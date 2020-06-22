Как смена фамилии влияет на право собственности недвижимости. И почему документы нужно приводить в порядок

Может ли смена фамилии повлиять на квартплату и право собственности? Эксперты объясняют.

Сайт «РИА Недвижимость» решил выяснить, как переоформлять документы на недвижимость в случае смены имени или фамилии.

Прежде всего, нужно в течение 30 дней заменить паспорт гражданина РФ на документ с новыми данными. Только после этого по необходимости меняются все другие документы, связанные с недвижимостью.

При этом закон не устанавливает обязанности правообладателя уведомлять Росреестр о смене таких данных как фамилия.

Также не существует и никакого законодательного обязательства уведомлять управляющую компанию о смене фамилии или имени.

«В целом, до тех пор, пока вы платите, ЖКХ все равно под какой фамилией вы это делаете, — констатирует ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева. — Но сообщить об изменения, скорее, в ваших интересах, так как вам могут понадобиться справки, документы, связанные с местом жительства, а бюрократию на местах еще никто не отменял. Чтобы лишний раз не носить с собой свидетельство о расторжении или регистрации брака, сообщите один раз и спите спокойно».

Кроме того, привести все документы в порядок будет необходимо при любых операциях с этой недвижимостью. Например, продажа квартиры, или ее дарение. Выделение доли из недвижимого имущества, перепланировка (с ее согласованием), залог недвижимости — все это потребует документов, подтверждающих право собственности. И лучше, когда фамилия в них правильная.

А если речь идет о нежилой недвижимости? Нужно ли менять фамилию владельцу, который, будучи ИП, сдает эту недвижимость в коммерческую аренду?

Нужно. Его фамилия фигурирует в документах, которые подтверждают право собственности (с 2015 года это выписка из Единого государственного реестра недвижимости, ЕГРН). А также его фамилия в договорах аренды. А значит, в случае смены фамилии, документы нужно привести в порядок.

Кстати об аренде. Сейчас, когда бизнес возвращается к работе после снятия ограничений, не все хотят возвращаться в арендованные офисы. Кто-то нашел более выгодный вариант, кто-то оптимизировал удаленную работу, а кто-то просто будет закрывать компанию, поскольку не справились с кризисом.

Но кто-то не смог договориться с арендодателем, которые, в свою очередь, тоже сидят на кредитах, и не хотят закрывать свой прибыльный бизнес. Как тут быть?

Специалисты КСК ГРУПП предлагают решение: снижение арендных платежей и предоставление отсрочки.

Сейчас актуально, потому что:

многие компании приостановили работу и несут убытки в связи с арендой;

появились законы, которые позволяют уменьшить арендные платежи или получить отсрочку.

Мы можем помочь:

получить арендатору льготу по арендной плате (освобождение от ее уплаты или снижение размера). Для этого исходя из «ограничительных» законов субъектов РФ и положений договора;

определяем стратегию получения льгот по арендной плате;

помогаем в сборе доказательств, составляем письма арендодателю со ссылкой на законы, доказательства и льготы по арендной плате;

ведем переговоры с арендодателем (переписка, общение по телефон, ВКС) для заключения дополнительного соглашения на уменьшение арендной платы.

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