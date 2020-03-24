ФНС приостановила проверки бизнеса

Федеральная налоговая служба вводит собственные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Евгения Солдатова, руководитель проектов департамента «Финансовое консультирование, аудит и МСФО», эксперт в области налогового аудита и налогового консалтинга КСК групп объясняет, в чем именно они будут заключаться.

До 1 мая 2020 года установлен мораторий на проведение проверок налоговыми органами.

Об этом говорится в Приказе ФНС России от 20.03.2020 ЕД-7-2/181@.

О каких проверках речь? Это касается всех видов выездных проверок, включая проверки контрольно-кассовой техники, платежных агентов и других.

Допросы, осмотры, выемки, инвентаризации, вызовы не производятся.

Остановлены также проверки соблюдения валютного законодательства.

Все незавершенные выездные налоговые проверки приостанавливаются, а новые не инициируются.