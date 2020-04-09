Нарушение самоизоляции: что грозит москвичам

Впервые в современной истории москвичи столкнулись с серьезными ограничениями, связанными с пандемией коронавируса.

Мэр столицы Сергей Собянин подписал законопроект о наказании за несоблюдение режима самоизоляции.

Нарушителям будет грозить штраф в 4 тыс. руб., а если они при этом воспользовались своей машиной, — то 5 тыс. руб.

С 29 марта сотрудники столичной полиции составили 145 протоколов о нарушении самоизоляции.

Газета «Коммерсантъ» решила выяснить, насколько это законно и на кого именно распространяются штрафы.

Ситуацию прокомментировала эксперт КСК групп Евгения Сегаль:

«На данный момент эти штрафы могут распространяться на тех людей, у кого уже диагностирован коронавирус, и вторая группа граждан, которые находятся на карантине по приезду из других государств. К ним эти меры уже могут применяться сейчас.

Других подзаконных актов пока нет. И дальше ждем дополнительных разъяснений, пояснений. Ограничений на движение автотранспорта нет. Понятие, что такое „ближайший магазин“ юридически не закреплено. Получается, на остальных граждан эти штрафы пока применяться не могут, — отметила эксперт. — Оснований для вынесения постановления у полицейского, который останавливает автомобиль и задает вопросы, нет, в случае, если это гражданин, который не на карантине, и у него не диагностирован коронавирус. Какой-то коррупционный элемент мы исключить не можем».