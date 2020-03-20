Договоренности и соглашения в разгар эпидемии коронавируса

Как может повлиять на договорные отношения указ мэра Москвы Сергея Собянина от 14 марта о признании «режима повышенной готовности», введенного в столице из-за коронавируса, «обстоятельством непреодолимой силы»?

Партнер КСК группЕгор Горин прокомментировал ситуацию «Коммерсанту»:

«Если сторона, которая заказала услугу, не может ждать, пока обстоятельство прекратится, и отказывается от договора, то тот, кто получил аванс, должен вернуть его в полном объеме. Если вторая сторона отказывается от исполнения обязательств и возвращает полученный аванс, то участник, который аванс уплатил, не может предъявлять требования об исполнении обязательств. Потому что отказ от исполнения обязательств обусловлен форс-мажором».

Кого касается новый указ мэра? «Документ распространяется не на людей с конкретным местом проживания — он распространяется на территорию, где объявлена ЧС. Сегодня это Москва, а завтра — Московская область или другой регион. Не имеет значения, где зарегистрированы гражданин или организация. Значение имеет то, где оказывается та или иная услуга, где заключен и исполняется договор», - подчеркивает эксперт.

Можно ли будет вернуть деньги за авиабилеты? Егор Горин поясняет:

«Само по себе объявление пандемии не означает, что нельзя куда-то ехать. Есть отдельные нормативные акты, которые определяют, в какие страны не рекомендуется или вовсе запрещено выезжать. Сейчас приостановлено авиасообщение с рядом стран, в том числе с Китаем, и в отношении этих направлений стоимость авиабилетов будет действительно компенсирована в полном объеме».

К сожалению, это касается только тех услуг, которые еще не оказаны, уточняет эксперт КСК групп:

«Если услуга уже оказана, то тот факт, что вы не можете ею воспользоваться в связи с форс-мажором, значения с точки зрения правоприменительной практики не имеет. В сложившейся ситуации можно обратиться в посольство с заявлением, чтобы вам продлили срок действия визы и установили новую возможность для посещения страны без взимания дополнительных сборов».

Вернуть деньги за тур, который должен состояться через несколько месяцев, тоже будет сложно. «Это слишком большой горизонт планирования — обстоятельства могут поменяться, вполне возможно, что авиасообщение возобновится,— говорит юрист.— Сейчас преждевременно заявлять о том, что обязательства не должны исполняться. Поэтому я бы не торопился с возвратом, авиакомпании наверняка смогут обоснованно отказывать».

Больничный или карантин – не повод не платить по счетам. «Я бы не стал наивно полагать, что с приходом коронавируса можно не платить по кредитам. Это не так. И уж точно не стоит рассчитывать, что какой-либо долг будет прощен в связи с тем, что объявлена чрезвычайная эпидемиологическая ситуация»,— говорит Егор Горин.

Исходник: https://kskgroup.ru/press-center/news/dogovorennosti-i-soglasheniya-v-razgar-epidemii-koronavirusa/