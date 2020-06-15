Если должника не стало, кто погасит кредит?

В случае смерти заемщика кредитные обязательства перед банком обязаны исполнить его наследники, принявшие наследство в установленном законом порядке.

Это прописано в статье 1112 Гражданского кодекса РФ. Однако юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева в комментарии агентству «Прайм» рекомендует внимательно ознакомиться с условиями кредитного договора.

Если заемщик заключил договор страхования жизни, то в случае смерти, обязательства по погашению кредита переходят к страховой компании. При этом страховым случаем не являются самоубийство заемщика, его смерть на войне или в результате несчастного случая во время занятия экстремальным спортом, смерть вследствие венерического заболевания, из-за хронической болезни и в местах лишения свободы.

Если по кредитному договору имеется созаемщик или поручитель, после смерти должника кредитное бремя ложится на их плечи, отметила эксперт.

Если кредитные обязательства оформлены на юридическое лицо, то тут они могут перейти на его правопреемников. В частности, при реорганизации компании все ее обязательства переходят к правопреемнику. При банкротстве возможна субсидиарная ответственность. При официальной ликвидации требования никому не переходят, но при желании ликвидацию можно оспорить.

Особенно активно используется субсидиарная ответственность руководителей и участников компании, и чаще всего — в спорах с налоговой. С учетом, что налоговой дали много рычагов для взыскания недоимок, поскольку бюджет нужно наполнять.

Но если банкротстсво использовать грамотно, субсидиарную ответственность можно минимизировать.

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