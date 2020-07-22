Каждый пятый бизнес не смог открыться после снятия режима ограничений

После снятия коронавирусных ограничений каждый пятый бизнес не вернулся к работе. Кто-то закрылся совсем, кто-то не видит смысла работать из-за требований Роспотребнадзора.

Данный приводит ИТ-компния «Эвотор», оператор онлайн-касс, пишет об этом «Forbes».

Итак, не возобновили работу:

17% салонов красоты,

17% супер- и минимаркетов,

19% ателье,

26% магазинов одежды,

22% магазинов обуви,

33% цветочных лавок,

60% газетных киосков,

36% книжных магазинов,

24% кафе и ресторанов,

33% турагентств.

Онлайн-кассы и облачные сервисы «Эвотор» использует каждый четвертый предприниматель в России.

Отдельно исследование коснулось салонов красоты. Издание приводит причины, почему они не смогли открыться после снятия ограничений:

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38% не смогли договориться с арендодателем;

38% недостаточно клиентов;

43% финансовые проблемы;

29% оказались не готовы работать по новым правилам Роспотребнадзора;

21% пробелмы с персоналом;

21% другие причины.

При этом, на вопрос, когда планируют открываться, статистика по ответам такая:

36% не планируют совсем;

34% в июле (хотя уже 20-е числа);

7% в августе-сентябре;

23% пока не решили.

И наконец, вопрос о господдержке.

47% господдержку получили;

34% не получили;

19% не пробовали.

«В основном речь шла о субсидиях для пострадавших отраслей в размере МРОТ (12 130 рублей) на сотрудника. В небольшой парикмахерской или маникюрном салоне немного штатных сотрудников. Два сотрудника — получите 24 250 рублей, пять — 60 650 рублей. Такого гранта не хватит ни на зарплату, ни на аренду» — пишет издание.

Понятно, что это не весь бизнес, а только часть. Но срез есть срез, некоторые закономерности он показывает.