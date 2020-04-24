Пониженные взносы 15% разрешены только МСП. А как получить льготу иностранной компании?

С 01.04.2020 Федеральный закон №102-ФЗ установил ставку 15% по страховым взносам по выплатам сотрудникам выше МРОТ (12 130 рублей в месяц) для компаний малого и среднего бизнеса. Вкусная льгота. Давайте посмотрим, кто на нее имеет право.
Как вы уже догадались, преференцию дадут не всем. Для применения пониженного тарифа организация должна быть включена в реестр малого и среднего бизнеса (статус МСП).
При этом, если компания уже есть в МСП, то начиная с начислений за апрель 2020 она может применять совокупный тариф 15 % вместо прежнего в 30 %.
Ставки у взносов по новым тарифам такие:
- страховые взносы в ПФР – 10 %.
- страховые взносы в ФОМС – 5 %.
- страховые взносы в ФСС – 0 %.
При этом, взносы будут начисляться в зависимости от величины зарплаты:
Причем, это будет выгодно не только при общей системе налогообложения, но и при упрощенной.
Но тут есть один момент. Если компания на УСН 6%, и взносы составляют около 50% от налога, то экономия на взносах «компенсируется» более высоким налогом.
Но для таких компаний можно вообще отменить взносы, они разницу не почуствуют из-за специфики режима.
Как уже было сказано, такие тарифы разрешены только в случае, если организация является субъектом МСП и внесена в соответствующий реестр.
Статус МСП автоматически присваивается, если:
- Выручка не более 2 млрд рублей.
- Численность не более 250 человек.
- Доля государства или общественных организаций в капитале менее 25%.
- Доля юридических лиц без статуса МСП в уставном капитале менее 49%.
Для российской компании-совладельца на 50% уставного капитала и более, статус МСП подтверждается аналогично.
А как быть если доля совладельца в 50% уставного капитала (или даже более) принадлежит иностранной компании?
Решение предлагает компания КСК АУДИТ: соответствие иностранного совладельца ООО критериям отнесения к МСП подтверждает аудиторская организация.
- Для этого она изучит отчетность иностранной организации за предыдущий год и подтвердит, что выручка не более 2 млрд рублей в переводе на рубли, а численность не более 250
- Включит ООО в перечень и выдаст информационное письмо о соответствии критериям ее участника.
- Направит перечень ООО в ИФНС через nalog.ru с 01 по 05 июля 10 августа ИФНС обработает все данные и внесет ООО в реестр МСП либо исключит из него, если подтверждения не будет получено подтверждать статус надо ежегодно. Соответствие иностранного совладельца АО критериям отнесения к МСП подтверждает реестродержатель акционеров.
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