчетов с контрагентами, самозанятыми и подотчетными лицами

  • Проверка закрытия месяца

  • Проверка налогового учета

Забирайте чек-лист и используйте простой инструмент, который предотвратит ошибки и снизит вероятность неприятных последствий.

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Предоставьте ограниченный доступ директору/сотрудникам 

Предоставьте возможность работать в бухгалтерской программе или сервисе заинтересованным лицам, наделите их ограниченными правами, чтобы они ничего не испортили в учете, но в то же время могли не дергать вас, а самостоятельно выставлять счета, заводить накладные, делать сверки расчетов. 

Проявляйте настойчивость

Этот пункт продиктован многочисленными жалобами предпринимателей, что бухгалтеры лишний раз не хотят напомнить о себе и запросить первичку повторно. 

Не бойтесь показаться слишком настойчивыми. Клиенты и руководители лучше расположены к требовательным бухгалтерам, это верный признак, что перед ними человек, у которого всегда порядок в работе и он ориентирован на результат. 

Но перегибать тоже не стоит, не уходите в эмоции и придерживайтесь баланса между требовательностью и клиентоориентированностью. 

Чек-лист «Что нужно проверить в регистрах бухучета перед составлением отчетности»

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Заведение первичных документов в учет

Ручной ввод данных первичной документации отнимает до 30–40 % рабочего дня обычного бухгалтера. Чтобы минимизировать рутинную работу, сегодня не обойтись без автоматизации процессов, оставив за собой контроль решение более сложных задач.

Что можно автоматизировать

Подсчеты по налоговым обязательствам и другим расходам компании, создание отчетов и анализ документации, хранение информации, заполнение бланков и других форм, ведение журнала.

Для помощи в работе можно рассмотреть Контур, Гарант, Entera и другие сервисы. 

Система распознавания сканов документов

Значительно сэкономить время на ввод документов поможет система распознавания сканов накладных в бухгалтерских программах. Она сама определяет номенклатуру, количество, цену товаров, а при сомнении в правильности распознавания обратит на это ваше внимание.

Рассмотрите следующие ресурсы: ABBYY, Dbrain, Lexema, Контур.Диадок, Базис, Entera, Yandex OCR и другие.

Облачные хранилища

Создайте общую папку с клиентами для отправки первичных документов. А после обработки переносите их в другую папку, чтобы сохранить порядок и прозрачность каждой операции.

Систему папок можно адаптировать под свои задачи и детально продумать систему сортировки: по кварталам, по поставщикам, по контрагентам или по отделам/центрам формирования затрат.

Такая система хранения и обработки данных также удобна с точки зрения возможных запросов, например, по встречной проверке ФНС. У вас все под рукой: достаточно открыть облачный диск, найти запрашиваемые документы в соответствующей папке и приложить их к ответу на требования. 

Для бесплатного формата работы можно рассмотреть: VK WorkDisk, Mega, Яндекс Диск, Google Диск, pCloud и многие другие. 

Сервисы поиска контрагентов

Также разгрузить работу бухгалтера помогут сервисы поиска и проверки контрагентов: поиск сведений из ЕГРЮЛ в электронном виде, проверка наличия регистрации и сведений о видах деятельности. Используйте онлайн-сервис Аудит-ит (Audit-it), запрашивайте выписки из ФНС.

Конструкторы документов

Облегчить работу с бланками, платежными поручениями или квитанциями помогут конструкторы. Они встроены в программы учета или доступны в онлайн-режиме на сайтах.

С их помощью можно легко создавать необходимые документы, просто выбирайте нужные параметры, устанавливайте галочки и заполняйте основные данные из готовых списков.

Не игнорируйте возможность упростить рутинные процессы и автоматизировать операционку. Освободившееся время можно потратить с пользой для дела или для роста профессиональных компетенций. А в долгосрочной перспективе это вложение в вашу эмоциональную стабильность и профессиональную уверенность.

Как подготовиться к отчетному периоду и ничего не упустить

Минимизировать риски и избежать неприятных сюрпризов во время и после отчетности, поможет самопроверка всех данных. 

Чек-лист «Что нужно проверить в регистрах бухучета перед составлением отчетности» — это инструмент скорой помощи для бухгалтера. Проведите проверку по 10 параметрам и чувствуйте себя уверенно перед лицом ФНС.

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Чек-лист «Что нужно проверить в регистрах бухучета перед составлением отчетности»

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