Двойное налогообложение: как изменится ситуация

С началом кризиса Владимир Путин объявил о снижении соцвзносов для МСП и увеличении налоговой нагрузки на экспорт капитала и крупные вклады.

Эксперты оценивают эти нововведения положительно. Как будет развиваться ситуация с доходами, которые отправляются за рубеж?

В России они облагались налогом: на дивиденды — по ставке 15%, на проценты — 20%.

Однако, как и у всех стран, у России большое количество соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН), которые эту ставку уменьшают. Судя по всему, предстоит пересмотр СИДН.

Станислав Ляпцев, заместитель руководителя департамента правового консалтинга и налоговой практики компании КСК групп комментирует «Эксперту»:

«У России больше 80 таких соглашений. С каждой из этих стран необходимо будет заключить протокол о внесении изменений в соглашение. По сути, такие изменения будут типовыми, но сам переговорный процесс, с учетом ситуации с пандемией, может занять не меньше полугода.

Большинству компаний с иностранным владением или процентами, которые выводятся за рубеж, уже сейчас надо подумать над тем, насколько их структура владения отвечает вызовам новых изменений».

Источник: КСК групп