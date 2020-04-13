Что делать с требованиями налоговиков, полученными с 1 марта по 31 мая

Итак, что вам нужно знать про требования от налоговиков, которые они присылают вам этой непростой весной.

Первое. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020г. №409 (пункт 3) срок предоставления информации по всем требованиям, направленным в рамках статей 93, 93.1 НК РФ продлевается на 20 рабочих дней.

Исключение — требования в рамках ст.93 НК РФ при проведении камеральных проверок по НДС — по ним срок продлевается на 10 рабочих дней.

Это касается всех требований, полученных в период с 1 марта по 31 мая.

С учетом того, что дни до 31 апреля объявлены нерабочими указом Президента, по правилам статьи 6.1 НК РФ срок начнет отсчитываться с 6 мая 2020 года.

Второе. Этим же Постановлением установлено, что ответственность за непредоставление документов в период с 1 марта по 31 мая по статье 126 НК РФ применяться не может.

Формально вы можете вообще ничего не отвечать на полученные требования, срок предоставления продлевается автоматически, и предоставить их вы сможете с учетом установленных НК и продленных Правительством сроков.

Третье. Но мы бы рекомендовали направить по ТКС уведомление о продлении сроков со ссылкой на Постановление 409 по каждому такому требованию, во избежание возникновения спорных ситуаций. Направить такое уведомление мы можем в любое время, срок его предоставления не регламентирован.

По запросу наши эксперты подготовят текст уведомления.

Источник: КСК групп