Каждый пятый бизнес не смог открыться после снятия режима ограничений

После снятия коронавирусных ограничений каждый пятый бизнес не вернулся к работе. Кто-то закрылся совсем, кто-то не видит смысла работать из-за требований Роспотребнадзора.
Данный приводит ИТ-компния «Эвотор», оператор онлайн-касс, пишет об этом «Forbes».
Итак, не возобновили работу:
- 17% салонов красоты,
- 17% супер- и минимаркетов,
- 19% ателье,
- 26% магазинов одежды,
- 22% магазинов обуви,
- 33% цветочных лавок,
- 60% газетных киосков,
- 36% книжных магазинов,
- 24% кафе и ресторанов,
- 33% турагентств.
Отдельно исследование коснулось салонов красоты. Издание приводит причины, почему они не смогли открыться после снятия ограничений:
- 38% не смогли договориться с арендодателем;
- 38% недостаточно клиентов;
- 43% финансовые проблемы;
- 29% оказались не готовы работать по новым правилам Роспотребнадзора;
- 21% пробелмы с персоналом;
- 21% другие причины.
- 36% не планируют совсем;
- 34% в июле (хотя уже 20-е числа);
- 7% в августе-сентябре;
- 23% пока не решили.
- 47% господдержку получили;
- 34% не получили;
- 19% не пробовали.
«В основном речь шла о субсидиях для пострадавших отраслей в размере МРОТ (12 130 рублей) на сотрудника. В небольшой парикмахерской или маникюрном салоне немного штатных сотрудников. Два сотрудника — получите 24 250 рублей, пять — 60 650 рублей. Такого гранта не хватит ни на зарплату, ни на аренду» — пишет издание.Понятно, что это не весь бизнес, а только часть. Но срез есть срез, некоторые закономерности он показывает.