Топ востребованных ниш для бухгалтера-фрилансера в 2025 году: куда направить свои силы и навыки

Вопреки международным санкциям и трудностям зарубежной логистики, ниша внешнеэкономической деятельности продолжает развиваться и быть одной из самых привлекательных для трудоустройства бухгалтеров. Российские компании активно сотрудничают с китайскими и индийскими поставщиками, странами ближнего зарубежья, а также с Турцией, Египтом, Вьетнамом.

Пример вакансии на рекрутинговом сайте

Международные операции требуют более сложного учета. Бухгалтер ВЭД должен уметь рассчитывать таможенные пошлины, учитывать валютные риски, оптимизировать налоги и взаимодействовать с банками.

Требования в описании вакансии на на hh.ru

Работа в этой нише требует от бухгалтера-фрилансера высокой квалификации, экспертизы и, соответственно, несет серьезные риски. Поэтому фрилансеры, умеющие вести ВЭД и наладить корректный учет при международной торговле, могут рассчитывать на хороший доход.