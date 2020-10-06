Результаты кадастровой оценки будут присылать собственникам. Это поможет избежать переплат по налогу на имущество

Правительство обсуждает возможность отправки результата кадастровой оценки жилья напрямую собственнику. До этого момента с подобным отчетом можно было ознакомиться в открытых источниках, однако, из-за больших объемов информации разобраться в нем простым собственникам очень сложно.

Теперь же предлагается отправлять предварительную кадастровую оценку жилья непосредственно владельцам. Если возникнут вопросы, у собственников будет достаточно времени, чтобы оспорить оценку, снизив таким образом налог.

Сейчас проблема есть в том, что результаты оценки, которую власти обязаны проводить не чаще, чем раз в три года, и не реже, чем раз в пять лет, выкладываются в виде огромных баз на сайтах. У собственника есть всего месяц, чтобы найти результаты оценки в базе, ознакомиться и оспорить их. Вряд ли кто успевает сделать все это самостоятельно.

Ведущий юрисконсульт компании КСК ГРУПП Ирина Михеева прокомментировала ситуацию «Бизнес ФМ»:

«Обязательная процедура – надо идти в специальную комиссию, которая рассматривает вопросы установления кадастровой стоимости, а затем, в случае если результат комиссии не устроит, то – судебная инстанция. Конечно, экспертиза обязательна – без нее не будет доказательств правомерности своих требований. На моей практике, конечно, комиссия придерживается стоимости своего ведомства, а вот суды уже идут навстречу собственникам. Единственное, это – потраченные деньги, время, а иногда и нервы».

Именно поэтому новая инициатива может существенно упростить жизнь собственникам недвижимости. Предлагается собственникам результат получать, к примеру, в личном кабинете на "Госуслугах", без судорожных поисков по базам. У собственника будет тот же месяц на оспаривание, но сделать это будет гораздо удобнее.

А если нет времени и на оспаривание, специалисты КСК ГРУПП помогут и с этим.