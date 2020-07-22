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Каждый пятый бизнес не смог открыться после снятия режима ограничений

После снятия коронавирусных ограничений каждый пятый бизнес не вернулся к работе. Кто-то закрылся совсем, кто-то не видит смысла работать из-за требований Роспотребнадзора.

Данный приводит ИТ-компния «Эвотор», оператор онлайн-касс, пишет об этом «Forbes».

Итак, не возобновили работу:

  • 17% салонов красоты,
  • 17% супер- и минимаркетов,
  • 19% ателье,
  • 26% магазинов одежды,
  • 22% магазинов обуви,
  • 33% цветочных лавок,
  • 60% газетных киосков,
  • 36% книжных магазинов,
  • 24% кафе и ресторанов,
  • 33% турагентств.
Онлайн-кассы и облачные сервисы «Эвотор» использует каждый четвертый предприниматель в России.

Отдельно исследование коснулось салонов красоты. Издание приводит причины, почему они не смогли открыться после снятия ограничений:

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  • 38% не смогли договориться с арендодателем;
  • 38% недостаточно клиентов;
  • 43% финансовые проблемы;
  • 29% оказались не готовы работать по новым правилам Роспотребнадзора;
  • 21% пробелмы с персоналом;
  • 21% другие причины.
При этом, на вопрос, когда планируют открываться, статистика по ответам такая:

  • 36% не планируют совсем;
  • 34% в июле (хотя уже 20-е числа);
  • 7% в августе-сентябре;
  • 23% пока не решили.
И наконец, вопрос о господдержке.

  • 47% господдержку получили;
  • 34% не получили;
  • 19% не пробовали.
«В основном речь шла о субсидиях для пострадавших отраслей в размере МРОТ (12 130 рублей) на сотрудника. В небольшой парикмахерской или маникюрном салоне немного штатных сотрудников. Два сотрудника — получите 24 250 рублей, пять — 60 650 рублей. Такого гранта не хватит ни на зарплату, ни на аренду» — пишет издание.

Понятно, что это не весь бизнес, а только часть. Но срез есть срез, некоторые закономерности он показывает.

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