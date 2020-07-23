Замещение активов как законный способ спасти бизнес при банкротстве

В начале декабря 2020 года прекратит свое действие мораторий на банкротство. Уже сейчас из коронакризиса не вернулось около 20% бизнеса. И не факт, что эти цифры будут конечными. А значит, грядут банкротства, причем массово.

При этом, даже в банкротстве существует способ сохранить бизнес, не распродавая активы с целью погашения требований кредиторов. Это — процедура замещения активов.

Суть ее в том, что на базе имущества компании создается акционерное общество, в соответствии со ст. 114 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Акции данного АО реализуются на торгах должником, за счет этого выплачивается задолженность перед кредиторами.

Кстати, это еще и единственный случай, когда без особых проблем переоформляются лицензии компании и прочая разрешительная документация.

Эта процедура может быть использована на стадии конкурсного производства, как альтернатива продаже имущества с торгов. Когда есть это самое имущество, к примеру, производственный комплекс, завод, станки, другое оборудование, есть шанс восстановить производство и начать генерировать финансовый поток.

Важно: возможность замещения активов должника может быть включена в план внешнего управления при условии, что за принятие такого решения проголосовали все кредиторы, обязательства которых обеспечены залогом имущества должника.

Могут быть созданы несколько акционерных обществ, может быть одно. Зависит от количества осуществляемых видов деятельности. Имущество, которое вносится в оплату их уставных капиталов, определяется планом внешнего управления, который, в свою очередь, определяет собрание кредиторов. Величина уставный капиталов строится на основе их рыночной стоимости, определяемой оценщиками.

Компания-должник является единственным учредителем этих новоиспеченных АО. Других учредителей там быть не может, это требование все той же статьи 115 ФЗ «О банкротстве».

При этом же к вновь создаваемому АО переходят права работодателя, трудовые договоры работников, которые трудились на компанию-должника, подлежат переоформлению.

Если есть имущество, находящееся в залоге, и включенное в уставный капитал — происходит замещение предмета залога на акции вновь созданного АО.

Кстати говоря, пока компания в процедуре банкротства — налоговые проверки к ней не придут. И взысканий по исполнительным листам тоже не будет.

Руководство этим акционерным обществом осуществляет сам внешний управляющий. Либо лицо, которое он назначает на эту должность (и отстраняет от нее). При этом, собрание кредиторов может создать и коллегиальный орган управления, если на то есть причина.

В итоге, имущество должника, внесенное в уставный капитал вновь созданного АО, для него неприкосновенно до тех пор, пока он с долгами не расплатится. Но и кредиторы это имущество не получат.

Как видите, банкротство необходимо не только для закрытия компании. Оно может ее и спасти от закрытия.

Специалисты КСК ГРУПП дадут исчерпывающие рекомендации, какой путь компании избрать в процессе банкротства.

Данный алгоритм действий актуален, поскольку:

не все компании выйдут из кризиса;

необходимо подумать над защитой активов и рисками субсидиарной ответственности уже сейчас.

Мы можем помочь:

подготовиться к банкротству;

учесть все возможные риски, включая субсидиарную ответственность;

разработать механизм защиты активов и план банкротных мероприятий.

Оставляйте контакты, мы все расскажем: